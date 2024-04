Operacija od samo nekoliko minuta rješava problem od kojeg pate četiri milijarde ljudi

Oštećenje vida pogađa značajan dio globalne populacije i može uzrokovati mnogobrojne posljedice u svakodnevnom životu. Prema nekim statistikama, više od četiri milijarde ljudi diljem svijeta primorano je nositi naočale za vid. Problemi s vidom, nesumnjivo, utječu na sposobnost pojedinca da obavlja svakodnevne zadatke poput čitanja ili vožnje. No, osim nošenja dioptrijskih naočala ili kontaktnih leća, jedna od popularnih metoda rješavanja rastućeg problema s vidom danas je lasersko skidanje dioptrije. O metodi skidanja, trajanju operacije i iskustvima pacijenata razgovarali smo s dr. Ivanom Gabrićem iz Klinike Svjetlost.

Operacija od samo nekoliko minuta

Doktor Gabrić u dugogodišnjoj karijeri primjećuje da ljudi više nisu skloni kompromisu kad je riječ o zdravlju, a pogotovo o zdravlju očiju.

- Svi danas žele vidjeti savršeno, i na blizu i na daleko. Ali kad im ponudimo rješenje, nastupa strah. Strah je izražen, ali dolazi zbog manjka znanja o procesu skidanja dioptrije. Međutim, to je normalno. Samo lud čovjek ne boji se nečega što ne poznaje, zar ne? Najčešće se pacijenti boje da će ostati bez vida nakon laserskog skidanja dioptrije, ali ja im onda objasnim da je to naprosto nemoguće. Jedino što se može dogoditi, i to u vrlo malom postotku, jest da pacijent ima potrebu vratiti leće ili naočale ako problem ne riješimo odjednom. Međutim, to nije problem sigurnosti zahvata nego efikasnosti – objašnjava nam liječnik.

Foto: Klinika Svjetlost

Riječ je o rutinskoj operaciji koja traje samo nekoliko minuta, a nakon koje je pacijent spreman obavljati sve svoje svakodnevne zadatke.

- Jedan naš poznati glazbenik odlučio se na ovaj zahvat i pet minuta nakon operacije ja mu kažem da je sve u redu i da može otići kući. On me pitao koliko će mu trajati oporavak i kad može ponovno ići u studio snimati. Na to pitanje jednostavno sam odgovorio da to samo ovisi o tome koliko mu vremenski treba do studija. Sjećam se da ga je taj odgovor zbunio, na što sam mu rekao da ne mora ništa brinuti jer mu nisu operirane glasnice nego oči. I upravo je to čar našeg posla. Nakon operacije većina pacijenata nema nikakvih smetnji koje bi ih ometale u njihovoj svakodnevici, mogu se ponašati sasvim slobodno – simpatično ističe liječnik prisjećajući se i pacijenta koji je nakon laserske korekcije vida idući dan otrčao maraton od 42 kilometra, ali i jednog MMA borca koji se tri dana nakon operacije vratio treninzima.

'Vrijeme je da se riješim prijatelja u očima'

Ali, osim što pacijenti više nisu spremni na kompromis kad je riječ o zdravlju očiju, jedan od razloga zbog kojih se sve više ljudi odlučuje na ovaj zahvat je i neprestana ovisnost o pomagalima kao što su dioptrijske naočale ili leće. Upravo je to bio razlog da se naša iduća sugovornica odluči za lasersku korekciju vida.

- Od 15. godine nosim naočale i kontaktne leće. Iako moja dioptrija nije velika, bila je dovoljna da sam ovisna o dioptrijskim pomagalima. I zbog prirode mojeg posla leće su mi bile najbolji prijatelji. Ali s vremenom, zbog čestog nošenja kontaktnih leća, šansa da se razvije određeni stupanj suhoće oka vrlo je visoka, a u mojem slučaju se i razvila. Počele su svakodnevne patnje i iritacije te je jednostavno došao dan kad sam rekla 'dosta je više, vrijeme je da se riješim malih prijatelja u očima' – govori nam dr. Lucija Žerjav, specijalizantica oftalmologije u Klinici Svjetlost.

