TRADICIJA STARA GOTOVO 80 GODINA

Zvončari u akciji: Kastav ponovo dočekao Halubajsku povorku

Na Trgu Matka Laginje u Kastvu zabilježen je tradicionalni doček Halubajskih zvončara, jedne od najprepoznatljivijih kulturnih i pokladnih manifestacija regije
Rijeka: Doček Halubajskih zvončara u centru grada
Zvonaši su ovoga Pusnog ponedjeljka nastavili svoju trodnevnu povorku, koja se kroz sela Halubja i Kastavštine održava već gotovo 80 godina, od 1949. prema strogo utvrđenoj ruti sve do sredine veljače. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
