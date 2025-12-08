Evo kako izgleda nastava tjelesne kulture u školi koja nema sportsku dvoranu

Osnovna škola Odra godinama je jedina u Zagrebu bez vlastite sportske dvorane. Razlog su dugotrajni imovinsko-pravni sporovi vezani za parcelu, zbog kojih nije bilo moguće dobiti građevinsku dozvolu. Iako je Grad Zagreb još prije pokazao spremnost krenuti u gradnju, postupak jednostavno nije mogao ići dalje dok se ta pitanja ne riješe. Nasreću, nakon dugih pregovora i pravnih procesa sve je konačno riješeno, što će školi omogućiti da počne gradnju dvorane koju čekaju više od četiri desetljeća, objašnjava ravnatelj škole Vatroslav Gabrić.

Foto: OŠ Odra

Početak gradnje sportske dvorane predviđen je za siječanj 2026., a radovi bi trebali trajati oko godinu dana.

- To je za nas iznimno velik i važan trenutak, tako da očekujemo da ćemo sredinom ili krajem sljedeće školske godine (ovisno o dinamici radova) dobiti novu, suvremeno opremljenu, sportsku dvoranu. Veselimo se što će konačno i naši učenici imati uvjete kakve zaslužuju - ističe Gabrić.

Dotad se djeca i učitelji moraju i dalje snalaziti s onim što imaju - vanjsko igralište i školski hol, pa se tako nastava izvodi kombinirano, ovisno o vremenskim uvjetima i raspoloživom prostoru.

- Kad je lijepo vrijeme, koristimo školsko igralište i dvorište. U zimskim i kišnim danima, nažalost, nastava se mora odvijati u školskom holu ili u učionicama, što nije idealno, ali činimo sve da pružimo sigurnost i barem osnovne uvjete za kvalitetnu tjelesnu aktivnost - objašnjava Gabrić te dodaje da to najčešće uključuje vježbe jačanja, razvoj motoričkih sposobnosti, elementarne igre i različite poligone prilagođene skučenim uvjetima. Ali, osim toga, provode i skok u vis, stolni tenis i ostale različite aktivnosti.

Bez dvorane nema košarke, odbojke, rukometa...

Najveći izazov, ističe ravnatelj, nedostatak je adekvatnog, sigurnog i dovoljno velikog prostora u kojem učenici mogu vježbati bez ograničenja. Hol je skučen i nije predviđen za dinamične aktivnosti, a nastava u učionici dodatno ograničava kretanje.

- Unatoč tome, naši učitelji ulažu izniman trud u kreativno organiziranje sata i koliko god je moguće osiguravaju sigurne uvjete za rad. Tako da i u ovim okolnostima imamo određene sportske uspjehe na natjecanjima. Možda je i nedostatak dvorane razlog što smo u šahu među najboljim školama i na državnoj razini - govori Gabrić uz osmijeh.

Iako se snalaze, bez adekvatne dvorane učenici ne mogu u punom opsegu izvoditi sportske igre poput košarke, odbojke ili rukometa, a ograničeni su i u gimnastičkim sadržajima te vježbama koje zahtijevaju više prostora i opreme. Zbog toga plan i program prilagođavaju fokusiranjem na vježbe snage, fleksibilnosti, koordinacije i osnovnih motoričkih kretnji te na individualne i manje zahtjevne skupne aktivnosti.

Foto: Shutterstock

- Nastojimo očuvati ciljeve kurikuluma, iako ne možemo provoditi sve elemente koje bi omogućila prava sportska dvorana - ističe ravnatelj.

Takva ograničenja smanjuju raznolikost aktivnosti i mogućnost potpunog tjelesnog izražavanja učenika.

