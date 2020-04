Devedesetih su harali filmskim platnima, a što rade danas?

Nekad se u Hollywoodu vjerovalo u "prave glumce", koji se u pravilu pojavljuju isključivo na filmskim platnima. Uloge u serijama tad su bile namijenjene glumcima koji se tek pokušavaju profilirati u filmskoj industriji. Danas je priča drukčija i vrhunska imena s tzv. holivudske A liste sad sve češće gledamo u uspješnim igranim serijama. Tako smo Matthewa McConaugheya i Woodyja Harrelsona mogli vidjeti u prvoj sezoni "Pravog detektiva", a čak tri holivudske zlatne glumice, Reese Witherspoon, Nicole Kidman i Meryl Streep, u hit seriji "Male laži".

Razlog tomu je, kako kažu glumci, kvaliteta scenarija koju serije danas imaju. Primjerice, J. J. Abrams među prvim je filmskim redateljima napravio zaokret u karijeri kad je 2004. godine odlučio režirati planetarno popularnu seriju "Izgubljeni". Tad je komentirao da kompleksnost radnje nikad ne bi uspio pretočiti u film.

O nemogućnosti prikaza složene radnje kroz film svjedoči i uspješnost serije "Igra prijestolja", koja ima jednu od najsloženijih radnji, razraženu u čak osam sezona, a okrunjena je kao najgledanija, najskuplja i najnagrađivanija serija svih vremena. U nastavku vam predstavljamo neka holivudska imena, koja smo svi upoznali još 90-ih godina prošlog stoljeća, a koja danas, čini se, eksperimentiraju s karijerama.

Veliki povratak Winone Ryder

Kasnih '80-ih i početkom '90-ih godina Winona Ryder (48) bila je prvo lice Hollywooda. Glumica je najprije oduševila u fantastičnoj komediji "Bubimir" (1988), a kasnije je gledatelje s Johnnyjem Deppom, s kojim je provela i pet godina u ljubavnoj vezi, zaludjela u filmu "Edward Škaroruki" (1990). Ryder je mogla birati između ponuđenih glavnih uloga, a onda je preko noći nestala iz Hollywooda.

Mnogi za to krive incident iz 2002. godine, kad je uhićena zbog krađe dizajnerske odjeće u vrijednosti 5000 dolara u dućanu na Beverly Hillsu, no Ryder je već tad zapravo i sama odlučila postupno povući s prve linije Hollywooda. Iako se čini da je u potpunosti nestala, zapravo se nakon 2002. godine posvetila manjim ulogama. U sjeni je živjela sve do 2016. godine, kad je napravila veliki povratak, i to ulogom u seriji "Stranger Things".

Serije su joj očito dobro sjele pa je uzela ulogu i u HBO mini-seriji "Zavjera protiv Amerike", koja prikazuje alternativnu povijest tijekom 2. svjetskog rata, u kojoj 1940. godine, umjesto F. Roosevelta, na predsjedničkim izborima pobjeđuje Charles Lindbergh i naciju okreće prema fašizmu. Serija je uzburkala javnost jer je pokazala koliko je lako povijest mogla biti drukčija te kako se fašizam može neprimjetno ušuljati u društvo. David Simon, poznat kao redatelj serije "Žica", ovu je seriju adaptirao prema knjizi Philipa Rotha iz 2004. godine.

Turbulentna karijera Jima Carreya

Bilo je jasno da su komedije Carreyeva (58) budućnost još kad mu je kao dječaku glavna zanimacija bila oponašanje ljudi. Jednom je prilikom izjavio da je smisao za humor razvio zbog bolesne majke, koju je samo htio oraspoložiti, a njegov vedar duh nije pokolebalo ni to što je cijela obitelj godinu dana živjela u kombiju nakon očeva gubitka posla.

Otkrio ga je komičar Rodney Dangerfield, koji je gledao stand up nastup tad 17-godišnjeg Carreya. Uslijedile su '90-e godine, Toronto je zamijenio Los Angelesom i postao kraljem holivudskih komedija. Naslovi kao "Glup i gluplji", "Maska", "Ace Ventura" (svi iz 1994.), ali i nešto ozbiljnija uloga u Trumanovom showu (1998), osigurali su mu planetaran uspjeh.

