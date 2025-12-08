Evo kako izgleda nastava tjelesne kulture u školi koja nema sportsku dvoranu
Više od 40 godina Osnovna škola Odra u Zagrebu jedina nema svoju sportsku dvoranu. Kako izgleda nastava tjelesne kulture u školi bez osnovnih uvjeta za taj predmet, pročitajte u nastavku
Osnovna škola Odra godinama je jedina u Zagrebu bez vlastite sportske dvorane. Razlog su dugotrajni imovinsko-pravni sporovi vezani za parcelu, zbog kojih nije bilo moguće dobiti građevinsku dozvolu. Iako je Grad Zagreb još prije pokazao spremnost krenuti u gradnju, postupak jednostavno nije mogao ići dalje dok se ta pitanja ne riješe. Nasreću, nakon dugih pregovora i pravnih procesa sve je konačno riješeno, što će školi omogućiti da počne gradnju dvorane koju čekaju više od četiri desetljeća, objašnjava ravnatelj škole Vatroslav Gabrić.
Početak gradnje sportske dvorane predviđen je za siječanj 2026., a radovi bi trebali trajati oko godinu dana.
- To je za nas iznimno velik i važan trenutak, tako da očekujemo da ćemo sredinom ili krajem sljedeće školske godine (ovisno o dinamici radova) dobiti novu, suvremeno opremljenu, sportsku dvoranu. Veselimo se što će konačno i naši učenici imati uvjete kakve zaslužuju - ističe Gabrić.
Dotad se djeca i učitelji moraju i dalje snalaziti s onim što imaju - vanjsko igralište i školski hol, pa se tako nastava izvodi kombinirano, ovisno o vremenskim uvjetima i raspoloživom prostoru.
- Kad je lijepo vrijeme, koristimo školsko igralište i dvorište. U zimskim i kišnim danima, nažalost, nastava se mora odvijati u školskom holu ili u učionicama, što nije idealno, ali činimo sve da pružimo sigurnost i barem osnovne uvjete za kvalitetnu tjelesnu aktivnost - objašnjava Gabrić te dodaje da to najčešće uključuje vježbe jačanja, razvoj motoričkih sposobnosti, elementarne igre i različite poligone prilagođene skučenim uvjetima. Ali, osim toga, provode i skok u vis, stolni tenis i ostale različite aktivnosti.
Bez dvorane nema košarke, odbojke, rukometa...
Najveći izazov, ističe ravnatelj, nedostatak je adekvatnog, sigurnog i dovoljno velikog prostora u kojem učenici mogu vježbati bez ograničenja. Hol je skučen i nije predviđen za dinamične aktivnosti, a nastava u učionici dodatno ograničava kretanje.
- Unatoč tome, naši učitelji ulažu izniman trud u kreativno organiziranje sata i koliko god je moguće osiguravaju sigurne uvjete za rad. Tako da i u ovim okolnostima imamo određene sportske uspjehe na natjecanjima. Možda je i nedostatak dvorane razlog što smo u šahu među najboljim školama i na državnoj razini - govori Gabrić uz osmijeh.
Iako se snalaze, bez adekvatne dvorane učenici ne mogu u punom opsegu izvoditi sportske igre poput košarke, odbojke ili rukometa, a ograničeni su i u gimnastičkim sadržajima te vježbama koje zahtijevaju više prostora i opreme. Zbog toga plan i program prilagođavaju fokusiranjem na vježbe snage, fleksibilnosti, koordinacije i osnovnih motoričkih kretnji te na individualne i manje zahtjevne skupne aktivnosti.
- Nastojimo očuvati ciljeve kurikuluma, iako ne možemo provoditi sve elemente koje bi omogućila prava sportska dvorana - ističe ravnatelj.
Takva ograničenja smanjuju raznolikost aktivnosti i mogućnost potpunog tjelesnog izražavanja učenika.
- Neka djeca, posebno ona koja imaju veći interes za sport, osjećaju da bi mogla više i bolje, a nama je žao što im to trenutno ne možemo pružiti - kaže ravnatelj te nastavlja:
- Ipak, kolege tjelesnjaci trude se da sati budu motivirajući, da učenici ostanu fizički aktivni i naviknuti na redovito kretanje. Veseli nas što dolazak nove dvorane znači da će se ove prepreke konačno ukloniti.
Iako učenici OŠ Odra povremeno osjećaju frustraciju zbog ograničenja i manje raznolikih aktivnosti, trenutno među njima vlada uzbuđenje zbog gradnje nove dvorane, kao i među učiteljima i roditeljima. Ravnatelj Gabrić na to ističe:
- Osjećaju se optimizam i velika želja da napokon dobijemo prostor koji će obogatiti školski život i omogućiti djeci kvalitetniju i sigurniju nastavu. Također, kako u blizini nema odgovarajućeg prostora za bavljenje sportom, sportska dvorana obogatit će i izvanškolske aktivnosti te biti korisna za sve stanovnike našeg upisnog područja koji se žele baviti sportom.
Više od 1000 škola u Hrvatskoj nema dvoranu
Nažalost, Osnovna škola Odra samo je jedna od njih 1000 koje nemaju vlastitu sportsku dvoranu i koje nastavu tjelesne kulture moraju prilagođavati. Prema podacima iz 2023. godine, čak 197 matičnih i gotovo 990 područnih osnovnih škola nemaju vlastitu sportsku dvoranu, što značajno otežava kvalitetnu provedbu tjelesnog odgoja.
Tjelesni odgoj nije samo školska obaveza – on je ključan za razvoj zdravih navika, jačanje samopouzdanja, timskog duha i motivacije za sport. No čak i škole koje imaju sportsku dvoranu često se suočavaju s problemima zastarjele infrastrukture i dotrajale opreme. Loši uvjeti, poput oštećenih podova, slabije rasvjete, neadekvatnih rekvizita i trošnih svlačionica ne pružaju djeci poticajno i sigurno okruženje za kretanje i sport. U takvim uvjetima, čak i najbolji nastavnici tjelesnog odgoja teško mogu motivirati učenike na redovitu i kvalitetnu tjelesnu aktivnost. A nedostatak tjelesne aktivnosti i motivacije za sport među mladima ozbiljan su izazov današnjice, osobito u kontekstu pretilosti među mladima.
Kretanje kao temelj zdravog odrastanja
Gradnja i obnova dvorana nije luksuz, to je ulaganje u zdravlje i budućnost djece. Zato Bauhaus želi jednoj školi osigurati sigurniji i ljepši prostor za tjelesni odgoj - nagradom od 30.000 eura za uređenje sportske dvorane u osnovnoj školi.
Pozivamo djecu, roditelje i škole da prijave osnovnu školu čijoj je dvorani potreban makeover. Tako će učenici dobiti motivirajuće i funkcionalno okruženje za sport i igru, u kojem kretanje postaje pravo zadovoljstvo.
Mlade nade budućnost grade – a kvalitetna školska dvorana može biti njihov prvi korak prema aktivnom životu. Zajedno želimo djeci osigurati okruženje koje potiče igru, pokret i zdravo odrastanje, jer ulažući u njihovo zdravlje, ulažemo u bolje sutra.
Dobra dvorana može pružiti poticajno, sigurno i ugodno okruženje za igru, vježbanje i tjelesni odgoj, a time izravno pridonosi smanjenju rizika od pretilosti, poboljšanju opće kondicije, samopouzdanja i navika koje djeca nose sa sobom i u odraslu dob.