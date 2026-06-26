Zovu ga Sveta Štikla: Kako je jedno domaće vino postalo popularni ljetni modni dodatak?

Zamislite ljetnu večer negdje na obali, recimo u Splitu ili Hvaru. Dok čekate konobara da vam ponudi vinsku kartu, sa susjednog stola dopire glasna narudžba: "Nama donesi još jednu Svetu Štiklu!". Bacite oko na jelovnik, tražite to ime među domaćim etiketama, ali neuspješno. Pa ipak, konobar odlazi prema šanku bez ijednog dodatnog pitanja. Kako je jedno domaće vino uspjelo zaraditi nadimak koji je među gostima postao prepoznatljiviji od onog službenog na boci? Iza imena St Heels, u narodu spontano prozvanog Sveta Štikla ili Svete Pete, zapravo stoji priča o jednoj slučajnoj vinskoj preobrazbi koja je promijenila domaću scenu rosea.

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Kako je mlađi brat ukrao show starijem bratu

Godinama prije ovaj rose iz vinarije Saints Hills uopće nije bio u planu nego je nastao usput, dok su u podrumu polirali njegova znatno starijeg i ozbiljnijeg brata - cijenjeni Dingač Sv. Lucia. Taj rani pokušaj tradicionalnog opola bio je divlji i neukroćen; imao je gomilu vrlina, ali i jednako toliko mana. Za ljetne standarde bio je pretaman, vukao je na tešku stranu i jednostavno je imao previše onog robusnog, tvrdoglavoga karaktera Plavca malog, da bi funkcionirao na plaži ili uz lagani ručak. Umjesto da odustanu, vinari su odlučili spojiti taj dalmatinski dišpet s tradicijom i znanjem provansalskih majstora koji s roseima nikad ne griješe. Iz sezone u sezonu okus se čistio, kiselina i svježina su se balansirale, sve dok nisu dobili lagano, elegantno i nevjerojatno pitko vino koje danas bez imalo truda puni čaše na terasama, savršeno funkcionirajući kao ljetni aperitiv, ali i kao pratnja uz svježu ribu, rižota od plodova mora ili lagane ljetne salate.

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Londonski potpis za bocu s kojom svi žele biti viđeni

Uz vrhunski okus, s vremenom se razvila posebna ljetna estetika koja je ovo vino pretvorila u vjerojatno najfotografiraniji detalj na domaćim stolovima, privlačan podjednako ženama i muškarcima koji već odavno nemaju problem s naručivanjem Štikle. Cijeli vizualni identitet od početaka potpisuje ugledni londonski studio Lewis-Moberly, čija je kultna "stiletto" boca godinama bila vjerni, obožavani izbor publike i zaštitni znak brenda. Nakon mnogo godina te nepromijenjene ljubavi stiglo je vrijeme za redizajn i korak naprijed kroz potpuno novu, individualno izrađenu bocu. Nova, unikatno oblikovana boca donosi posve drukčiji, organski ljetni potpis - njezine reljefne linije i tekstura istodobno asociraju na rascvalu proljetnu lozu u punom jeku, ali i na remenčiće lagane ljetne sandale koja se plete oko noge, stvarajući taktilni osjećaj luksuza čim bocu uzmete u ruku.

Foto: Saints Hills Winery

Da je cijela ova eno-gastro priča odavno prešla granice vinske čaše te ušla u sferu čiste pop-kulture i mode, dokazuje i popratna ljetna majica inspirirana ovim brendom. Među domaćim i stranim gostima koji prate trendove ta je majica s prepoznatljivim motivom postala stvar prestiža i pravi kolekcionarski ulov za plaže i opuštene beach barove, a njezino glavno pravilo glasi da s polica redovito nestane mnogo prije nego što ljeto uopće dosegne vrhunac u kolovozu.

Najbolji uvod u tople večeri koje su pred nama

Nova i svježa berba upravo je spremna za otvaranje, donoseći idealno osvježenje i onu prepoznatljivu voćnu svježinu, stvorenu za tople ljetne večeri koje su pred nama. Ako želite na vrijeme osigurati svoj paket za nadolazeće morske tjedne i spremni dočekati sezonu druženja na kućnim terasama, Saints Hills je na svojem službenom web-shopu pokrenuo prigodnu akciju koja spaja najbolje od oba svijeta - enologije i mode. Sve do 1. srpnja, uz narudžbu kartona nove berbe Svete Štikle, možete iskoristiti ekskluzivan popust, a limitiranu ljetnu majicu, koja je inače nedostupna u slobodnoj prodaji, dobivate na kućnu adresu. Ponuda je količinski ograničena i traje samo do isteka zaliha. Zato osigurajte svoje zalihe na vrijeme, dobro rashladite čaše, okupite ekipu i polako, ali sa stilom, počnite pijuckati ljeto.