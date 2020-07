5 grešaka koje radimo s mesom, a mogu imati štetne posljedice

Meso je jedna od najčešćih namirnica na našim jelovnicima. Na globalnoj razini konzumiramo 320 milijuna tona mesa na godinu, a procjenjuje se da će do 2030. doći do porasta od 44 posto

<p>Nahraniti svjetsku populaciju jedan je od velikih izazova današnjeg doba, a meso u tome ima veliku ulogu. Iako konzumacija mesa ovisi o prehrambenim navikama i kulturološkim razlikama, ali i o njegovoj cijeni, proizvodnja i potrošnja mesa u posljednjih 50 godina se <a href="https://bit.ly/3feavuR" target="_blank">učetverostručila</a>.</p><p>Od raznih vrsta mesa <b>perad </b>se često nađe na našim stolovima, a samo u 2020. godini do sada je proizvedeno više od <a href="https://bit.ly/2ZaxP7q" target="_blank">126 kilotona peradi</a> na globalnoj razini, dok je Hrvatska u 2019. godini proizvela oko 90.000 tona peradarskog mesa.</p><p>Pa ipak, iako je vrlo često dio obiteljskih ručkova, čini se da ponekad nismo sigurni kako ispravno skladištiti i pripremati meso, što može biti štetno za ljudsko zdravlje zbog mogućnosti razvoja bakterija. Osim što proizvođači imaju <strong>rigorozne procedure i mjere zaštite</strong>, a kako bi isključili bilo kakvu mogućnost zaraze, i mi trebamo znati kako ispravno baratati tom hranjivom proteinskom namirnicom.</p><p>Donosimo vam nekoliko pogrešnih navika pri čuvanju i pripremi mesnih obroka te savjete kako korigirati ponašanje i konzumirati ukusne mesne zalogaje bez straha.</p><h2 class="MsoNoSpacing">1. Odmrzavamo meso cijeli dan </h2><p>Često nam se dogodi da zamrznuto meso ostavimo cijeli dan da se odmrzava na sobnoj temperaturi, što pogoduje razvoju bakterija. Duboko zamrznuto meso trebalo bi staviti u posudu s poklopcem i polako odmrzavati u hladnjaku, pod hladnom tekućom vodom, u originalnoj ambalaži ili u mikrovalnoj pećnici te se držati osnovnog pravila – odmrznuto meso nikad se ponovno ne zamrzava.</p><h2 class="MsoNoSpacing">2. Ne držimo ga na donjoj polici</h2><p>Pri odmrzavanju, ali i <a href="https://bit.ly/2BKNGRn" target="_blank">čuvanju mesa</a>, najbolje je držati ga u najhladnijem dijelu hladnjaka kako bismo spriječili mogućnost kontaminacije. <strong>Svježe peradarsko meso</strong> može se prepoznati po roskastoj boji mesa i "kukuruznožutoj" boji kože te mora biti fleksibilno, a u hladnjaku ga možemo čuvati do dva dana na temperaturi od 4°C, i to na najnižoj i najhladnijoj polici u hladnjaku.</p><p>Također, pametno je spriječiti doticaj sirovog mesa s ostalim namirnicama koje čuvate u hladnjaku kako ne bi došlo do križne kontaminacije.</p><h2 class="MsoNoSpacing">3. Ne čistimo temeljito daske za rezanje</h2><p>Prije i nakon pripreme mesa treba dobro oprati ruke toplom vodom i sapunom. Kuhinjske površine koje koristimo pri pripremi mesa, <strong>daske za rezanje</strong>, posude i sav pribor trebalo bi odmah nakon uporabe temeljito oprati u vrućoj vodi i deterdžentom jer je mogućnost zaraze prijenosom s kontaminiranih površina velika. </p><p>Naravno, podrazumijeva se da ćete <strong>redovito mijenjati spužvice za pranje posuđa</strong> i kuhinjske krpe, koje su inače pogodno tlo za razvoj bakterija.</p><h2 class="MsoNoSpacing">4. Miješamo različite vrste mesa</h2><p>Došlo nam je vrijeme roštiljanja, a kako bi vaši prijatelji i ukućani bez negativnih posljedica uživali u aromatičnim okusima, valjalo bi pripaziti na to da različite vrste mesa ne držimo u istoj posudi te da pod svaku cijenu pokušamo izbjeći kontaminaciju gotovih namirnica, poput povrća, voća i salata.</p><p>Mariniramo li sirovo meso, preporučljivo je <strong>marinadu prokuhati</strong> prije dodavanja gotovome mesu. A radite li ukusne punjene mesne smotuljke, svakako meso punite prije termičke obrade.</p><h2 class="MsoNoSpacing">5. Pečemo na krivoj temperaturi</h2><p>Kuhanje, prženje, pečenje, dinstanje ili danas popularno, i zdravo, <strong>kuhanje na pari </strong>– izbor je na vama, ali svakako bi se trebalo držati preventivnih mjera pri <a href="https://bit.ly/31WssKR" target="_blank">termičkoj obradi mesa</a> kako biste izbjegli moguću zarazu. Lako ćete odrediti temperaturu kuhanja koristite li termometar i mjerite li temperaturu u srednjem dijelu komada mesa. Ovisno o vrsti mesa, vrijeme termičke obrade varira, a ovisno o duljini termičke obrade varira i okus.</p><p>Meso peradi trebalo bi peći na najnižoj unutarnjoj temperaturi od 82°C. Pečemo li cijelo pile, dobro je ostaviti kožu kako bi meso bilo sočno i hrskavo i peći ga na visokoj temperaturi, no imajte na umu da niti pretjerana termička obrada nije preporučljiva jer prepečeno meso pogoduje razvoju kancerogenih tvari - s visokim temperaturama treba biti pažljiv.</p><p><b>Perutnina Ptuj</b> kontinuirano provodi mjere kontrole i sigurnosti mesa kako bi se prevenirala bilo kakva zaraza. O kakvim je mjerama riječ, pogledajte <a href="https://bit.ly/31ZD6jZ" target="_blank">ovdje</a>.</p>