- Neka djeca, posebno ona koja imaju veći interes za sport, osjećaju da bi mogla više i bolje, a nama je žao što im to trenutno ne možemo pružiti - kaže ravnatelj te nastavlja:

- Ipak, kolege tjelesnjaci trude se da sati budu motivirajući, da učenici ostanu fizički aktivni i naviknuti na redovito kretanje. Veseli nas što dolazak nove dvorane znači da će se ove prepreke konačno ukloniti.

Iako učenici OŠ Odra povremeno osjećaju frustraciju zbog ograničenja i manje raznolikih aktivnosti, trenutno među njima vlada uzbuđenje zbog gradnje nove dvorane, kao i među učiteljima i roditeljima. Ravnatelj Gabrić na to ističe:

- Osjećaju se optimizam i velika želja da napokon dobijemo prostor koji će obogatiti školski život i omogućiti djeci kvalitetniju i sigurniju nastavu. Također, kako u blizini nema odgovarajućeg prostora za bavljenje sportom, sportska dvorana obogatit će i izvanškolske aktivnosti te biti korisna za sve stanovnike našeg upisnog područja koji se žele baviti sportom.

Foto: shutterstock

Više od 1000 škola u Hrvatskoj nema dvoranu

Nažalost, Osnovna škola Odra samo je jedna od njih 1000 koje nemaju vlastitu sportsku dvoranu i koje nastavu tjelesne kulture moraju prilagođavati. Prema podacima iz 2023. godine, čak 197 matičnih i gotovo 990 područnih osnovnih škola nemaju vlastitu sportsku dvoranu, što značajno otežava kvalitetnu provedbu tjelesnog odgoja.

Tjelesni odgoj nije samo školska obaveza – on je ključan za razvoj zdravih navika, jačanje samopouzdanja, timskog duha i motivacije za sport. No čak i škole koje imaju sportsku dvoranu često se suočavaju s problemima zastarjele infrastrukture i dotrajale opreme. Loši uvjeti, poput oštećenih podova, slabije rasvjete, neadekvatnih rekvizita i trošnih svlačionica ne pružaju djeci poticajno i sigurno okruženje za kretanje i sport. U takvim uvjetima, čak i najbolji nastavnici tjelesnog odgoja teško mogu motivirati učenike na redovitu i kvalitetnu tjelesnu aktivnost. A nedostatak tjelesne aktivnosti i motivacije za sport među mladima ozbiljan su izazov današnjice, osobito u kontekstu pretilosti među mladima.

Kretanje kao temelj zdravog odrastanja

Gradnja i obnova dvorana nije luksuz, to je ulaganje u zdravlje i budućnost djece. Zato Bauhaus želi jednoj školi osigurati sigurniji i ljepši prostor za tjelesni odgoj - nagradom od 30.000 eura za uređenje sportske dvorane u osnovnoj školi.

Pozivamo djecu, roditelje i škole da prijave osnovnu školu čijoj je dvorani potreban makeover. Tako će učenici dobiti motivirajuće i funkcionalno okruženje za sport i igru, u kojem kretanje postaje pravo zadovoljstvo.

Mlade nade budućnost grade – a kvalitetna školska dvorana može biti njihov prvi korak prema aktivnom životu. Zajedno želimo djeci osigurati okruženje koje potiče igru, pokret i zdravo odrastanje, jer ulažući u njihovo zdravlje, ulažemo u bolje sutra.

KAKO SUDJELOVATI:

Posjetite mrežnu stranicu mlade-nade.24sata.hr

Unesite osnovne podatke o školi koju prijavljujete

Opišite što bi trebalo promijeniti ili unaprijediti u dvorani

Objasnite zašto baš ta škola zaslužuje nagradu

Svi detalji o natječaju i kampanji dostupni su ovdje.

Dobra dvorana može pružiti poticajno, sigurno i ugodno okruženje za igru, vježbanje i tjelesni odgoj, a time izravno pridonosi smanjenju rizika od pretilosti, poboljšanju opće kondicije, samopouzdanja i navika koje djeca nose sa sobom i u odraslu dob.