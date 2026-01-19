Pravila o korištenju osobnih podataka "Osvoji ulaznice za predstavu Posljednja Freudova seansa"

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju ""Osvoji ulaznice za predstavu Posljednja Freudova seansa"" koji se održava od 21.1. do 22.1.2026. sudionici nagradnog natječaja ustupaju podatke (ime, prezime, email, broj telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 3D, 10010 Zagreb kao voditelju obrade osobnih podataka te organizatoru nagradnog natječaja. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom, i/ili SMS-om. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se tijekom perioda od 3 godine od dana zaprimanja Vaših podataka. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite 24sata d.o.o. na email marketing@24sata.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, elektroničkim putem na email marketing@24sata.hr ili pisanim putem na adresu Oreškovićeva 3D, 10010 Zagreb, uz napomenu „odjel marketinga“. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Ukoliko odlučite da više ne želite primati informacije o našim uslugama, možete se odjaviti od primanja obavijesti na način da odustanete od pretplate na našoj stranici, slanjem e-mail obavijesti na marketing@24sata.hr

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+