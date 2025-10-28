Obavijesti

Zaigraj i osvoji ulaznice za predstavu Kerekesh Teatra "Iva i Gloria"

Ispuni obrazac u tekstu i možda ćeš baš ti biti jedan od dvoje sretnika koji će osvojiti po 2 ulaznice za predstavu Iva i Gloria koja će se održati u Scenoteci Zagreb, 29. listopada u 20 sati

Kerekesh Teatar donosi predstavu o dvije prijateljice, Ivi i Gloriji koje su majke i čistačice te su nekoliko puta pokušale postat glumice. Rad u kazalištu, pa makar i u obliku čišćenja, otvara im mogućnost da stoje na pozornici, osjete svjetla reflektora i nemilosrdno se suoče sa stvarnošću i vlastitim problemima. Zanesene pozornicom, scenografijom i rekvizitima vrlo brzo odustaju od čišćenja i ulaze u uloge dviju žena iz Zagreba, Dubrovnika i Splita te duhovitim pristupom prikazuju surovu stvarnost i gorčinu današnjeg običnog čovjeka na ulici, na kavi, u kvartu pa čak i u krugu prijatelja i u vlastitoj obitelji.
Naizgled oslonac jedna drugoj, naše junakinje kroz uprizorenje raznih likova otkrivaju mnoge stvari o sebi koje će izaći na površinu i poljuljati njihovo prijateljstvo.

Ispuni obrazac u nastavku i možda češ baš ti osvojiti ulaznice!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

