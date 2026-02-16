Zvončari u akciji: Kastav ponovo dočekao Halubajsku povorku

Na Trgu Matka Laginje u Kastvu zabilježen je tradicionalni doček Halubajskih zvončara, jedne od najprepoznatljivijih kulturnih i pokladnih manifestacija regije
Zvonaši su ovoga Pusnog ponedjeljka nastavili svoju trodnevnu povorku, koja se kroz sela Halubja i Kastavštine održava već gotovo 80 godina, od 1949. prema strogo utvrđenoj ruti sve do sredine veljače.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Halubajski zvončari nose ovčje kože, velike zvona i posebne maske koje u potpunosti prekrivaju lice.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Njihov ophod simbolički tjera zimu i priziva proljeće.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Ovaj običaj, dio nematerijalne kulturne baštine, dio je šire zvončarske tradicije Kastavštine koja je 2009. uvrštena na UNESCO-v popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Na dočeku su sudjelovali brojni mještani i posjetitelji, a zvonjava, boje i energija sudionika još su jednom oživjeli bogato naslijeđe ovog kraja.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
