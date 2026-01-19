Ispuni obrazac u tekstu i možda ćeš baš ti biti jedan od četvero sretnika koji će osvojiti po 2 ulaznice za predstavu "Posljednja Freudova seansa" koja će se održati 24. siječnja u Histrionskom domu u 20 sati
Igraj i osvoji ulaznice za predstavu "Posljednja Freudova seansa"
Posljednja Freudova seansa, predstava kazališta Planet Arta, je drama, bogata promišljanjima o smislu života, postavlja kompleksna pitanja o našoj civilizaciji i našem o današnjem vremenu, ali i o vječnoj potrebi čovjeka da objasni svijet i pronađe smisao. Godina je 1939. Europa tone u kaos Drugog svjetskog rata, a mi svjedočimo neočekivanom susretu ateista Sigmunda Freuda i vjernika C. S. Lewisa I njihovoj strastvenoj raspravi u potrazi za smislom. U neminovnom srazu dvaju svjetonazora, ova dva velika uma čije je mišljenje i djelovanje uvelike oblikovalo današnji svijet, sukobljavaju se oko pitanja Postoji li Bog?. Tijekom jednoipolsatne gorljive potrage za smislom imamo priliku zaviriti i u njihove osobne životne priče koje su ishodišta njihovih uvjerenja, ali i dvojbi.
Ispuni obrazac u nastavku i osvoji ulaznice za predstavu!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+