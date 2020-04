Donijeli smo 32,5 milijuna kuna u KBC Sestre milosrdnice

- Ljudi često ne prepoznaju važnost radiologa, misleći nešto poput "on samo čita slike", a kirurg, ili neki drugi "važniji doktor", postavlja dijagnozu. No najčešće se iza liječnika koji priopći dijagnozu krije dugotrajna analiza koju je napravio vrhunski radiolog u zamračenoj prostoriji za dijagnostičkim monitorom - rekla je prof. dr. sc. Dijana Zadravec, predsjednica Hrvatskog neuroradiološkog društva, predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju i zamjenica ravnatelja KBC-a Sestre Milosrdnice, pročelnica Katedre za opću i dentalnu radiologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te voditeljica Referentnog centra i EU projekta Radiološki edukacijski centar, vrijednog 32,5 milijuna kuna, na kojem je od ideje do realizacije radila više od godinu dana.

Radiologija na povijesnoj prekretnici

- Zahvaljujući modernoj tehnologiji, radiologija se danas nalazi u uzbudljivim vremenima, gotovo na povijesnoj prekretnici. Dok se donedavno isključivo temeljila na radiološkim snimkama, morfološkim prikazima dijelova tijela, organa ili fizioloških procesa, danas se moderna radiologija pronalazi u prikazima dinamičkog tipa te sve više prikazuje funkciju i daje precizne odgovore kako nešto funkcionira u tijelu i vremenu. Napustila je “sivo” područje filma i ušla u kombinatoriku boja i pixela.

Svjesna činjenice da se mladi ljudi žele stručno i znanstveno razvijati na najmodernijoj opremi te da se ne možemo oslanjati na to da će nam netko drugi pružiti sve što nam je potrevno, pokrenula sam više projekata na radiologiji, od kojih sam neke već i ostvarila - pojasnila je prof. Zadravec.

Foto: Guliver/Shutterstock

Osnovano Hrvatsko neuroradiološko društvo

Jedan od takvih projekata je i osnivanje Hrvatskog neuroradiološkog društva (HNRD) Hrvatskog liječničkog zbora na inicijativu prof. Zadravec početkom 2018. na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju u KBC "Sestre milosrdnice" i s ciljem okupljanja relevantnih stručnjaka iz područja neuroradiologije, radiologije glave i vrata i neurointervencije radi donošenja svih bitnih planova i odluka na području neuroradiologije te neurointervencija u Hrvatskoj.

- Mozak je najintrigantniji i najkompleksniji organ, a njegove funkcije učenja i pamćenja su fascinantne. Mislimo da o mozgu znamo mnogo, a zapravo postoji veliko područje koje tek trebamo istražiti, što u neuroznanosti otvara široke mogućnosti istraživanja. Svakome liječniku koji vodi radiologiju izazov je cijeli život učiti i istraživati te pratiti nove tehnologije, koje omogućuju slikovne metode, poput funkcionalnog magneta Zbog toga neuroradiologija trenutno predstavlja najizazovnije područje radiologije - rekla je prof. Zadravec.

Inače, prof. Zadravec je izabrana za prvu predsjednicu društva uz široku podršku kolega radiologa, neuroradiologa, neurologa i neurokirurga iz Vinogradske te drugih zdravstvenih ustanova. U samo godinu dana Društvo je udvostručilo broj članova, a prof. Zadravec je i suorganizatorica Svjetskog neuroradiološkog kongresa, koji će se održati u New Yorku 2022. godine. Na kongresu se očekuje ukupljanje oko 20 tisuća stručnjaka iz područja neuroradiologije.

Za Radiološki edukacijski centar 32,5 milijuna kuna

Dio Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju pod njenim vodstvom postao je Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostičku prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju glave i vrata Republike Hrvatske. Danas je Referentni centar nositelj najunosnijeg Europskog projekta od 32,5 milijuna kuna skraćenog naziva Radiološki edukacijski centar, koji je prof. Zadravec osmislila i ostvarila krajem 2019. s malom grupom entuzijasta iz radiologije. Radi se o inovativnom EU projektu naziva "Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske-Radiološki edukacijski centar“ čime je profesorica Zadravec omogućila 32,5 milijuna europskog novca u javno zdravstveni sustav KBC-a "Sestre milosrdnice".

