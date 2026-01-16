Obavijesti

Nagradni natječaj

Igraj i osvoji ulaznice za predstavu "Velika zvjerka"

Ispuni obrazac u tekstu i možda ćeš baš ti biti jedan od četvero sretnika koji će osvojiti po 2 ulaznice za predstavu "Velika zvjerka" koja će se održati 22.siječnja u Histrionskom domu u 20 sati

„Velika Zvjerka“, hit-predstava kazališta Planet Art koja je dvaput obišla cijelu Hrvatsku i gostovala od Beča do Skopja, i danas se, više od 20 godina nakon premijere, još uvijek izvodi.

Tri poslovna muškarca različitih generacija dolaze na veliku poslovnu konvenciju na kojoj imaju priliku trajno financijski osigurati sebe, svoje obitelji i zaposlenike. U potrazi za odgovorima na pitanja što je biznis, koja su njegova pravila i u čemu je tajna uspjeha, predstava propituje ljudsku egzistenciju izvan uobičajenih okvira razmišljanja o poslu.

Kroz niz duhovitih i britkih situacija komad se dotiče gotovo svih područja čovjekova života i gradi slojevitu sliku stvarnosti u kojoj različite sile oblikuju naš vrijednosni sustav i karakter. Uz prepoznatljiv, iskričav humor, „Velika Zvjerka“ publici nudi i ozbiljna promišljanja o čovjeku, njegovoj egzistenciji i biti.

