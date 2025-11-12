Ako ste rođeni ‘75. ili ranije, ovo je sve što trebate znati o umjetnoj inteligenciji

Sjećate li se davnih vremena u kojima smo se na internet spajali uz zvuk koji bi danas bio hit na retro playlisti? Kad ste mailove provjeravali na računalu veličine noćnog ormarića, a mobiteli su bili statusni simbol težak pola kilograma? Ako ste rođeni 1975. ili ranije, vi ste generacija koja je svjedočila svakoj pravoj tehnološkoj revoluciji.

Bili ste prvi koji su upisivali adrese u Netscape, upoznavali se preko ICQ-a, slali SMS-ove ograničene na 160 znakova i s divljenjem promatrali kako se zeleni čovječuljci penju po ekranu Nokije 3310. Zatim su stigli laptopi lakši od udžbenika i mobiteli na dodir koji su zamijenili tipke, a mreža kablova na podu tiho je nestala pred čudom zvanim Wi-Fi. I sad, kad ste mislili da vas više ništa ne može iznenaditi, pred vama je nova revolucija - umjetna inteligencija, odnosno AI.

No, za razliku od onoga što možda potajno mislite, AI nije zla sila koja preuzima svijet nego pametni pomagač koji vam već svakodnevno olakšava život. Kad vam Google dovrši misao prije nego što je napišete, kad navigacija zna gdje je gužva prije nego što krenete na put, kad mobitel sam prepozna rođendan u poruci - to je umjetna inteligencija. Radi tiho, ali stalno, čineći vaš dan i život jednostavnijim.

AI nije samo za mlade i stručnjake za tehnologiju

Postoji uvriježeno mišljenje da je AI rezerviran samo za mlade ili one vične programiranju i algoritmima. Ali stvarnost je bitno drugačija. Umjetna inteligencija danas pomaže baš svima - od studenata i roditelja do poduzetnika i umirovljenika. Može vas podsjetiti na sastanak, pomoći vam da isplanirate kućni budžet, prevede recept s talijanskog ili vam može složiti plan vježbanja.

Foto: shutterstock

Upravo zato Hrvatski Telekom pokrenuo je nacionalni program "AI ti to možeš“ - besplatne edukacije koje svima, bez obzira na godine ili predznanje, pomažu naučiti kako koristiti AI u svakodnevici. Svi su sadržaji na hrvatskom jeziku besplatni, jasni, konkretni i jednostavni jer učenje novih stvari nikad nije bilo pristupačnije.

Toni Milun pokazuje kako AI radi za vas

Ako postoji osoba koja zna kako objasniti i najkompliciraniju temu tako da postane razumljiva i zabavna, to je Toni Milun, mnogima najdraži profesor matematike u Hrvatskoj. U seriji kratkih informativno-edukativnih videa u okviru HT-ova programa "AI ti to možeš“, Milun pokazuje kako AI može pomoći u svakodnevnim stvarima: od planiranja troškova i pisanja dopisa do organiziranja obaveza i učenja.

U jednoj epizodi objašnjava kako uz pomoć AI alata možete analizirati vlastite financije - bez tablica, stresa i računanja u sitne sate. U drugoj pokazuje kako AI može postati vaš digitalni asistent koji će vas podsjetiti na važne datume ili vam pomoći da napišete jasan poslovni mail. Sve to u njegovom prepoznatljivom stilu - opušteno, jasno i s dozom humora.

Svih 12 videa dostupno je ovdje - bacite oko i uvjerite se koliko je AI zapravo pristupačan i koristan.

Koji ste AI tip?

Sad ćete s pravom reći: sve je to lijepo i krasno, ali odakle početi? Ništa lakše - na stranici AI ti to možeš čeka vas kratki AI kviz koji otkriva koji ste tip korisnika - praktičar koji voli rješenja odmah, istraživač koji voli eksperimentirati ili možda početnik koji se tek upušta u AI avanturu. Na temelju rezultata, platforma vam nudi personalizirane preporuke - videoedukacije i, za one koji žele znati više, interaktivne webinare koji će vam pomoći naučiti točno ono što vam treba. Sve edukacije su besplatne, interaktivne i prilagođene svim tipovima korisnika te raznim dobnim skupinama. AI tako postaje alat koji razumijete, a ne tek maglovit pojam koji zvuči vrlo apstraktno.

Znatiželja ne stari

Možda danas više ne trčite u trgovinu po svaki novi gadget i ne “skidate” svaku aplikaciju koja postane hit, ali znatiželja - ona je ostala ista. Ta ista iskra koja vas je nekad tjerala da prvi isprobate internet ili otvorite račun na Facebooku sad vas može povesti u svijet umjetne inteligencije. Jer AI nije tehnologija budućnosti - ona je već ovdje, dio vaše svakodnevice, alat koji štedi vrijeme i energiju, a otvara beskrajne mogućnosti.

Generacija koja je doživjela sve - od walkmana do Wi-Fija - itekako može savladati i umjetnu inteligenciju. Dovoljno je malo znatiželje i spremnosti da kliknete "play". Na kraju krajeva, tko je preživio dial-up, može preživjeti sve, pa i novu digitalnu revoluciju.