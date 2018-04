4K televizija - čini vam se kao da gledate kroz prozor

Zadnjih nekoliko godine, svijet televizije ostvario je znatan napredak. Možda ne kad je riječ o sadržajima, ali tehnologija je svakako postala naprednija. U posljednje vrijeme ste vjerojatno više puta čuli za Ultra HD videe, odnosno 4K tehnologiju, ali tome niste pridavali pažnju. No, riječ je o velikoj prekretnici u svijetu tehnologije.

Ovaj novitet u zadnje vrijeme dominira na najvećem tech showu u Las Vegasu, koji se održava svake godine. Prednosti 4K tehnologije prepoznale su i kompanije poput Amazona, čiji je Fire TV prvi medijski servis koji je prikazivao sadržaj u 4K rezoluciji. Kad je riječ o gejmerskom svijetu, i tu je ova tehnologija postala izrazito popularna, naročito u slučaju Xbox One S i PS4 Pro.

Zašto je 4K bolji od HD-a?

Dosta ljudi je do sada već upoznato s HD videima, odnosno 1080P rezolucijom. U svoje vrijeme je pojava HD-a predstavljala ono što danas predstavlja 4K. Jasna i kvalitetna slika, koja je postala standardni format kod potrošača diljem svijeta. Danas, čak i korisnici jeftinijih DSLR kamera imaju mogućnost snimanja HD videa.

No, koja je onda prednost 4K rezolucije i zašto odjednom svi o njoj pričaju?

(Preporučujemo da video pogledate putem mobitela)

4K je poznata kao oznaka za Ultra High Definition (UHD), odnosno ultra visoku kvalitetu, dok 1080P označava samo visoku kvalitetu videa. Kao što im imena impliciraju, 4K UHD ima značajno veću rezoluciju od klasičnog HD-a videa. Naime, 4K rezolucija ima 3840 x 2160 pixela, dok se HD sastoji od 1920 x 1080 pixela. S obzirom na to, 4K ima skoro četiri puta veći broj pixela na ekranu u usporedbi s 1080P tehnologijom. Ta ogromna razlika pruža neke bitne prednosti 4K tehnologije na kvalitetom 1080P videa.

Dvije najveće prednosti 4k tehnologije

Jako detaljan prikaz

Televizori ultra visoke razlučivosti pomoću 4K tehnologije mogu reproducirati detalje u značajno većem kontrastu, upravo zahvaljujući postojanju iznimno većem broja pixela u odnosu na HD. To se smatra najvećom prednošću 4K video standarda. Primjeri gdje je to vidljivo su prikazi kose ili perja, kao i svih drugih oblika koji sadržavaju sitne detalje. Na svim drugim formatima to bi moglo rezultirati blagim zamućenjem, no UHD omogućuje jasno isticanje i najsitnijih detalja.

Gledanje iz blizine

Zahvaljujući visokoj rezoluciji, gledatelju je omogućeno gledanje ekrana iz puno veće blizine, a slika je pritom čišća u usporedbi s ostalim formatima. Štoviše, najoptimalnija daljina gledanja 4K televizije je dva puta bliža od gledanja regularnog TV-a. To je zato što se 4K tehnologija najbolje može iskusiti tako što sjedite bliže ekranu. Upravo zato, mnogi korisnici ove tehnologije opisuju iskustvo kao da gledate kroz prozor jer je slika izuzetno oštra i čista.

Uskoro će mnoga kućanstva koristiti 4K TV

Za ljude koji žele i očekuju najbolju moguću kvalitetu videa, 4K je najbolji izbor. Kako s produkcijske točke gledišta, tako i s gledateljeve, ova ultra visoka tehnologija kompletno će promijeniti način na koji smo do sada gledali videe. Veliki televizijski brendovi već imaju u prodaji televizore s 4K rezolucijom, a sve više produkcijskih kompanija odlučuje snimati sadržaj koji će odgovarati tom formatu. Zamislite sve znanstveno-fantastične filmove prepune specijalnih efekata, poput Star Warsa ili Avengersa, u 4K rezoluciji. Zvuči prilično dobro, zar ne?

No, što je s K4 programima? Oni postoje, ali da bi ih mogli gledati morate imati 4K televizor TV providera koji omogućuje gledanje 4K sadržaja. U Hrvatskoj je trenutno jedini pružatelj takvih usluga HT, koji ima 4K sadržaj zahvaljujući najbržoj fiksnoj mreži s mogućnošću downloada/uploada do 1 Gbit/s. Inače, riječ je o sadržaju koji možete gledati i u HD rezoluciji, ali nećete vidjeti nikakve efekte i detalje o kojima smo u tekstu pisali.

Je li riječ o novom trendu ili prekretnici u svijetu televizora, ostaje nam vidjeti.