'Danas radnici biraju najboljeg poslodavca, a ne obrnuto'

Jeste li znali da će ljudi, prema nekim statistikama, u prosjeku promijeniti posao 12 puta tijekom svoje karijere? Neki od glavnih razloga koji stoje iza toga su osjećaj stagnacije u karijeri, potraga za boljom ravnotežom između poslovnog i privatnog života, veća plaća, promjena interesa, želja za napredovanjem i tako dalje. I zanimljivo je da se na ovaj fenomen uopće ne gleda negativno - dapače, to obično pokazuje da je osoba ambiciozna i željna razvijati se u profesionalnom smislu.

To za poslodavce danas predstavlja veliki izazov jer za uspjeh neke tvrtke nije samo važno pronaći kvalificirane i kvalitetne radnike nego ih treba znati i zadržati. Od Kristine Ribičić, voditeljice odjela ljudskih potencijala ENNA grupe, saznali smo s kojim se sve izazovima suočavaju i kako postižu da radnici budu zadovoljni, uspješni i produktivni. ENNA je veliki poslovni sustav dvadesetak tvrtki koje posluju u različitim sektorima: energetike, transporta i logistike te hrane.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL.

Kako privući i zadržati dobre radnike?

ENNA grupa ima više od 800 stalno zaposlenih, no taj se broj poveća i na više od tisuću jer tijekom sezone berbe i rezidbe ENNA Fruit, koja se bavi otkupom i distribucijom voća i povrća, zapošljava i sezonske radnike. Prosjek godina zaposlenih je 37 pri čemu ponosno ističu kako su među rijetkim tvrtkama koje na vodećim pozicijama imaju jednaki broj žena i muškaraca. S obzirom na široki spektar poslovanja zapošljavaju visoko obrazovane zaposlenike, kao i one sa srednjom stručnom spremom.

Kako tvrdi Ribičić, i jedne i druge vrlo je izazovno privući.

- Situacija se na tržištu rada uvelike promijenila u odnosu na prije, kada je poslodavac birao najboljega kandidata za određeno radno mjesto, a danas imamo situaciju da kandidat bira najboljeg poslodavca koji može zadovoljiti njegova očekivanja - kaže.

Kako bi privukli i zadržali kvalitetan kadar, u ENNA grupi imaju nekoliko strategija. Primjerice, ENNA Transport koji se bavi željezničkim prijevozom stipendira učenike srednje tehničke škole, koji će nakon školovanja kod njih imati sigurno radno mjesto strojovođe. Također, s obzirom na to da za energetsku tvrtku ENNA Opskrbu traže i visokokvalificirane zaposlenike, primjerice inženjere elektrotehnike, građevine, magistre matematike, ekonomije i slično, razvili su suradnje s fakultetima, u okviru kojih studentima nude prakse i mogućnost zapošljavanja nakon diplome.

Zaposlenici imaju veliku želju za razvojem

Kao tvrtka mnogo ulažu i u edukaciju trenutnih zaposlenika jer, kako nam otkriva naša sugovornica, kada pita ljude na razgovorima za posao što očekuju od njih kao potencijalnog poslodavca, odgovor koji većinom dobije je mogućnost razvoja.

- Razvoj je široki pojam. Za neke razvoj predstavlja povećanje plaće bez obzira na kojoj bi poziciji radili, druge zanima samo napredovanje pa makar financije to ne prate dok treći na razvoj gledaju u segmentu edukacija. Ima i onih koji kombiniraju dvoje ili sve od navedenog. U ENNA-i postoji mogućnost razvoja iz sva tri područja. Vrijedne, predane i lojalne zaposlenike zaista se trudimo pratiti kako bi postigli željenu razinu razvoja - napominje Ribičić i dodaje:

- Budžeti za zaposlenike su nam veliki i vrlo nam je važno da nam se ljudi razvijaju u svim smjerovima. Isto tako, prepoznajemo potencijale i talente kroz pružanje prilika mladim ljudima. U sustavu imamo određeni broj zaposlenika koji su karijeru počeli kod nas od nule, a danas su na menadžerskim funkcijama. I ja sam tako počela u ENNI i napredovala.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL.

Kada govorimo o edukaciji, vrijedi spomenuti njihovu internu akademiju za profesionalni razvoj i izvrsnost, ENNA Go!. Riječ je o platformi unutar odjela ljudskih potencijala preko koje Grupa prati razvoj i edukacije svojih zaposlenika.

- Imamo standardni katalog edukacija i on je dostupan zaposlenicima na svim razinama. To uključuje programe poput Train the trainer, razne soft skills edukacije, matematika za nematematičare, financije za nefinancijaše, IT sigurnost, excell (osnovna i napredna razina), strani jezici (engleski, njemački, talijanski i španjolski) i slično - objasnila nam je Ribičić te dodala da je, primjerice, ove godine Uprava omogućila B-1 menadžmentu Grupe priliku za obrazovanjem na IEDC Poslovnoj školi Bled s ciljem unapređenja znanja iz područja menadžmenta i vodstva.

Važni su i dobri odnosi i ravnoteža

Kako ističe Ribičić, ENNA grupa mnogo ulaže i u izgradnju kvalitetnih međuljudskih odnosa te se trudi svojim zaposlenicima osigurati ravnotežu privatnog i poslovnog života.

- Kao zaposlenica, ali i voditeljica ljudskih potencijala, mogu reći da me svaki dan kada dolazim na posao vesele ugodna radna atmosfera i kolege, koji su uvijek tu jedni za druge. Mnogo radimo, ali s osmjehom i zaista je sve lakše kada imaš odlične kolege oko sebe. Rekla bih da to sve počinje od menadžmenta jer, kada je menadžment na svim razinama pozitivan, to utječe na sve ostale razine zaposlenika - pojašnjava Ribičić.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL.

Izuzev standardnih pogodnosti, kao što su neoporezive isplate za blagdane, prijevoz, topli obrok, darovi i predstave za djecu, dodatni dani godišnjeg odmora, subvencije koje potiču zdravlje i bavljenje sportom, ENNA grupa za svoje zaposlenike redovito organizira teambuildinge te daje popuste na usluge partnera. Tijekom iduće godine, kako nam je najavila Ribičić, planiraju implementirati i dodatni set pogodnosti za zaposlenike na kojima se intenzivno radi.

- Za kraj bih voljela istaknuti naše jake strane zbog kojih volim raditi u ENNA-i. To su stručni i profesionalni timovi, strast prema poslu koji radimo, velika želja za učenjem i razvojem, posvećenost izgradnji kvalitetnih timskih odnosa te poticanje individualnih kvaliteta. Sustav smo koji ima mjesta za sve one koji se u tome mogu pronaći - rekla je Ribičić.

