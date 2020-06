12 važnih savjeta koji čine vezu ne boljom, već idealnom za vas

Od seksa do sukoba - nema zdravog odnosa bez postizanja i održavanja najveće moguće razine bliskosti i razumjevanja, a za to nam je nužna komunikacija, prihvaćanje partnera i iskren razgovor o očekivanjima

<p>Svi želimo imati zdrave odnose, ali većina nas zapravo nikada nije bila poučena o tome što to zapravo znači, kaže terapeutkinja Allison Cohen koji već desetljećima radi s parovima i otkriva svoje savjete za zdrav ljubavni odnos. Ključnima smatra komunikaciju i proaktivnost, prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/0-13321/13-tips-to-make-a-good-relationship-great.html">Mind&Body; Green</a>. </p><p>Pogledajte video o paru koji je u braku 70 godina:</p><h2>1. Radite ono što ste radili prve godine kad ste bili zajedno</h2><p>Kako mjeseci i godine protječu, skloni smo se uvući u svoje rutine i ulijenimo se u odnosu. Izgubimo strpljenje, nježnost, promišljenost, razumijevanje i opći napor koji smo jednom uložili prema svome partneru. Prisjetite se prve godine svog odnosa i zapišite sve stvari koje ste nekada radili za svog partnera. Sada ih počnite ponovo raditi.</p><h2>2. Tražite ono što želite</h2><p>S vremenom pretpostavljamo da nas naš partner tako dobro poznaje da ne trebamo tražiti što želimo. Što se tada događa? Očekivanja su postavljena, a jednako tako brzo propadaju. Ta neostvarena očekivanja mogu nas dovesti u pitanje održivost našeg partnerstva i povezanosti. Imajte na umu da se 'traženje onoga što želite' odnosi na sve, od emocionalnih do seksualnih želja.</p><h2>3. Postanite stručnjak za svog partnera</h2><p>Razmislite o tome tko vam je zapravo partner i što ih uzbuđuje, kako u fizičkom, tako i u emocionalnom smislu. Možemo biti u nedoumici između onog što mi mislimo da žele, za razliku od prilagodbe onome što uistinu žele. Zapamtite da ako je to važno vašem partneru, to ne mora imati smisla vama i dalje je legitimno, a ako vam je stalo, to ćete i činiti. </p><h2>4. Postavljajte pitanja dublja od 'Kakav je bio tvoj dan?'</h2><p>Na kraju dugog dana skloni smo analizirati svoj život, a samim tim i odnos. Oslanjamo se na standardno pitanje 'Kakav je bio tvoj dan?'. Ali zato što to pitanje čujemo tako često, mnogi od nas će refleksno odgovoriti samo jednim golim minimumom: 'Dobro. Kako je tebi bilo?' To ne poboljšava vašu vezu i zapravo je može oštetiti jer gubite mogućnost redovitog povezivanja prepričavanjem sitnica koje čine dan i raspoloženje.</p><h2>5. Stvorite tjedni ritual</h2><p>Budući da je ključ dobrog odnosa u komunikaciji, neka se to ne svodi na zajedničko gledanje televizije, već primjerice večeru ili piće na kojem ćete doista razgovarati - bilo o tome kako vam je na poslu, obiteljskim odnosima, zajedničkim planovima, očekivanjima, prijateljima ili svemu zajedno. Bez namjere da podižete tenzije, otvorite dušu partneru i dajte mu do znanja što doista mislite o nekim stvarima, i neka on učini to isto. To stvara dublju razinu razumijevanja i čini nas empatičnijima.</p><h2>6. Neka stvari budu seksi</h2><p>Rutina ubija seksualnu vibru, a na neki način i dostupnost. Zato ne zaboravite imati neke vlastite interese i hobije koji će vas ispunjavati i dati vam vremena da se zabavite bez partnera, kako biste mu se sretni mogli vratiti. Osim toga, pojačajte ponašanje za koje znate da vaš partner smatra seksi te vodite računa o svom izgledu i svakodnevnim gestama zavođenja.</p><h2>7. Budite kreativni o vremenu koje provodite zajedno</h2><p>Što je dulji zajednički staž, veće su šanse da stalno radite iste stvari. Zato predložite nove zajedničke aktivnosti koje ne moraju opterećivati vaš proračun - primjerice tjedno planinarenje, igranje badmintona, zajedničko kuhanje ili slično. Nema vam tko čuvati djecu? Pokušajte se organizirati s prijateljima da jednu večer vi budete dadilje vašoj i njihovoj djeci, a drugi dan oni.</p><h2>8. Ne odustajte od seksa</h2><p>Ponekad nas lijep i siguran odnos može dovesti do razine prijateljstva, gdje seks postaje rijetka pojava. Spriječite to, jer ljubljenje, držanje i grljenje imaju velik utjecaj na vaš osjećaj bliskosti, povezanosti i poželjnosti. Nema točnog recepta koliko je seksa idealno za vas, no važno je da se oboje nađete na nekoj zadovoljavajućoj razini i da se jedna strana ne osjeća stalno odbačenom.</p><h2>9. Uzmite pauzu od sukoba kad vam treba</h2><p>I u najboljim odnosima ima svađa, no kad se sukobi dogode, sjetite se prići im promišljeno i s puno ljubaznosti prema partneru i sebi. Ako vidite da stres počinje eskalirati tijekom razgovora, zatražite pauzu, prošećite i udahnite. Potom se vratite razgovoru kad ste malo ohlađene glave i uzeli ste u obzir i partnerovu stranu priče.</p><h2>10. U svađi pokušajte iskopati svoje zatomljene osjećaje</h2><p>U većini neslaganja komuniciramo iz 'gornjeg sloja', a to su očite emocije kao što su ljutnja, ogorčenost i slično. To rađa obrambeni stav, pa umjesto toga počnite razgovarati iz 'donjeg sloja' i otkrijte osjećaje koji zaista pokreću vaše reakcije, poput razočaranja, odbijanja, usamljenosti ili nepoštivanja.Ova vrsta izraza stvara trenutačni osjećaj empatije jer zahtijeva iskrenost i ranjivost te će raspršiti napetost, pa se može pojaviti i rješenje. Samo budite sigurni da upotrebljavate ljubazno, nereaktivno fraziranje kada izražavate osjećaje na donjem sloju, poput 'Osjećao sam se povrijeđen ...' kao zamjenu za 'Ti si takav kreten' itd.</p><h2>11. Tražite razumijevanje, a ne slaganje</h2><p>Jednostavno u konceptu, teško u primjeni. Razgovori se brzo pretvaraju u svađe kada težimo čuti kako naš partner priznaje da smo bili u pravu ili kada namjeravamo promijeniti njegovo mišljenje. Izaberite razgovor kao priliku za razumijevanje perspektive drugog, za razliku od čekanja da im promijenimo mišljenje. Iz ove perspektive imamo zanimljiv dijalog i sprječavamo durenje ili trajnu frustraciju.</p><h2>12. Neka se vaše isprike računaju</h2><p>Jasno je kako je ispričavanje dobra stvar, ali pravi učinak ima tek kad to mislimo. Prihvatite da se vaš partner osjeća povrijeđeno. S ove pozicije prava isprika može imati značajan utjecaj. Kad volite svog partnera i povrijedite ih (namjerno ili ne), uvijek se možete legitimno ispričati zbog boli koju ste uzrokovali, bez obzira na vaše stajalište o tome što ste učinili ili niste učinili.</p>