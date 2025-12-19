Digitalne karte koje ubrzavaju posao: hrvatska inovacija za globalna tržišta!

Razvoj digitalnih karata započeo je još šezdesetih godina prošlog stoljeća, u laboratorijima i specijaliziranim institucijama, daleko od svakodnevnog poslovnog svijeta. Tek je sredinom 2000-ih, s pojavom Google Mapsa, digitalna kartografija postala univerzalni alat — nešto što koristimo svakodnevno, od pronalaska ulice do naručivanja taksija. No, unatoč toj popularizaciji, tvrtke su se i dalje susretale s jednim velikim problemom: kako složene prostorne podatke učiniti razumljivima i dostupnima svim zaposlenicima, a ne samo uskom krugu GIS (geografski informacijski sustav) eksperata?

Upravo to pitanje stoji u temelju hrvatske tvrtke GIS Cloud, čiji suosnivač i direktor Dino Ravnić već više od petnaest godina razvija kartografska rješenja koja kompanijama pomažu donositi brže i preciznije odluke.

Dino Ravnić, suosnivač i direktor GIS Clouda | Foto: GIS Cloud

- Najveći izazov je danas pristupačnost i jednostavno korištenje prostornih podataka u poslovnom okruženju - kaže on, jer podaci postoje, no mora ih se moći koristiti u realnom vremenu, s bilo koje lokacije i bez tehničke barijere. Za ilustraciju navodi komunalne sustave: kada pukne cijev, zaposlenik ne mora tražiti stare nacrte, nego na mobilnoj GIS karti odmah vidi položaj ventila, bilježi status i ažurira situaciju na terenu. Istodobno, dispečeri u uredu prate isti prikaz i mogu odmah odlučiti što učiniti. Cloud tehnologija umogućuje upravo to: centalizirano upravljanje podacima, rad u stvarnom vremenu, jednostavan pristup s bilo koje lokacije i uređaja te uklanjanje potrebe za lokalnom infrastrukturom.

- Cloud je omogućio da kompleksni prostorni podaci prestanu biti izolirani u stručnim odjelima i postanu alat svakodnevnog operativnog upravljanja poslovanjem - pojašnjava Ravnić.

Dostupnost interneta

Danas GIS Cloud ima velik broj korisnika na svim kontinentima. Među istaknutim klijentima nalaze se Grad Liverpool i šira gradska regija (Ujedinjeno Kraljevstvo), Metra – željeznički sustav grada Chicaga (SAD), ZET – Zagrebački električni tramvaj te Hrvatska vatrogasna zajednica, kao i brojni gradovi, komunalne tvrtke, jedinice lokalne samouprave te inženjerske i konzultantske tvrtke.

Antonija Hasanović, voditeljica prodaje GIS Clouda, sudjelovala je na Chicago Build 2025., konferenciji o gradnji i građevinskoj industriji u Chicagu | Foto: GIS Cloud

Premda izazovi često izgledaju slični — komunikacija, organizacija terenskog rada, brz protok informacija — postoji jedna ključna razlika: internetska infrastruktura. Primjerice, u SAD-u se većina sustava prirodno oslanja na rad u stvarnom vremenu jer pokrivenost mrežom to omogućava. No u Australiji, gdje se terenski rad odvija u ogromnim, zabačenim područjima bez mobilnog signala, offline rad postaje presudna funkcionalnost.

- To je jedno od tržišta gdje se vrlo brzo vidi razlika između rješenja koja su razvijena za terenske timove i onih koja to nisu - dodaje on.

Jedan od primjera takvog rada je nadzor vegetacije uz dalekovode, kako bi se smanjio rizik od požara. Timovi često rade kilometrima daleko od mrežnog signala, fotografiraju i bilježe stanje terena u GIS aplikaciji, a podaci se sinkroniziraju tek kada se sustav ponovno spoji na internet.

- Rješenje mora funkcionirati savršeno i kad je potpuno offline — to je ono što klijenti očekuju - objašnjava Ravnić.

Vlastita kartografija

Kako bi osigurao da se svi ti podaci — koji su po svojoj prirodi golemi i specifični — mogu obrađivati brzo i pouzdano, GIS Cloud je razvio vlastitu kartografsku tehnologiju, tzv. map engine. Ona optimizira način na koji se podaci renderiraju i distribuiraju prema korisnicima, smanjuje opterećenje mreže i poboljšava performanse u radu.

- Visoka brzina i stabilnost nisu samo stvar snažnih servera. Način kako se podaci pakiraju, obrađuju i isporučuju jednako je važan - ističe. Sve to nadgleda operativni tim koji 24 sata dnevno brine da sustav radi bez prekida, jer korisnici se nalaze u različitim vremenskim zonama i očekuju stalnu dostupnost.

