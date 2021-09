Nekima dvadesete, a drugima tridesete godine obilježavaju službeni ulazak na tržište rada, trenutak u kojem dobivaju priliku raspolagati svojom plaćom i slobodno upravljati vlastitim novcem. Međutim, raspolaganje novcem sa sobom nosi i određenu odgovornost. Nažalost, osobne financije nisu obavezan predmet u većini srednjih škola ili fakulteta. Upravo zbog nedostatka tog osnovnog financijskog obrazovanja mnogi mladi ljudi ne znaju da je u životu potrebno živjeti u skladu s vlastitim mogućnostima i štedjeti. Ako ste na pragu 30-ih ili 40-ih, evo što biste svakako trebali imati na umu kako biste ostvarili sigurniju financijsku budućnost:

Kreditnu karticu koristite na ispravan način

Odgovorno korištenje kreditnih kartica može biti odličan način upravljanja novcem. Ali nažalost, kreditne kartice ne dolaze s priručnikom koji govori kako ih odgovorno koristiti. Ako tek počinjete koristiti ovaj način plaćanja, polako ga uvodite. Drugim riječima, nemojte odmah potrošiti više novca nego što trenutačno imate. Zapravo, to ne biste trebali činiti nikada.

Pravilno korištenje kreditnih kartica zahtijeva samodisciplinu. Morat ćete si reći "ne" kad je poželite koristiti za kupnju za koju znate da je nećete moći u cijelosti platiti na kraju mjeseca. Ako vam je nešto uistinu potrebno, a prelazi vaš budžet, radije koristite opciju mjesečne otplate na više rata. Preporučljivo je ostaviti sa strane dovoljno novca kako ga ne biste potrošili prije nego što vam stigne račun. Podsjetite se da ste već potrošili taj dio novca koji ste izdvojili - samo još niste dobili račun. Ako je iskušenje preveliko, uplatite potrošeni iznos čim transakcija stigne na vaš račun. I zapamtite, poanta kreditne kartice nije kupiti stvari koje si uopće ne možete priuštiti.

Štedite za „kišne“ dane

Život je nepredvidljiv. Ponekad dani nisu sunčani, kao, primjerice, kad vam se pokvari automobil ili se pojavi kvar u kući. Takve se situacije događaju svima. Zbog toga je važno štedjeti dok sve ide dobro kako biste bili zaštićeni kad stvari krenu po zlu. Fond za „kišne“ dane može vam pomoći da platite neočekivane račune izvan uobičajenih životnih troškova. Bit ćete mnogo opušteniji znajući da si možete priuštiti iznenadni račun ili dva. Što je još važnije, troškove možete pokriti bez terećenja kreditne kartice ili podizanja osobnoga kredita, a oboje može imati visoke kamate.

Osim na nenadane troškove, u mladosti biste trebali misliti i na stare dane, odnosno mirovinu. Možda vam se u dvadesetim i tridesetim godinama čini da je prerano razmišljati o mirovini i štedjeti za stare dane, ali činjenica je da za to nikad nije rano. U Hrvatskoj postoji opcija dodatne štednje za mirovinu, odnosno treći stup. Namijenjena je svima onima koji žele na vrijeme i uz dodatne poticaje štedjeti za buduću mirovinu. Sa štednjom je preporučljivo početi što ranije jer i manji iznosi kroz dulje razdoblje mogu značajno pridonijeti kvaliteti buduće kombinirane mirovine iz sva tri stupa.

Suzdržite se od kupnje novog automobila

Kupnja automobila može biti uzbudljiva, ali o mnogočemu trebate unaprijed razmišljati. Pažljivo planiranje može vam olakšati proces i pomoći da odaberete odgovarajući automobil. Pri tome uvijek imajte na umu da potpuno novi automobil izgleda i miriše vrlo dobro, ali nikad ne vrijedi tog novca. Njegova cijena gotovo odmah nakon kupnje pada za 30 posto. Samim tim kupnja novog automobila jedna je od najlošijih financijskih odluka koju možete donijeti.

