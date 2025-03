Zubni implantati: sve što trebate znati

Zubni implantati postali su popularno rješenje za one koji traže trajno i učinkovito rješenje za nadoknadu izgubljenih zuba. Bilo da ste već čuli za njih ili tek razmišljate o mogućnosti njihove ugradnje u poliklinici Spadent saznajte sve potrebne informacije.

Što su zubni implantati?

Zubni implantati su male titanske strukture koje se kirurški umetnu u čeljusnu kost kako bi zamijenile korijen izgubljenog zuba. Implantat osigurava stabilnu bazu za postavljanje krunica (tj. imitira vaš izgubljeni korijen), mostova ili proteza, omogućujući tako funkcionalnost i estetiku prirodnog zuba.

Postavljanje zubnih implantata je proces koji zahtijeva preciznost i, naravno, strpljenje pacijenta, jer cijeli postupak može potrajati nekoliko mjeseci (ne uvijek, jer se ponekad može dobiti privremena kruna ili most ukoliko je primarna stabilnost zadovoljavajuća). Međutim, rezultati koji se postižu ovim modernim dentalnim rješenjem vrijede čekanja.

Proces ugradnje zubnih implantata

Prvi korak u ovom procesu je konzultacija s vašim stomatologom, na koju je potrebno ponijeti 2D ili 3D snimak, ne stariji od 6 mjeseci. Tijekom ovog sastanka, stomatolog će procijeniti zdravlje vaše usne šupljine te se utvrđuje status vaše kosti kako bi se osiguralo da je dovoljno snažna za podršku implantatu.

Sljedeći korak uključuje kiruršku fazu, tijekom koje se titanski vijak – implantat – ugrađuje u čeljusnu kost. Nakon toga slijedi faza ozdravljenja poznata kao "oseointegracija", tijekom koje kost prirodno srasta s implantatom kako bi ga čvrsto zadržala na mjestu. Sam oporavak nakon zahvata je vrlo brz, ovisno o samom broju implantata te težini zahvata, u svakom slučaju oporavak je kratak. Dan nakon zahvata i još maksimalno 2 dana se ne preporučuje odlazak u teretanu zbog prekomjernog naprezanja. Što se samog oporavka tiče, treba se pridržavati uputa kirurga o načinu hlađenja mjesta implantacije, hranjenja te načina spavanja, te ukoliko se toga pridržava gotovo da nema faze oporavka.

Prednosti zubnih implantata

Prirodni izgled i osjećaj: Jedna od glavnih prednosti zubnih implantata je njihov prirodni izgled i osjećaj. Kada su pravilno postavljeni i održavani, jedva ih je moguće razlikovati od pravih zubi.

Dugotrajnost: Zubni implantati poznati su po svojoj izdržljivosti i mogu služiti desetljećima (ovisno o marki i kvaliteti, premium implantati dolaze s doživotnom garancijom) uz pravilnu njegu.

Očuvanje susjednih zuba: Za razliku od tradicionalnih mostova, uvođenje ovih dentalnih rješenja ne zahtijeva brušenje susjednih zdravih zubi.

Poboljšanje govora: Za razliku od neodgovarajućih proteza koje mogu uzrokovati mumljanje ili mrmljanje prilikom govora, implantati omogućuju jasan i prirodan govor. Također, dobra izrada protetskog dijela nakon okoštavanja samog implantata igra veliku ulogu kod fonetike, tj. pravilnog izgovora. Ako se u potpunosti mijenjalo stanje u ustima, potrebno je vrijeme prilagodbe tijekom kojeg se mozak privikava na novonastalu situaciju (mi praktički preko noći promijenimo stanje u ustima i mozgu treba 2-3 tjedna da se prilagodi kao i muskulaturi, obrazima i samom jeziku).

Je li ugradnja prava opcija za vas?

Iako su zubni implantati izvrstan izbor za mnoge ljude, oni možda nisu prikladni za svakoga. Da bi bili idealan kandidat, pacijenti obično trebaju imati zdravo oralno tkivo i dovoljnu količinu kosti u koju se vijak može sigurno postaviti. Sam zahvat je bezbolan jer se dobiva lokalna anestezija, te koliko god ljudima zvučalo bolno postupak je manje težak i bezbolan za razliku od liječenja ili vađenja zuba. Sam postupak ugradnje traje cca 10 minuta, puno više traje priprema radnog mjesta i pacijenta. Bol nakon zahvata je također minimalna ili nepostojeća; pacijenti su uvijek pokriveni antibioticima (po potrebi i ovisno o težini zahvata), analgeticima po potrebi te antiedematoznom terapijom (daje se kod većih zahvata gdje se vade svi preostali zubi i ugrađuje se minimalno 4-8 implantata).

Moguće komplikacije i rizici

Kao i kod svakog kirurškog postupka, i kod implantacije postoje određeni rizici kao što su infekcija na mjestu implantacije (vrlo rijetko jer se sve radi u sterilnim uvjetima i kirurg uvijek očisti mjesto implantacije te su pacijenti pokriveni antibioticima), ozljeda ili oštećenje okolnih struktura poput drugih zuba ili krvnih žila te problemi s sinusima kod ugradnje gornjih dentalnih rješenja (vrlo rijetko, te ukoliko i dođe do rupture sinusa to se vrlo brzo i lako sanira kroz kratak period uz kapi i antibiotike), no sve te komplikacije su vrlo rijetke (svjetska statistika je oko 2%). Stoga je iznimno važno slijediti sve preporuke i upute stomatologa prije i nakon zahvata. Higijena je vrlo bitna nakon postavljanja implantata i dobivaju se potrebite upute za održavanje higijene. Kada se čovjek navikne i pridržava uputa higijene, gotovo da nema nikakvog rizika oko gubitka implantata ili kompromitiranja istog.

Zubni implantati pružaju dugotrajan, estetski ugodan te funkcionalan način nadoknade izgubljenih zuba. Prije donošenja odluke o ovom zahvatu, svakako se savjetujte sa stručnjakom( oralnim kirurgom koji će vas voditi kroz cijeli postupak kako bi osigurao najbolje moguće rezultate. S pravilnom njegom i redovnim kontrolama, moći ćete uživati u svom novom osmijehu koji će trajati cijeli život.

Financijski su implantati zapravo vrlo isplativi jer su najdugotrajnije i najsigurnije rješenje te ne iziskuju (kod pojedinačnih zahvata) brušenje susjednih zuba te nadoknadu jednog zuba tročlanim mostom kako to bude kod mostane nadoknade. Cijene variraju radi marke i kvalitete, ali su uvijek na kraju isplativiji od mostova.