Foto: GIS Cloud



Kada govorimo o geoprostornim podacima, pitanje sigurnosti dobiva dodatnu težinu. Karte često otkrivaju kritične elemente infrastrukture, kretanje ljudi ili lokaciju imovine — informacije koje se ni u kojem slučaju ne smiju kompromitirati. GIS Cloud je zato razvio višeslojni pristup: od stroge kontrole pristupa i mrežne zaštite, preko sigurnosnih provjera i enkripcije, do sigurnog procesa razvoja softvera. Nedavno su se certificirali i prema međunarodnoj sigurnosnoj normi ISO 27001, što Ravnić opisuje kao još jedan dokaz da su sigurnost i povjerenje korisnika trajno upisani u DNA tvrtke.

Igor Farkaš, operativni direktor GIS Clouda, na INTERGEO-u 2025. u Frankfurtu – tehnološkom i poslovnom sajmu o geoinformacijama, geodeziji i prostornim podacima | Foto: GIS Cloud

Umjetna inteligencija postat će najvažniji partner

No GIS Cloud tu ne staje. Ravnić je uvjeren da će umjetna inteligencija u idućim godinama postati jedan od najvažnijih partnera GIS sustavima.

- AI neće zamijeniti ljude na terenu — terenski rad i dalje ostaje nezamjenjiv. Ono što će promijeniti jest način analiziranja podataka i brzina preporuka - objašnjava. U prometu, primjerice, AI može u stvarnom vremenu analizirati senzorske podatke i povijesne obrasce te dispečeru jednostavno predložiti: produžiti zeleno svjetlo na tri semafora i preusmjeriti promet drugom rutom kako bi se spriječile gužve.

- AI postaje virtualni GIS stručnjak koji radi cijeli dan, svaki dan. Ljudi i dalje vode sustav — ali s mnogo više informacija.“

Foto: GIS Cloud

Rad u više od 60 zemalja uči i jednu iznenađujuću lekciju: svijet je poslovno mnogo sličniji nego što se misli.

- Ljudi često misle da je sve vani idealno digitalizirano. U praksi se i u najrazvijenijim zemljama još uvijek koristi papir i olovka. Taj prostor za digitalizaciju ogroman je svugdje - govori Ravnić.

Tehnološke inovacije ne poznaju granice

Jedan od temeljnih izazova u razvoju GIS Clouda, kaže, bila je ravnoteža između jednostavnosti i profesionalne dubine. Većina zaposlenika u organizaciji nije GIS stručnjak — a upravo njima prostorni podaci najviše koriste. Zato su od početka gradili sučelje koje je intuitivno i dovoljno jednostavno da se koristi bez stručnog znanja. Stručne funkcionalnosti postoje „ispod haube“ i otkrivaju se tek kad korisnik ima stvarnu potrebu za njima.

- Profesionalci dobivaju sve alate koje žele, a ostali korisnici ne gube se u kompleksnosti. Upravo ta ravnoteža jedna je od naših najvažnijih vrijednosti - napominje Ravnić.

Foto: GIS Cloud

Na kraju razgovora pitamo ga što bi savjetovao startupima koji žele razvijati globalna rješenja u nišama poput GIS-a. Iako se GIS često doživljava kao usko specijalizirano područje, on upozorava da upravo širina primjene otežava fokus u početnim fazama.

Antonija Hasanović, voditeljica prodaje GIS Clouda, s klijentima prigradskog željezničkog sustava Chicaga (Metra) | Foto: GIS Cloud

- Manje je više. Ako se rano definira idealni kupac, sve ide brže — proizvod, prodaja, marketing, odluke - govori Ravnić. Ipak, priznaje da je GIS Cloud od početka igrao “široku igru” jer je vizija bila velika: omogućiti suradnju na prostornim podacima svakoj industriji.

- Možda bi nam u nekim fazama bilo lakše da smo se suzili, ali tada bismo možda žrtvovali dio vlastite vizije. Ne postoji univerzalni recept — važno je naći balans između fokusa koji donosi brzinu i širine koja omogućuje dugoročni rast - objašnjava.

Igor Farkaš (u sredini), operativni direktor GIS Clouda, s klijentima u Nizozemskoj | Foto: GIS Cloud

GIS Cloud danas pokazuje da tehnološke inovacije ne poznaju granice. Uz vlastiti proizvod, sigurnost i fleksibilnost, hrvatska tvrtka postavlja standarde u svijetu u kojem su geoprostorni podaci postali ključni resurs — ne samo za navigaciju, nego i za donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju. Ako umjetna inteligencija predstavlja budućnost GIS-a, onda je digitalna karta već danas jedno od najvažnijih poslovnih sučelja.