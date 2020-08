Baratanje financijama: Ovo su alati bez kojih više ne možemo zamisliti svakodnevicu

Tradicionalne metode plaćanja i upravljanja osobnim financijama zamjenjuju inovativna digitalna rješenja. Fintech dostignuća sve su jednostavnija za uporabu, pa čak i starijoj populaciji, koja preferira da je novac samo u novčaniku

<p>Sve više transakcija i plaćanja vrši se digitalno, a upravljanje vlastitim budžetom odavno se preselilo s papira na mobitel. Online bankarstvo i aplikacije omogućile su da u <strong>samo nekoliko klikova</strong> platite račune a da nogom ne kročite u banku ili poštu, dok je NFC (Near Field Communication), tehnologija koja označava bežični prijenos podataka između dva uređaja, još više pridonijela <strong>jednostavnosti</strong> plaćanja.</p><p>Najbolje se to vidi u porastu korištenja tehnologije kod populacije treće dobi. Istraživanje koje je proveo Mastercard u suradnji s <strong>GfK Centrom za istraživanje tržišta</strong> pokazalo je sve veću zainteresiranost starijih ispitanika - njih čak 62 posto koristi online i mobilno bankarstvo za razne oblike plaćanja, a kao <strong>glavne prednosti</strong> navode uštedu vremena, praktičnost, mogućnost plaćanja u bilo koje vrijeme, jednostavnost korištenja i sigurnost.</p><h2>Što se pokazalo posebno korisnim?</h2><p>Iz godine u godinu dobivamo sve više digitalnih alata koji nam pomažu u baratanju financijama. Ipak, neki su se od njih istaknuli brzinom i praktičnošću.</p><p><strong>Brzo dijeljenje novca</strong></p><p>Posudili ste prijatelju novac, a on ga ne vraća jer nikad sa sobom nema gotovinu? Aplikacije za brzo dijeljenje novca takvim su slučajevima stale na kraj. Sad <strong>u tren oka</strong> možemo nekome poslati novac za gablec, rođendan i slično, a jednakom brzinom možemo ga i primiti. U najvećoj gužvi ne moramo prepisivati broj nečijeg računa jer je u samo par klikova novac odmah na računu druge osobe. </p><p><strong>Praćenje potrošnje</strong></p><p>Ako ste i vi među onima koji se tjedan dana nakon plaće pitaju: ''A gdje je nestala?'', opcije za praćenje potrošnje koju nude određene banke pomoći će vam u lakšem baratanju novcem. Svrstavanjem potrošenih iznosa u određene <strong>kategorije</strong>, kao što su tehnologija, zabava, shopping i slično, vidite <strong>na što vam novac najviše odlazi</strong>. Čak i sitni iznosi, poput plaćanja taksija, na kraju mjeseca mogu rezultirati velikom cifrom. Aplikacija obično automatski vašoj transakciji dodijeli određenu kategoriju troška, no možete ih i samostalno mijenjati.</p><p><strong>Skeniranje računa</strong></p><p>Iako je riječ o klasičnom alatu u aplikaciji za mobilno bankarstvo, mogućnost skeniranja računa postala je <strong>dio našeg života</strong>. Čekanje u pošti ili trgovini kako bismo platili račune postalo je stvar prošlosti i time smo zaista uštedjeli na vremenu. Možete li sad zamisliti da stojite u redu kako biste platili nekoliko računa, a sve to možete obaviti iz udobnosti svojega kauča? </p><p><strong>Digitalni novčanici</strong></p><p>Danas u kupnju možete otići samo s mobitelom, bez natrpanih novčanika i gotovine po džepovima, jer upravo tu slobodu omogućili su inovativni načini plaćanja kao što je prislanjanje mobilnog uređaja na POS aparate. Jedan takav digitalni novčanik dostupan je i na hrvatskom tržištu. Za korištenje nove aplikacije <a href="https://www.rba.hr/online-i-mobilne-usluge/raipay?utm_source=24sata.hr&utm_medium=paid_article&utm_campaign=RaiPay_RBA_July&utm_content=Native_article-text&Photo" target="_blank"><strong>RaiPay</strong></a> <strong>nije potrebna internetska veza</strong> nego je dovoljno da samo prislonite uključeni ekran mobilnog uređaja na POS terminal. Za veće potrošene iznose potrebno je otključati mobitel ili unijeti PIN u aplikaciju, koja je dostupna na<strong> Android 5.0</strong> i novijim verzijama tog uređaja s ugrađenom NFC tehnologijom. </p><h2>Volimo tehnologiju, ali nedostaje nam znanja</h2><p>Ipak, iako se sve više služimo digitalnim alatima u baratanju novcem, ne možemo se pohvaliti visokom financijskom pismenošću. <strong>Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj </strong>(OECD) krajem 2019. godine objavila je nove rezultate istraživanja o razini <strong>financijske pismenosti</strong> u Hrvata. Premda rezultati pokazuju <strong>blagi porast </strong>u odnosu na 2015. godinu, prosječna ocjena financijske pismenosti građana Hrvatske iznosi 12,3 od ukupno 21 boda (59%), a 2015. iznosila je 11,7 bodova (56%).</p><p>Istraživanje je obuhvatilo uzorak od <strong>1079 ispitanika</strong> različitih skupina, pa je tako mlađa populacija, u dobi od 18 do 29 godina, pokazala <strong>nedostatak financijskog znanja</strong> i vještina, a oni iz sredovječne kategorije odgovorniji su i financijski pismeniji.</p>