Iako pravi minusi još nisu počeli, a snijega je bilo tek mjestimice, hladni zimski uvjeti mogli bi nas itekako iznenaditi tijekom siječnja i veljače. Prevrtljive i niske temperature mogu uzeti danak na vašem automobilu i zato je dobro biti spreman te na vrijeme pregledati i pripremiti limenog ljubimca za hladne uvjete. Evo na što biste trebali pripaziti da biste spriječili moguće kvarove i probleme.

Korozija - neprijatelj broj 1

Kako bi se poboljšali opći uvjeti sigurnosti na cesti i smanjila mogućnost smrzavanja, ceste se zimi posipaju morskom ili kamenom soli. Iako je to dobar način da se na cestama ne stvori led, nažalost, dobar je način i za pojavu korozije na karoseriji vašeg automobila. Učestalo izlaganje soli može uzrokovati koroziju na mnogim važnim dijelovima smještenim upravo ispod karoserije, a popravci ili zamjena tih dijelova može biti prilično skupa.

Da biste spriječili ili barem umanjili mogućnost za nastanak korozije, bilo bi dobro prije svake zime zaštititi automobil posebnim sredstvom za zaštitu od korozije. Naravno, ako to činite sami u vlastitoj garaži ili dvorištu, proći ćete jeftinije, no majstori u ovlaštenim servisima ili specijaliziranim radionicama to će ipak učiniti temeljitije i kvalitetnije. Odlučite li ipak sami se uhvatiti posla, imajte na umu da zaštitni sloj treba nanositi tijekom suhog vremena, kad je manje vlage u zraku, te da površina koju tretirate mora biti dobro očišćena od prljavštine.

Pucanje remena i crijeva

Hladno vrijeme i smrzavanje mogu oštetiti remen i crijeva na vašem automobilu, a budući da su oni ključni za njegov ispravan i siguran rad, valjalo bi ih pregledati prije, ali i tijekom oštre zime. Provjerite u kakvom su stanju i, ako vidite da je remen izlizan, pohaban ili ispucao, a crijeva propuštaju tekućinu, svakako ih zamijenite. Pritom imajte na umu da su stariji remeni i crijeva osjetljiviji od novijih i lakše pucaju, pa bi ih trebalo češće pregledati. Važno je da ste proaktivni u zamjeni tih komponenata jer pucanje remena ili crijeva dok vozilo radi može dovesti do ozbiljnijih oštećenja.

Problemi s tekućinama

Da bi i zimi automobil radio kao "urica", potrebno je provjeriti tekućine i prilagoditi ih zimskim uvjetima. U sustav za hlađenje treba dodati antifriz kako biste spriječili probleme koje uzrokuje smrzavanje, a u tekućinu za stakla također dodajte sredstvo protiv smrzavanja ili nabavite ono namijenjeno zimskim temperaturama.

Kad ste zadnji put promijenili ulje motora? Naime, ako je prošlo mnogo vremena, bilo bi dobro da ga promijenite prije negoli nastupe niske temperature jer motor lakše "pali" sa svježim uljem. Osim toga, ako ne garažirate svog limenog ljubimca, možda biste trebali razmisliti o Ininom gorivu Eurodiesel Arktik, namijenjenom upravo vožnji u zimskim uvjetima. Kombinacija niskih temperatura, snijega i leda može dovesti do smrzavanja goriva, osobito kod dizelaša, a sigurno ne želite ujutro sjesti u automobil i zakasniti na posao jer neće "upaliti".

Zbog ovih problema poželjno je zimi garažirati vozilo, ali naravno, nemaju svi tu mogućnost. U slučaju da nemate garažu, dopuštanje motoru da se zagrije prije vožnje također može pomoći u sprečavanju problema s tekućinama.

Prazan akumulator

Još jedna boljka motornih vozila tijekom zime svakako je slab ili prazan akumulator, a to će potvrditi mnogi vlasnici starijih vozila koji su se našli u situaciji da ih je automobil ostavio na cjedilu. Hladno vrijeme i niske temperature smanjuju kapacitet akumulatora, a pri takvim uvjetima za pokretanje motora potrebno je više električne energije. Osim toga, grijači stakla i brisači češće se koriste zimi, pa i oni dodatno iscrpljuju akumulator. Zato bi provjera akumulatora prije nego što se temperature spuste ispod nule svim vozačima trebala biti prioritet. Akumulator treba biti čist, suh i napunjen, a kleme i polovi akumulatora očišćeni i zategnuti. Treba imati na umu i vijek trajanja akumulatora - najčešće je to između četiri i šest godina, pa ga ovisno o tome možda trebate zamijeniti novim.

Smanjen tlak zraka u gumama

Još jedan od najčešćih problema koji se javljaju na vozilima tijekom zimskih uvjeta je smanjen tlak zraka u gumama. Ispravan tlak ključan je za sigurnu i ugodnu vožnju, ali i optimalnu potrošnju goriva. Zbog niskih temperatura tlak zraka u gumama se smanjuje, a time se gume više troše i povećava se potrošnja goriva. Osim toga, s nedovoljno napumpanim gumama lakše se može izgubiti kontrola nad vozilom. Zato se zimi preporučuje provjeravati tlak zraka u gumama svaka dva tjedna ili tijekom naglih promjena u temperaturi te ga održavati na optimalnoj razini za svaku osovinu prema preporukama proizvođača.