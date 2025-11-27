Dvadeset godina uspjeha - priča o ljudima koji su gradili temelje Philip Morrisa Zagreb

Dvadeset godina nije malo - osobito kad govorimo o karijerama koje su počele u malom uredu u središtu Zagreba, a danas stoje iza priče o jednoj od najznačajnijih poslovnih transformacija u Hrvatskoj. Pet zaposlenika Philip Morrisa Zagreb - Maja Krznarić, Sanel Ljubičić, Davor Salajec, Darko Mijalić i Hrvoje Jurišić - u tvrtki su od početaka. Zajedno su rasli, mijenjali se, učili i stvarali uspjehe koji su obilježili i njih i kompaniju.

Darko Mijalić, rukovoditelj razvoja komercijalne organizacije, Sanel Ljubičić, specijalist za aktivaciju potrošača i trgovačkog kanala, Maja Krznarić, voditeljica financijskog računovodstva, Hrvoje Jurišić, rukovoditelj distribucije za Hrvatsku i Sloveniju i Davor Salajec, stručni suradnik za razvoj poslovanja u Philip Morrisu Zagreb | Foto: Iva Krmpotić Urbić

Danas, 20 godina kasnije, Philip Morris Zagreb važna je karika u globalnoj transformaciji Philip Morris Internationala (PMI) - jedine međunarodne duhanske kompanije koja se javno obvezala na postupnu zamjenu cigareta znanstveno potvrđenim alternativama koje su, iako ne bez rizika, manje štetne za punoljetne pušače od nastavka pušenja. PMI je od 2008. uložio više od 14 milijardi dolara u razvoj, znanstvenu validaciju i komercijalizaciju bezdimnih proizvoda, a taj iskorak prema bezdimnim proizvodima prati i hrvatski tim - s istim žarom s kojim su počinjali prije dva desetljeća.

Foto: Philip Morris Zagreb

Ljudi u središtu svega

- Nikad neću zaboraviti trenutak u kojem su prvi kamioni s našim proizvodima napustili skladište. To je bio znak da smo pokrenuli nešto veliko - govori Maja Krznarić, voditeljica financijskog računovodstva, prisjećajući se 2005. godine, kad je tvrtka osnovana i kada je imala samo petnaestak zaposlenih. Danas ih je više od stotinu, a Maja ističe da se uz rast poslovanja mijenjao i pristup zaposlenicima:

- Plaća je važna, ali nije presudna. Ono što zadržava ljude je osjećaj svrhe, pripadnosti i mogućnost učenja. U PMZ-u vaš trud prepoznaju i nagrađuju, a uz takvu kulturu lako je ostati motiviran - objašnjava Maja i dodaje da su rezultati i ciljevi bitni, ali njezina je motivacija svakodnevna suradnja s kolegama, što u okviru redovnog poslovanja što kroz suradnju na raznim projektima, kojih je u njezinoj karijeri bilo zaista mnogo.

- Nakon ovoliko godina u PMZ-u često znam reći kako imam osjećaj da sam radila u nekoliko kompanija jer, kako se razvijaju industrija, PMI misija i ciljevi, tako se i svi osobno prilagođavamo, razvijamo i surađujemo na drugačije načine. Bez dobre suradnje i radne atmosfere nema uspješnog poslovanja, čvrsto u to vjerujem. Tim s kojim radim i mnogi članovi mojih timova koji su se izmijenili tijekom svih ovih godina nepresušan su izvor motivacije da se posao uvijek obavi najbolje moguće i da bez zajedničkog doprinosa i suradnje nema uspjeha - ističe Maja Krznarić.

Od olovke i papira do digitalnih alata

- Kad sam 2005. godine počeo rad na terenu, koristili smo olovku i papir za bilježenje informacija o svakom prodajnome mjestu. Danas, zahvaljujući naprednim digitalnim alatima, naš rad je znatno učinkovitiji i brži - prisjeća se Sanel Ljubičić, specijalist za potrošače i trgovačke kanale. U njegovim riječima osjeća se duh promjene koji obilježava PMZ. Tijekom godina poslovanje se mijenjalo - postajalo agilnije, digitalnije i sve više usmjereno na inovacije. No, kako kaže, jedno je ostalo isto: tim koji vjeruje u zajedničke ciljeve i međusobno povjerenje.

- Najvažniji su otvorena komunikacija, povjerenje i jasni ciljevi. Kad svi razumiju širu sliku, rezultati ne izostaju - dodaje Sanel, koji smatra da je ključ za "klik" s kulturom Philip Morrisa Zagreb otvorenost prema promjenama, proaktivnost i spremnost na suradnju.

- Naša kultura je dinamična, usmjerena na inovacije i stalno poboljšanje, pa je važno da pojedinac bude znatiželjan, fleksibilan i spreman učiti. Također, važan je ljudski pristup: poštovanje, timski duh i međusobna podrška. Kad netko dijeli te vrijednosti i istinski vjeruje u snagu zajedništva, lako se uklopi i osjeti da pripada. U Philip Morrisu Zagreb cijene inicijativu, ali i autentičnost, pa je važno da ljudi budu svoji, a istodobno otvoreni za različitosti i nove perspektive. Osjećaj pripadnosti i imidž dio su kulture koju nosim u sebi tijekom svih ovih godina rada u PMZ-u - objašnjava nam.

