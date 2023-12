Ako renovirate stan, obratite pozornost na protok zraka – ne želite vlagu i plijesan!

Vlaga u prostoru može biti rezultat raznih čimbenika. Primjerice, građevinska vlaga često se stvara zbog useljavanja u novogradnju koja nije prošla kroz dovoljno dugo razdoblje isušivanja. Osim toga, tu je pojava toplinskog mosta, područja u omotaču grijanog dijela građevine u kojem je toplinski tok povećan. On također može uzrokovati prekomjerno stvaranje vlage, a odgovaran je i za gubitak toplinske energije.

No pored spomenutih propusta pri gradnji objekta, dolazimo i do problema kondenzacijske vlage koja nastaje zbog jednog pomalo paradoksalnog razloga. Naime, danas se pri obnovi novih stambenih objekata često teži prema potpunom zatvaranju prostora kako bi se sačuvala energija, ali to dovodi do sasvim drugog problema - pojave vlage i plijesni. Doznajte o čemu trebate voditi računa pri renovaciji doma kad je riječ o prevencija vlage.

Hermetička zatvorenost

Primijetit ćete da danas većina zgrada u novogradnji ima ugrađene PVC prozore, a u nekim slučajevima mogu biti i aluminijski. Time, kao i postavljanjem kvalitetne termoizolacije, nastoje se stvoriti energetski učinkovitiji stambeni prostori, koji vam omogućuju ugodniji život te uštedu na troškovima grijanja. No tu nastaje i jedan veliki problem. Naime, projektanti nerijetko zaboravljaju da je takvom hermetički zatvorenom prostoru potrebno osigurati i pravilnu ventilaciju.

Ako vaš prostor ‘’ne diše’’, to može dovesti do nastanka prekomjerne vlage u zraku (80%), koja potom uzrokuje stvaranje plijesni. Osim što točke i mrlje od plijesni po zidovima narušavaju estetiku vašeg doma, zabrinjavajući faktor je taj što mogu negativno utjecati i na dišni sustav ukućana.

Udisanje ili dodirivanje spora plijesni može uzrokovati alergijsku reakciju, ali i napadaje astme, a značajniji rizik od zdravstvenih problema uzrokovat će kod osoba kompromitiranog imunološkog sustava. Istraživanja su također pokazala da odrastanje u vlažnim uvjetima poslije znatno povećava rizik od nastanka astme kod djece.

Prozračivanje prostora

Osim stvaranju plijesni, povećana vlaga u prostoru pogoduje stvaranju grinja i gljivica. Uz to može povećati troškove grijanja, a da to ni ne znate. Naime, teže je zagrijati prostor s većim postotkom vlage u zraku, što dovodi i do pojačanog rada radijatora ili peći, a time i većih mjesečnih troškova.

Problem s vlagom primarno nastaje zbog kondenzacije na prozorima i nedovoljnog prozračivanja prostora, a ako ne postoji pravilna cirkulacija zraka, unutrašnjost, zbog zasićenja, više ne može apsorbirati vlagu. Zato imajte na umu da bi se optimalna vlažnost zraka trebala kretati između 40 i 60%. No kako je postići?

Prostorije je lako provjetravati ljeti, ali zimi nije praktično četiri-pet puta na dan širom otvarati prozor, i to na nekoliko minuta, kako bi se prostor prozračio. Ponekad to i ne uspijemo učiniti jer smo većinu dana na poslu, a osobito je nezgodno ako imate malu djecu. S obzirom na to da provjetravanje ‘’na kip’’ nema učinka, a spomenuta metoda nije idealna u hladnijim mjesecima, mnogi se odlučuju za ugradnju ventilacijskog sustava.

Za zimu bez vlage i plijesni

Ugradnjom ventilacijskog sustava osiguravate domu optimalan protok zraka, a pritom ne morate razmišljati je li u prostoru previše vlage ili otvarati prozor kad su vani temperature zraka ispod ništice.

Primjerice, ugradnja njemačkog ventilacijskog sustava LUNOS omogućit će stalni dotok svježeg zraka u vaš stan, a potrošeni će zrak ventilatorska jedinica neprekidno odvoditi izravno kroz kanal ili vanjski zid. Tako ćete smanjiti količinu vlage u prostorijama i spriječiti nastanak plijesni na zidu, kondenzata i neugodnog mirisa.

Pritom se sustav ugrađuje brzo, nema potrebe za većim zahvatima i može se ugraditi u bilo koje godišnje doba te u bilo kojoj fazi gradnje ili renovacije. Montaža je brza i jednostavna te gotovo bez prašine prilikom ugradnje. Korisno je i to što svi LUNOS elementi imaju ugrađenu zaštitu od buke i alergija, a pritom je antialergijski filtar periv i ne treba ga mijenjati. Ovaj sustav troši iznimno malo energije te ujedno uštedi do 30% više energije u odnosu na prozračivanje putem prozora.

Probleme s vlagom sad možete efikasno riješiti odabirom ventilacijskog sustava LUNOS , a pritom iskoristite i božićnu akciju, tijekom koje u prosincu dobivate 30% popusta na kupnju.