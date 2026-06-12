Dva projekta, dva zlata i još jedna međunarodna potvrda izvrsnosti. Na ovogodišnjem Branded Content Awardsu, osvojili smo zlato u dvije kategorije i učvrstili status najnagrađivanijeg medija u Hrvatskoj
Dva zlata za native studio 24sata na globalnom natjecanju Branded Content Awards 2026.
24sata je osvojio dva zlata na globalnom natjecanju Branded Content Awards 2026, jednom od najuglednijih svjetskih natjecanja posvećenih native oglašavanju i branded contentu. U konkurenciji vodećih svjetskih medijskih kuća, brand studija i agencija, 24sata je slavio u čak dvije kategorije te potvrdio status najnagrađivanijeg medija u Hrvatskoj s više od 180 osvojenih domaćih i međunarodnih priznanja.
Zlatom u kategoriji Best Financial Services Program nagrađen je projekt „FinQuiz: Creating Masters of Finance“, realiziran za UMFO u suradnji s Večernjim listom, dok je u kategoriji Best Use of Text zlato osvojio projekt „Connection Beyond Barriers: Real Stories, Real Bonds“, koji je 24sata kreirao za Hrvatski Telekom.
Ovogodišnje izdanje Branded Content Awardsa bilo je najveće dosad. Riječ je o desetom izdanju natjecanja koje organizira Native Advertising Institute, međunarodna organizacija posvećena razvoju branded contenta i native oglašavanja. Rekordan broj prijava pristigao je iz cijelog svijeta, a projekte je ocjenjivao anonimni žiri sastavljen od više od 250 vodećih stručnjaka iz medijske, marketinške i komunikacijske industrije. Pobjednici su birani prema kriterijima učinkovitosti, kvalitete izvedbe i inovativnosti, a nagrađeni projekti predstavljaju globalne primjere najboljih praksi u branded contentu.
Vrijednost osvojenih priznanja dodatno potvrđuje i konkurencija. U kategoriji Best Use of Text, uz projekt 24sata za Hrvatski Telekom, među finalistima su bili radovi koje su za svoje klijente prijavili Fortune Brand Studio, Integreate by DPG Media i REPUBLIC Marketing & Media Solutions. U kategoriji Best Financial Services Program, uz FinQuiz, za nagradu su konkurirali projekti FT Commercial / Financial Times, Trustmedije (Mediafin), Sanoma Media Finland i Insider Studiosa.
Ova dva zlata nova su potvrda da se projekti nastali u Hrvatskoj mogu ravnopravno natjecati s najboljim svjetskim primjerima branded contenta te da 24sata nastavlja postavljati standarde kreativnosti, kvalitete i učinkovitosti u komunikaciji brendova s publikom.
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