Foto: Iva Krmpotić Urbić

Rast kroz promjenu - i osobni i profesionalni razvoj

Slično razmišlja i Davor Salajec, zadužen za razvoj poslovanja na terenu, koji se prisjeća svojih početaka u prodaji:

- Na početku sam uspjeh mjerio prodajnim brojevima. Danas uspjeh znači dugoročni odnos s klijentima, povjerenje i zajednički rast. Sudjelovati u transformaciji prema budućnosti bez dima za mene je bilo nevjerojatno iskustvo - govori nam.

Njegova priča pokazuje ono što se naziva "I Grow – Grow Others – We Grow", filozofiju koja podrazumijeva osobni rast, razvoj kolega i zajednički napredak kompanije.

- Kad se osvrnem na svojih 20 godina u Philip Morrisu, najdojmljivije mi je iskustvo transformacije industrije i tvrtke, a najponosniji sam na svoju prilagodljivost i sposobnost izgradnje dugoročnih odnosa. Tvrtka se posljednjih godina aktivno transformirala prema manje štetnim proizvodima. A sudjelovati u toj promjeni za mene je bilo nevjerojatno iskustvo. To mi je dalo priliku da naučim i primijenim nove pristupe poslovanju. No najponosniji sam na svoju sposobnost izgradnje trajnih odnosa. Znajući da nakon toliko godina rada na terenu možete doći do dugogodišnjega klijenta koji zna da se može osloniti na vas i da će ono što dogovorimo biti tako i odrađeno, to je neprocjenjivo - govori Davor.



Povjerenje, integritet i balans

Za Darka Mijalića, rukovoditelja razvoja komercijalne organizacije, ključ svakog uspješnog tima je povjerenje.

- Integritet je temelj svega. Kad postoji povjerenje, ljudi se osjećaju sigurno dijeliti ideje i preuzimati odgovornost. Tako nastaje tim koji može dosegnuti izvrsnost - pojašnjava Darko i ističe važnost ravnoteže.

- Balans između posla i privatnog života nije statičan, to je proces koji se stalno gradi. Uz podršku tima i razumijevanje okoline moguće je zadržati i energiju i strast prema poslu - smatra Darko. Tvrtka u kojoj se zaposlio prije više od 20 godina i ova danas dvije su potpuno različite priče.

Foto: Iva Krmpotić Urbić

- Kad sam se zaposlio, radili smo u potpuno drugačijem okruženju, s fokusom na jedan proizvod. Danas govorimo o čitavom nizu inovacija koje mijenjaju industriju i način na koji potrošači razmišljaju, poput proizvoda za grijanje duhana, e-cigareta i oralnih bezdimnih alternativa. Posebno u posljednjih desetak godina tvrtka je prošla kroz snažnu transformaciju, ne samo tehnološku nego i organizacijsku te kulturnu. To znači da se mijenjaju način rada, način razmišljanja te vještine i znanja koji su potrebni za uspjeh - kaže.

Ljudi koji stvaraju promjenu

Uloga PMZ-a danas mnogo je šira od distribucije proizvoda. Hrvatski tim dio je globalne mreže koja osigurava da bezdimni proizvodi budu dostupni punoljetnim potrošačima koji bi inače nastavili pušiti. Danas ti proizvodi čine gotovo 40% prihoda PMI-ja, a cilj je da do 2030. godine dosegnu dvije trećine ukupnih prihoda - čime bi kompanija postala većinski bezdimna.



- Industrija se potpuno promijenila. Danas više ne govorimo samo o prodaji nego o stvaranju bolje budućnosti. To je golema motivacija - kaže Hrvoje Jurišić, rukovoditelj distribucije za Hrvatsku i Sloveniju, kojeg motiviraju ljudi, partneri i osjećaj da svaki dan grade nešto smisleno. PMZ je okruženje, ističe on, u kojem uspijevaju ljudi koji su otvoreni, znatiželjni i spremni preuzeti odgovornost.

- Ovdje se cijeni dugoročno razmišljanje. Oni koji 'igraju na duge staze' i spremni su uložiti vrijeme u razumijevanje poslovanja, tržišta i ljudi s kojima rade itekako mogu izgraditi uspješnu karijeru. Posvećenost, fleksibilnost i spremnost na učenje, to su kvalitete koje ovdje čine razliku - objašnjava Hrvoje.

Kultura koja potiče rast i jednakost

Iza uspjeha stoji i prepoznatljiva kultura - otvoren dijalog, povjerenje i stalno učenje. PMZ njeguje vrijednosti objedinjene u okviru PMI DNA - We Care, We Are Better Together i We Are Game Changers.

Tvrtka već jedanaest godina nosi certifikat Poslodavac partner, a sedam godina i certifikat Equal-Salary, potvrdu da muškarci i žene imaju jednake plaće za jednak rad. U praksi to, među ostalim, znači hibridni model rada, sustav buddy za nove zaposlenike, podršku roditeljima kroz grupu Parents @ PMZ & PML te Employee Assistance Program, koji nudi besplatnu povjerljivu podršku zaposlenicima i njihovim obiteljima.

Zajedno tijekom dva desetljeća

Kad ih pitate što ih je zadržalo svih ovih godina, svi će vam reći slično: ljudi, timski duh i osjećaj svrhe. Tvrtka u kojoj su se zaposlili i ova danas dvije su različite priče, no neke su stvari ostale iste - strast prema poslu, povjerenje među kolegama i uvjerenje da se samo zajedništvom mogu postići veliki uspjesi. Dvadeset godina poslije, njihova priča simbolizira ono što najbolje opisuje i Philip Morris Zagreb danas - rast. Rast koji se ne mjeri samo brojevima nego i ljudima koji ga svakodnevno žive.