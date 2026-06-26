Espresso, more i talijanski đir: Do ovoga gradića možete i brodom za samo četiri sata

Ljeto nam svake godine stigne s istim scenarijem. Gužve na cestama, pune plaže, teško hvatanje slobodnog stola za kavu i onaj osjećaj da za pravi bijeg ipak treba barem tjedan dana godišnjeg. A zapravo ne treba. Ponekad je dovoljno samo promijeniti obalu, jezik i ritam dana. Kad vam treba kratki reset, a ne veliko planiranje, Ancona se nameće kao sjajna ideja.

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Ancona je jedan od onih gradova koji žive svojim ritmom, dovoljno je urban da imate što raditi, a dovoljno opušten da se ne osjećate kao dio kolone. To je ona Italija koju mnogi zapravo traže, a rijetko gdje još mogu dobiti. Prava, autentična, neispeglana i zato šarmantna. Novom Jadrolinijinom vezom od Zadra do talijanske obale stižete brzo i jednostavno, za oko četiri sata, uz do pet tjednih polazaka u sezoni.

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1. Kava u centru pa ravno na more

U Anconi ne morate birati između gradskog đira i ljetnog opuštanja. Upravo je to njezin veliki adut. Jutro može početi espressom u centru, primjerice u zoni oko Corso Garibaldija, glavne gradske šetnice, koja nosi onaj prepoznatljivi talijanski tempo, s trgovinama, prolaznicima i kavama koje se piju stojećki, kratko i sa stilom. Nakon toga more nije izlet za sebe nego nastavak dana. Bez kompliciranja, bez presjedanja i bez osjećaja da ste pola vremena potrošili na logistiku.

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2. Odmor za gušt

Mnoge talijanske destinacije ljeti vrve turistima, a Ancona pruža rijedak ugođaj – prostor za disanje. Ovdje nećete imati dojam da su svi dijelovi grada pretvoreni u turističke kulise, a ulice nisu pretrpane. Cijene su umjerene, a atmosfera autentična – kao da ste ušli u grad u kojem ljudi stvarno žive, a ne samo prolaze kroz njega. Možete opušteno sjediti na trgu, promatrati prolaznike, uživati u finoj hrani i osjetiti da ste pronašli mjesto koje nije samo za turiste nego za sve one koji žele osjetiti pravi duh Italije, bez gužve i stresa. Upravo zato Ancona sjajno funkcionira i za jednodnevni izlet i za vikend kad želite Italiju.

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3. Lokalna hrana

U gradu poput Ancone gastronomija nije predstava za posjetitelje nego dio svakodnevice. I to se osjeti odmah. Ondje se jede onako kako volimo zamišljati Italiju, dobro, jednostavno i bez previše buke. Tjestenina, morski zalogaji, nešto domaće iz lokalne kuhinje, čaša vina i ručak koji ne traži poseban povod. Najljepše je upravo to što se u Anconi još može jesti bez osjećaja da ste upali u mjesto koje postoji samo zbog recenzija i fotografiranja tanjura. To je grad za ljude koji vole putovati okusima.

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4. Povijest koja stoji iznad grada

Ancona nije samo zgodna morska postaja za kratki bijeg nego grad s dubokom poviješću koju ćete osjetiti čim se podignete prema katedrali San Ciriaco. Stepenice ili vijugava panoramska cesta vode do vrha Monte Guasco, gdje je katedrala u Anconi sagrađena na mjestu hrama posvećenog Veneri Eupleji, božici koja je štitila mornare. Smještena na brežuljku Guasco, iznad grada i luke, ova katedrala jedan je od zaštitnih znakova Ancone i mjesto s kojeg pogled puca na more, krovove i obalu.

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Sama lokacija govori mnogo o gradu koji je stoljećima živio okrenut i kopnu i moru. Kroz staklene ploče u podu možete vidjeti baze stupova tog hrama, kao i ostatke ranije paleokršćanske crkve iz šestog stoljeća u kripti. Posjet San Ciriacu nije samo kulturna postaja na putu nego onaj trenutak u kojem shvatite da ste stigli na mjesto koje ima karakter i priču.

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Piazza della Repubblica predstavlja pravi epicentar prometa u Anconi, kako kopnenog tako i pomorskog. Na njegovoj zapadnoj strani smještena je luka, prepoznatljiv veliki ovalni bazen koji se koristi još od rimskog doba. Na sjevernom kraju lukobrana uzdiže se impozantni rimski trijumfalni luk, Arco di Traiano. U Palazzo Ferretti smjestio se Nacionalni arheološki muzej, koji pruža fascinantan uvid u povijest regije Marche.

Ljubiteljima prirode plaže Monte Conera pružaju savršeno mjesto za opuštanje uz netaknutu prirodu, a ljubitelji umjetnosti mogu istražiti jedinstveni Museo Tattile Statale Omero. Za povjesničare su nezaobilazni rimski amfiteatar, crkva Santa Maria della Piazza te Passetto s ratnim spomenikom, odakle se pruža predivan pogled na more.

5. Savršena polazna točka za dalje po Italiji

Ako vam jednodnevni izlet bude premalo, Ancona se vrlo lako pretvara u početak većeg talijanskog plana. Upravo je zato praktična i za one koji vole spontano produljiti putovanje. U gradu možete uzeti rent a car i krenuti dalje prema drugim dijelovima regije Marche ili dublje u Italiju, svojim tempom i bez vezanja za jedan grad. To Anconu čini odličnim izborom i za one koji žele mini predah i za one koji već na brodu počinju smišljati kamo će dalje. Samo 20 kilometara od Ancone je Santuario della Santa Casa u Loretu, jedno od najvažnijih hodočasničkih odredišta u Italiji, smješteno oko 20 kilometara južno od Ancone. Ovo svetište je posebno zbog svoje legende i arhitektonskog značenja. Prema tradiciji, kuću u kojoj je rođena Djevica Marija — poznatu kao Santa Casa (Sveta kuća) — anđeli su prenijeli iz Nazareta u Palestini, prvo na nekoliko mjesta, a potom, 1295. godine, u Loreto.

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Kompleks svetišta uključuje gotičku crkvu s impresivnim renesansnim pročeljem i kupolom, koja je dovršena 1500. godine. Vanjski izgled svetišta podsjeća na tvrđavu, a unutar crkve nalazi se Santa Casa — jednostavna kamena kuća koja je okružena visokim mramornim paravanom, koji je dizajnirao Donato Bramante. Zidovi kuće ukrašeni su freskama koje prikazuju scene iz života Djevice Marije i njezinog prijenosa u Loreto.

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Ako početkom ljeta tražite mali odmak od rutine, Ancona je ideja koju vrijedi uzeti ozbiljno. Dovoljno blizu za brz i lagan bijeg, a dovoljno drugačija da imate osjećaj kao da ste otputovali mnogo dalje. Zato bacite oko na ponudu Jadrolinije i vozni red nove linije Zadar – Ancona te isplanirajte svoj idealan vikend na drugoj strani Jadrana. Sezonska katamaranska linija prometuje od 26. lipnja do 30. kolovoza 2026.