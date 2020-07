'Zrcaljenje je promijenilo moj brak. Više se ne svađamo toliko'

Kad su se Jersey i njezin suprug našli u glupoj svađi, predložila je zrcaljenje - i to im je omogućilo da se konačno razumiju. Zrcaljenje je tehnika oponašanja drugog sugovornika i uspostavljanje veze

<p><strong>Jersey Griggs</strong> novinarka je i spisateljica, specijalizirana za lifestyle teme. Ona živi na obali Mainea sa svojim suprugom i psom. Kad je Griggs odrastala, njezina majka, klinička psihologinja, koristila bi tehniku ​​zrcaljenja kako bi riješila sukobe. Zrcaljenje je čin oponašanja onih oko nas, uspostavljanje veze između ljudi koji komuniciraju. Sada je ona ispričala kako je tu tehniku iskoristila i u svom braku.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Uz ove trikove možete poboljšati pamćenje<br/> </p><p><em>Odrastajući, nisam uvijek prihvaćala majčin savjet. No budući da mi je mama bila <strong>Martha Lauber</strong>, klinička psihologinja, ona je uvijek imala pokoji savjet za dati.</em></p><p><em>Točno tako je zrcaljenje, tehnika koju često koriste terapeuti, ušla u moj život. Tijekom mojih burnih tinejdžerskih godina, zrcaljenje je bila dobro primijenjena metoda rješavanja sukoba u našem domaćinstvu.</em></p><p><em>Poznato i kao limbička sinkrona, zrcaljenje je čin oponašanja onih oko nas. Ukorijenjeno socijalno ponašanje koje obično daje pozitivne rezultate, zrcaljenje može pomoći u uspostavljanju odnosa između ljudi, a istraživanjem je utvrđeno da poboljšava međuljudske vještine u djece.</em></p><p><em>Kad je <strong>Harville Hendrix</strong> započeo marketinško zrcaljenje kao korisnu tehniku ​​dijaloga parova, terapeuti su ga počeli sve više koristiti. </em></p><p><em>S dvije kćeri tinejdžerice i mnogim sumornim jutrima, moja se majka mudro poslužila tehnikom zrcaljenja. Tijekom jednog razdoblja u mom životu kad sam se često osjećala kao da me nitko ne razumije, slušanje majke pomoglo je umanjiti moj bijes. A kad smo se sestra i ja posvađale, zrcalile smo jedna drugu i otvorile si put međusobnom razumijevanju.</em></p><p><em>'Zrcaljenje je najbolji način da dvije osobe riješe sukob', rekla bi moja mama dok sam u tinejdžerskim danima često vrtjela očima nad takvim riječima. </em></p><p><em>Tek kad sam ušla u brak, shvatila sam da je cijelo vrijeme bila u pravu.</em></p><p><em>U braku sam pet godina, a ja i suprug smo zajedno puno duže. Ja i on smo se jako dobro slagali. Smijemo se, uživamo u istim aktivnostima i jako se volimo. Unatoč svemu, daleko smo od savršenog. Ipak, svaki odnos ima svojih uspona i padova.</em></p><p><em>Jedne večeri, manja prepirka se pretvorila u veću svađu. Nakon sat vremena naše svađe, bez primirja, u mojoj je glavi odjeknuo mamin glas. Pokušajte zrcaljenje, rekao je glas. To je jedini način da se riješi argument.</em></p><p><em>Sjedeći na kauču nasuprot mog muža objasnila sam kako djeluje zrcaljenje. Naizmjenično, svaki od nas bi govorio jasnim rečenicama, dijeleći svoje osjećaje. Drugi bi s pažnjom slušao, a zatim bi ponavljao riječi, doslovno, mijenjajući osobne zamjenice prema potrebi.</em></p><p><em>Na moje iznenađenje, artikulirao je svoje emocije s dubinom osjećaja koja mu nije bila karakteristična.</em></p><p><em>Kasnije, kad sam s majkom razgovarala o ovom incidentu, nije se iznenadila.</em></p><p><em>Tijekom naše svađe, previše sam uložila u svoj ranjeni ego da bih saslušala uopće svog muža. Potpuno sam isključila njegove osjećaje u korist mojih. Ali zrcaljenje mu je omogućilo da govori i prisililo mene da ga slušam, i obrnuto. </em></p><p><em>Rezultat je bio nešto zaista divno: Napokon smo se razumjeli. Naš se bijes raspršio. Sljedećeg vikenda proveli smo cijeli dan ručno izrađujući božićne ukrase, tako da je drvce moglo odražavati više ukusa mog muža. Završilo je kao jedan od najboljih dana u godini.</em></p><p><em>Do danas, moja mama ima čvrsto uvjerenje da je zrcaljenje najbolji način za rješavanje svađe.</em></p><p><em>Iako je relativno jednostavan koncept, nije tako lako kao što zvuči. Za to je potrebna istinska volja za slušanjem.</em></p><p><em>Zrcaljenjem možemo iskazati interes za nekoga, ali i provjeriti pokazuje li netko interes za nas. Kada nam se netko sviđa, prirodno zrcalimo ili kopiramo neverbalnu komunikaciju te osobe, a tako pokazujemo i poštovanje.</em></p><p><em>Ipak, nije poželjno zrcaliti sva ponašanja – zrcaljenjem negativnog govora tijela možemo još samo dodatno pogoršati atmosferu.</em></p><p><em>Dobro izvedenim zrcaljenjem stvara se povezanost između dvoje ljudi i to je jako oružje neverbalne komunikacije. No ova tehnika treba se koristiti samo za dobre stvari, ne za loše.</em></p><p><em>Cijela svrha zrcaljenja je slušati drugu osobu, a ne prenositi vaš dnevni red.</em></p><p><em>Odgovornost je ključna za rješavanje nesuglasica. </em></p><p><em>Još jedan važan savjet? Ako ste usred velike svađe, nemojte se odmah zrcaliti. Pojačane emocije mogu dovesti do okrivljavanja i više svađe, što znači da zrcaljenje neće pomoći. </em></p><p><em>Moja mama vjeruje da su bračne svađe potpuno prirodne, čak i zdrave. Prepirka može biti izuzetno korisna ako se problem riješi. </em></p><p><em>Zrcaljenje je promijenilo moj brak. Nakon ponovnog otkrića ove terapije, suprug i ja se više ne svađamo kao nekada. Kad pronađemo nešto s čime se ne slažemo, zrcalimo se i pronalazimo način da se vidimo oči u oči.</em></p><p><em>Čitav postupak otkrio je ponavljajuće obrasce u našem odnosu i omogućio nam je razumijevanje tuđih potreba, piše <a href="https://www.businessinsider.com/psychological-technique-mirroring-mom-taught-me-changed-marriage?utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=sf-insider-main" target="_blank">Business Insider.</a></em></p>