- Sjećam se da sam samo razmišljala o tome kako će za samo nekoliko minuta moj problem biti riješen. Iako sam znala da sam u sigurnim rukama, a uostalom i ja se bavim upravo laserskim skidanjem dioptrije, pa znam svaki korak, priznajem da mi nije bilo svejedno. Operacija je trajala malo više od pet minuta, ali znam da je meni tad izgledala kao cijela vječnost – simpatično se prisjeća ova doktorica.

Na temelju svojeg iskustva smatra da je svim pacijentima najstresniji dio čekanje, odnosno odlazak u salu.

- Nakon svega zagrlila sam kolegicu. Poslije operacije nisam imala onaj 'wow' efekt nego mi je slika pred očima bila malo mutna. Ali moram vam reći da sam odmah shvatila, na neki čudan način, kako više nemam dioptriju. Nakon operacije otišla sam doma odspavati dva sata i, čim sam se probudila, upalila sam TV i počela čitati titlove bez ikakvog problema. I sva moja očekivanja koja sam imala prije operacije bila su ispunjena – iskreno kaže dr. Žerjav.

'Utjecalo je i na moju karijeru'

Dodaje kako, iz današnje perspektive, ne može zamisliti da opet mora biti ovisna o nekoj vrsti dioptrijskih pomagala, a i svakodnevica joj se podignula, kaže, na neku novu razinu.

- Jer kad god nosite neku vrstu dioptrijskog pomagala, konstantno imate određene iritacije ili potrebu za kapanjem umjetnih suza i slično. I onda jedna strana mozga konstantno razmišlja o tome i ponekad ste nesvjesno opterećeni. Danas slobodno mogu ići na putovanja bez razmišljanja o tome jesam li uzela rezervne leće, napokon mogu nositi i sunčane naočale bez dioptrije, ići na more i roniti otvorenih očiju – opisuje sugovornica.

Doktorica Žerjav priznaje nam da je odluka o laserskom skidanju dioptrije znatno utjecala i na njezinu karijeru.

- Jednom kad ste u ulozi pacijenta i kad se nađete u njihovim cipelama te prođete cijeli taj proces, iz toga svega izađete kao bolji doktor. Jer sad kad radim istu tu operaciju, točno znam svaki korak koji je mene možda činio nervoznijom i koji iz vlastitog iskustva mogu objasniti pacijentima i smiriti ih ako ih nešto muči. Nakon svega toga, danas mnogo bolje mogu voditi pacijente kroz proces, ali i postoperativno – kaže dr. Lucija Žerjav te poručuje svima onima koji se možda bore s istim problemom da naprave prvi korak i dođu na pregled.

I za kraj, često se od ljudi, koji se boje ovog zahvata, može čuti pitanje 'zašto doktori za oči nose naočale?'. Doktor Gabrić kaže da je razlog tome, baš kao i kod pacijenata, taj što ne poznaju svi oftalmolozi tehnologiju koja se koristi.

- Naime broj doktora, oftalmologa, koji se bavi skidanjem dioptrije je manji od 5%. To znači da 95% njih nema direktno dodir s tom tehnologijom i zato postoje strahovi. Činjenica je da, doktori koji se bave ovim zahvatom, redovito ga primjenjuju i na sebi i na svojim bližnjima, baš kao i kolegica Žerjav, koja je operirana, ali i koja je operirala svog brata Hrvoja. Ovdje u Svjetlosti većina nas je operirana i operirali smo svoje bližnje jer mi vjerujemo u usluge koje nudimo svojim pacijentima počevši od našeg šefa koji je i sam prvo laserski skinuo dioptriju, a kada je dobio čitalačku dioptriju, napravio je zamjenu očne leće. Dakle, iste usluge koje mi danas nudimo svim svojim pacijentima - zaključio je na kraju dr. Gabrić.