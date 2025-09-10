Pravila o korištenju osobnih podataka za Nagradni natječaj "Pojedi me do kraja"

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju „Pojedi me do kraja“ (dalje: Natječaj) koji se održava od od 20.09.2025. do 24.09.2025. godine kao Sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajete i slobodnom voljom ustupate osobne podatke iz obrasca za prijavu (Ime, prezime i e-mail adresa) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Oreškovićeva 6H/1, Zagreb te trgovačkom društvu METRO Cash & Carry d.o.o. sa sjedištem u Jankomir 31, 10090 Zagreb kao voditeljima obrade osobnih podataka. Od dobitnika nagradnog Natječaja zatražit će se dodatni osobni podatci, ime i prezime, broj telefona i adresa i to samo u svrhu preuzimanja nagrade. Dodatni podatci obrisat će se iz sustava Organizatora unutar 10 radnih dana od primitka nagrade.

Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. (Organizator) obrađivati u svrhu proglašenja dobitnika nagradnog natječaja i objave informacija o dobitniku u izdanjima 24sata. Pohrana i obrada osobnih podataka prikupljenih u navedenu svrhu vršit će se tijekom razdoblja od najviše 90 (devedeset) dana, računajući od dana dovršetka nagradnog natječaja. Iznimno, osobni podaci pobjednika će se pohraniti na period koji odgovara roku za zastaru potraživanja.

Osobne će podatke obrađivati i Trgovačko društvo METRO Cash & Carry d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Jankomir 31, u svrhu vođenja evidencije poklon bonova i predavanja nagrade iz fonda iz članka 3. Pravila natječaja, a u skladu s procedurom opisanom u članku 6. ovih pravila. Potonji osobni podaci pobjednika će se obrađivati samo za potrebu izvršenja primopredaje nagrade pobjedniku.

U pogledu zaštite osobnih podataka, ističemo da u bilo kojem trenutku imate pravo povući danu privolu ili koristiti vaša prava u vezi obrade osobnih podataka, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegovog zastupnika u pisanom obliku na adresu:

24sata d.o.o., OIB: 78093047651, Oreškovićeva 6H/1, Zagreb

Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, Sudionici imaju pravo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. i/ili od METRO Cash & Carry d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor.

Također, Sudionici imaju pravo i podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr.

Sve ostale informacije o načinu na koji Organizator i Nositelj obrađuju osobne podatke možete doznati na sljedećoj poveznici:

Politika privatnosti 24sata