- Projekt ima višestruke ciljeve, a najvažniji je inovativni pristup smanjenju lista čekanja kroz edukaciju i usavršavanje 1300 medicinskih djelatnika po Hrvatskim županijama, čime će oni postati najkvalitetniji stručnjaci u magnetskoj rezonanciji. To je posve novi pristup rješavanju problema lista čekanja za MR, kojem do sada nitko nije pristupio na taj način, a pogotovo nije za to povukao europski novac - rekla je prof. Zadravec te dodala da se posebno angažirala u modernizaciji cjelokupnog sustava.

- Osim edukacija, tim projektom će se kupiti i uređaj magnetske rezonancije snage polja 3 Tesla. To znači da će nakon 36 mjeseci, koliko traje projekt, KBC Sestre milosrdnice imati vrhunski uređaj, a sve zahvaljujući upornosti i entuzijazmu malog tima ljudi s radiologije pod mojim vodstvom. Sve to će će dodatno smanjiti liste čekanja te mladim radiolozima biti dodatna motivacija za ostanak u zemlji - govori prof. Zadravec.

Ustrojen "Stroke centar" za liječenje moždanog udara

- U međuvremenu su se rodile nove ideje pa smo moj tim suradnika i ja pokrenuli još jedan EU projekt namijenjen visokoj neuroznanosti. Inzistirala sam i omogućila da svi liječnici rade na super-dijagnostičkim monitorima visoke rezolucije od 2-6 Megapixela, organizirala opremanje najmodernije neuroangiosale za liječenje moždanog udara s videotelekonferencijskim mogućnostima i ustrojila „Stoke centar“ za liječenje moždanog udara u KBC Sestre milosrdnice.

Zahvaljujući sredstvima iz EU fondova, organizirala sam opremanje moderne dijagnostike novim uređajem za magnetsku rezonanciju. Zamijenila sam stare uređaje novim CT uređajem, RTG i ultrazvučnim uređajima najviše kvalitete te sam strateški napravila dvije najmodernije multimedijalne predavaonice s najsuvremenijim sustavima za telekonferencije, održavanje sastanaka i predavanja na daljinu, za bojne studente, specijalizante i specijaliste radiologije i postdoktorande koji se educiraju na Kliničkom zavodu za radiologiju u KBC-u Sestre milosrdnice, a koji je nastavna baza Stomatološkog i Medicinskog fakulteta - objasnila je.

Foto: Guliver/Shutterstock

Čak 51 specijalist i specijalizant radiologije

Profesorica Zadravec ujedno je i pročelnica Katedre te voditelj nastavnih kolegija na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju na hrvatskom i engleskom jeziku te je izdala sveučilišnu udžbenik "Dentalna radiologija" na hrvatskom i engleskom jeziku.

- Kad sam postala predstojnica Kliničkog zavoda, tamo su radila 43 liječnika te je njih nekoliko odlazilo u mirovinu. Sad imamo 51 specijalista i specijalizanata radiologije, što nas čini najvećom radiologijom u zemlji, a jedan od mojih projekata je svakako "pomlađivanje" Kliničkog zavoda. U plan potreba za Sestre milosrdnice predložila sam 24 specijalizacije iz radiologije kroz petogodišnje razdoblje, što je 2019. godine uneseno u strateški plan Ministarstva zdravstva - naglasila je prof. Zadravec te nadodala kako je na čelu tima s preko 100 stručnjaka.

Godišnje oko 25 tisuća pregleda MR-om

- Na Kliničkom zavodu koji vodim, danas radi ukupno 150 liječnika i inženjera radiologije te manji broj medicinskih sestara. S četiri uređaja za magnetsku rezonanciju i četiri uređaja za kompjutoriziranu tomografiju na tri lokacije (Vinogradska, Draškovićeva i Ilica) godišnje se učini oko 25 tisuća pregleda magnetskom rezonancijom, blizu 35 tisuća CT pregleda s ostalim pregledima UZV i RTG, oko pola milijuna radioloških pretraga godišnje te oko 500 intervencijsko-dijagnostičkih procedura, tako da smo danas vodeća radiologija u zemlji po broju djelatnika i broju učinjenih pregleda u odnosu na broj uređaja. Ovakvom strateškom reorganizacijom Zavoda, ostvarila sam dio svojih zacrtanih planova i pozicionirala našu radiologiju na vodeće mjesto u Hrvatskoj - istaknula je profesorica Zadravec i zaključila da je za sve to potrebna velika energija, posvećenost te puno rada i odricanja.