Osim toga, ljudi vrlo često kupuju automobil bez realnog razmišljanja o tome koliko će ih zapravo koštati njegovo posjedovanje. Zbog toga na kraju troše previše novca i premašuju svoj proračun. Kupnja automobila ne podrazumijeva samo kupovnu cijenu nego i proračun za uporabu i održavanje vašeg budućeg limenog ljubimca, uključujući osiguranje, gorivo, popravke i parkiranje. Kako biste to izbjegli, realno pregledajte svoje financije i provjerite isplati li vam se uopće kupiti automobil ili je bolja, odnosno isplativija opcija, koristiti javni prijevoz.

Ne morate biti dubljega džepa da biste ulagali

Kad čujete riječ ulaganje, vjerojatno prvo pomislite kako trebate imati mnogo novca da biste uložili u nešto. No to baš i nije točno. Ovisno o vašem budžetu, možete malo po malo mudro ulagati u dugoročno isplative opcije. Jedna od njih je potpisivanje ugovora o osiguranju života. Možda vam se čini da je životno osiguranje skupo i neisplativo, ali to je zapravo odgovorna i mudra odluka kojom osiguravate zaštitu za nepredviđene životne situacije, kao i financijsku sigurnost u budućnosti. Polica životnog osiguranja predstavlja garanciju da će oni koje volite biti zaštićeni u slučaju da se vama nešto dogodi te ćete im tako pomoći da lakše podnesu i prebrode financijske poteškoće brinući se o njihovoj sigurnosti. Danas postoji mnoštvo različitih vrsta polica životnog osiguranja, a na vama je odabrati onu koja vam najbolje odgovara.

Pritom trebate znati da životno osiguranje ima štednu, ali i zaštitnu komponentu. Primjerice, štednja kroz policu životnog osiguranja može se iskoristiti i u druge svrhe, poput uzimanja pozajmice od osiguravajućeg društva ili kao jamstvo pri podizanju kredita u banci. Dodatna prednost svakako je ugovaranje široke palete dopunskih pokrića od raznih nezgoda, teško bolesnih stanja, malignih bolesti i slično. Izračun osiguranog iznosa temelji se na statističkim podacima o oboljenju i smrtnosti stanovništva, dobi osigurane osobe te ostalim faktorima rizika, kao što su zanimanje, bavljenje rizičnim sportovima, hobijima... Prema tome, dvije osobe iste dobi koje zaključuju policu životnog osiguranja na isti iznos premije te isto vremensko trajanje, mogu imati različite osigurane iznose u slučaju smrti. Ako je rizik od oboljenja ili stradavanja jedne osobe veći, mjesečna premija također će biti veća. Pritom je važno istaknuti kako su pojedine police životnog osiguranja danas povoljnije nego ikad prije.

Ugovaranjem police životnog osiguranja na iznos od 200 kuna mjesečno i na vremenski period od 20 godina, u slučaju doživljenja odnosno po isteku ugovorenog trajanja osiguranja, možete raspolagati novčanim iznosom koji omogućuje kvalitetniji životni standard u budućnosti, a da pritom redovite mjesečne uplate „niti ne osjetite“ dok u slučaju nezgode, invalidnosti ili smrti, za vrijeme trajanja police, korisnik osiguranja dobiva određene svote novaca za određeni tip nezgoda. Na taj način ugovaratelj police životnog osiguranja može, uz povoljnu mjesečnu naknadu, adekvatno zaštititi sebe, svoju obitelj i svoje najmilije.

Ne trošite toliko na izlaske

Gotovo svaka mlada osoba voli izlaziti sa svojim prijateljima i ne želi se osjećati isključeno. Međutim, ako želite držati proračun pod kontrolom, važno je naučiti ponekad reći "ne" izlascima i bespotrebnom trošenju novca. Možda ćete se u tom trenutku osjećati kao da ste dosadna osoba u grupi, ali trošenje novca koji je potreban za financiranje vaših dugoročnih ciljeva siguran je način da narušite svoj proračun.

Umjesto toga, podsjetite se da imate planove za taj novac i da vam ti planovi znače više od odlaska na večeru i piće svakog vikenda. Ponekad moramo odgoditi zadovoljstvo i podnijeti male žrtve kako bismo postigli veliki cilj. No to ne znači da se ne trebate družiti s prijateljima. Radije im predložite neku jeftiniju ili čak besplatnu opciju za druženje.