Posljednjih se godina bavi slikarstvom i vrlo je aktivan na Twitteru, gdje najčešće kroz slikarstvo kritizira američku vlast. Kaže da je najdepresivnije razdoblje iza njega, ne planira više slikati Trumpa, a svoj glumački talent dijeli u seriji "Šaljivac" na HBO-u, gdje glumi ikonu dječje televizije, koja se nađe u obiteljskim problemima, zbog kojih postaje i depresivan. Ovo mu je prva ozbiljna televizijska uloga u posljednjih 20 godina, a komentirao je da je glavni lik, Mr. Jeff Pickles, zapravo sličan njemu u stvarnom životu, zbog čega uopće nema osjećaj da mora puno glumiti. Ova komična drama ima dvije sezone iza sebe.

That night, Donald had a very strange dream. pic.twitter.com/Ki4GCifjON — Jim Carrey (@JimCarrey) December 19, 2019

Nicole Kidman, Australka s holivudskim Oscarom

Nicole Kidman (52) Australka je koja je osvojila Hollywood još krajem 80-ih godina i od tada njezina karijera nije imala značajnih padova. Prava glumica s A liste pokupila je i Oscara 2003. godine za film "Sati", nominirana je još tri puta, osvojila je čak pet Zlatnig globusa, bila je najplaćenija glumica 2006., 2018. i 2019. godine te ju je časopis Time dva puta svrstao među najutjecajnije žene na svijetu.

Prvu ulogu dobila je sa samo 13 godina u filmu "Bush Christmas" iz 1983., a prvi uspješni holivudski film, "Dani groma", snimila je 1990. s Tomom Cruiseom, koji će nakon toga još neko vrijeme ostati u njezinoj glumačkoj karijeri, ali i u privatnom životu. Postali su moćan glumački dvojac koji je publiku osvajao u filmovima kao "Daleki horizonti" (1992) i "Oči širom zatvorene" (1999).

Raspon svojega glumačkog talenta pokazala je u fizički zahtjevnom "Molin Rougeu!" (2001) te emocionalno nabijenom ulogom u "Lavu" (2016). Da može sve, dokazala je i kad se odlučila okušati glumeći u seriji "Male laži". Za tu je ulogu osvojila Zlatni globus i Emmy, a ta je serija zaradila 16 nominacija za Emmy, od čega je njih osam i osvojila. Crnohumorna serija o trima majkama čiji se naizgled savršeni životi raspadaju do točke ubojstva snimljena je prema istoimenom romanu autorice Liane Moriarty, a Kidman i Witherspoon ujedno su i producentice. U drugoj sezoni postavi se pridružila i trostruka oskarovka Meryl Streep.

U serijama i Clooney, Law, Blanchett...

Da je gluma u serijama postala pravi hit među holivudskim glumcima, svjedoče i mnogii drugi primjeri. Tako nekadašnjeg omiljenog holivudskog neženju Georgea Clooneya sad možete gledati u vojnoj uniformi u seriji "Kvaka 22", a engleski zavodnik Jude Law također je uskočio u uniformu, ali onu svećeničku, i to u seriji "Mladi papa", koja prati početak pontifikata pape Pija XII. Druga sezona, koja nosi naziv "Novi papa", imala je premijeru u siječnju, a postavi se pridružio John Malkovich, dok epizodne uloge imaju i Marilyn Manson i Sharon Stone. Dvostruku oskarovku Cate Blanchett gledamo u seriji "Gospođa Amerika", istinitoj priči u kojoj utjelovljuje Phyllis Schlafly u vrijeme borbe u pokretu za ratifikaciju Amandmana o jednakim pravima, a kultna Helen Mirren ruska je carica u seriji "Katarina Velika".

Neki se kritičari pitaju što ovakva praksa prelaska velikih filmskih imena na serije znači za filmsku industriju. Može se očekivati da će se filmovi sve više oslanjati na jednostavnije radnje, ali na vizualno atraktivniju produkciju, što akcijske filmove stavlja u dobar položaj. Složene radnje i kompleksnost likova prepustit će se, izgleda, za serije, čiji format ostavlja više prostora za to.