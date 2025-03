Generacija Z u pokretu: Zašto je trčanje zaludilo Generaciju Z?

Svi znamo što je kriza srednjih godina, ali jeste li čuli za krizu četvrtine života? Kriza srednjih godina javlja se otprilike između 40. i 60. godine, a ova potonja "pogađa" ljude u dvadesetima te je itekako stvarna.

Premda su ljudi u toj dobnoj skupini uglavnom dobrog zdravlja, oslobođeni velikih životnih odgovornosti, pa su u prilici istraživati mogućnosti koje im okolina nudi i riskirati na profesionalnom, ali i privatnom planu, čini se da mnogi u ovoj fazi života prolaze kroz razdoblje neizvjesnosti i tjeskobe, ističu stručnjaci.

Foto: Freepik

To je vrijeme u kojem preispituju svoje ciljeve, planove, pa čak i odnose. Nije neobično da se pritom uspoređuju s vršnjacima, od kojih je svatko u nekoj drugoj životnoj situaciji: jedni ne mogu pronaći posao, drugima poslovne prilike padaju pred noge, treći se žene, četvrti izlaze iz veze, peti imaju bebu na putu… Svašta se događa u dvadesetima, pa nije neobično da se pojedinci teško nose sa svim tim promjenama – što s vlastitima, što s onima koje se događaju njihovim bližnjima.

Mnogi od njih zbog te krize žele osjetiti neki napredak i pronaći novi smisao u životu. Čini se da je ono "nešto" što privlači značajan broj mladih – trčanje. I kako to obično biva u današnje vrijeme, na društvenim se mrežama munjevito proširio ovaj trend među pripadnicima generacije Z. Videosadržaji koji ističu trčanje maratona kao odgovor na krizu četvrtine života postali su novi izvor životne inspiracije.

Prioritet im je zdravlje

Međutim, kriza četvrtine života i traženje životnog smisla nisu jedini razlozi zbog kojih se ljudi rođeni između 1995. i 2012. godine pojačano zanimaju za trčanje. Prema nekim istraživanjima, generacija Z više brine o svojem zdravlju - i fizičkom i mentalnom - od prijašnjih generacija, pa nas možda ne bi trebalo ni čuditi što sve više njih trči.

- Počela sam trčati jer sam htjela steći kondiciju da bih mogla lakše izdržati planinarenje i općenito bilo kakve kondicijski zahtjevne stvari. A zavoljela sam ga baš zbog tog razloga, jer nakon nekog vremena skužiš kako je tvoje tijelo zapravo sposobno istrčati vrlo velike kilometraže a da se ne umori previše. Danas me privlače utrke po planinama i u prirodi, u mojem slučaju po Jarunu, Maksimiru ili Medvednici. Nikad ne bih mogla trčati po betonu jer sam shvatila da mi je vrijeme u prirodi gotovo jednako važno kao i sama aktivnost - govori nam Jelena (25) iz Zagreba, na koju se nadovezuje i njezin sugrađanin te vršnjak Jurica.

Foto: adidas

- Jedan od razloga zbog kojih sam počeo trčati, prije otprilike godinu i pol, bio je taj što sam htio prestati pušiti. Počeo sam trčati s prijateljem, a ubrzo sam odlučio pripremati se za 'peticu', u čemu mi je značajno pomogla aplikacija za trčanje C25K® Couch to 5K (u prijevodu: od kauča do petkilometarskog trčanja). Kad sam uspješno istrčao tih pet kilometara, htio sam vidjeti mogu li još više, pa sam tako nedugo potom uspio i 10, 15, 20 km, a na kraju i cijeli maraton od 42 kilometra. Zbog maratona sam počeo trčati četiri puta tjedno, a subotom i po nekoliko sati. Mogao sam trčati sve dulje i dulje. To je postalo vrijeme za mene i moje misli, opuštalo me - ističe Jurica.

Foto: Pexels

Cilj je živjeti do stote

I premda, kad ovako brzinski nabraja kilometre, trčanje možda zvuči jednostavno, naš sugovornik ističe kako je morao napraviti mnogo životnih promjena da bi sve to postigao.

- Prestao sam na kraju pušiti, alkohol je pao na nulu, spavanje mi je postalo prioritet, obroke sam često pripremao sebi dan prije jer bih nakon trčanja bio preumoran… I prije nego što sam se okrenuo, shvatio sam da me ova aktivnost potaknula na usvajanje mnogih zdravih navika - posvjedočio nam je sugovornik, a sličnog je stava i 25-godišnji Dominik iz Velike Gorice.

- Mnogi ljudi moje generacije, kao i ja, usmjereni su na tzv. longevity ili dugovječnost. Svi 'briju' na to da hoće živjeti do stote, pa onda počnu baviti se najjednostavnijim sportom koji je čovječanstvo izmislilo, a to je trčanje. Za taj sport ne treba ti praktički ništa, samo tenisice. Ne moraš plaćati nikakvu članarinu ni skupu opremu. A uz trčanje vrlo brzo dolaze i zdrave navike. Moje je društvo najsretnije kad nedjeljom odemo na padel i eventualno dva pića. To mi se baš sviđa kod moje generacije i nadam se da ćemo zbog toga dugo živjeti - kaže Dominik.

Umjesto u noćne, idu u trkačke klubove

Da je generaciji Z vježbanje posebno važan alat za poboljšanje mentalnog blagostanja i da je mnogima to glavni cilj u 2025., potvrdio je prošlogodišnji izvještaj Strave, ili LinkedIna za trkače, kako neki nazivaju ovu aplikaciju.

Izuzev u zdravlju, generacija Z razlog za trčanje pronalazi u socijalizaciji. Čak 40% pripadnika ove generacije reklo je da želi više vježbati s prijateljima, a četiri puta više njih radije bi upoznalo ljude na trčanju nego u baru. U 2024. svaki peti korisnik izašao je na spoj s osobom koju je upoznao na grupnoj fitness aktivnosti i aplikacija je zabilježila porast od 59% korisnika u klubovima za trčanje!

Foto: Anna Bizon

Socijalizacija tijekom trčanja važna je i Ivani

- Unatoč tome što sam postigla gotovo sve ciljeve u trčanju koje sam sebi ikad zamislila, motivacija za ovu aktivnost nije mi pala, a to ponajviše mogu zahvaliti zajednici ljudi koje sam upoznala tijekom trčanja. Bili su tu neki poznanici s posla, bivši kolege s faksa, pa čak i korisnici Strave, aplikacije za trkače i bicikliste, na kojoj smo jedni drugima pratili rezultate i napredak. Kako nas je sve povezivalo to iskustvo, tako smo uvijek razgovarali o tome, istraživali koje je tenisice najbolje kupiti, išli na lokalne utrke, dogovarali ciljeve koje želimo postići... Upravo sam tako upoznala današnju najbolju prijateljicu.

Bez obzira na to jeste li pripadnik generacije Z ili niste, imate li krizu četvrtine života ili onu srednjih godina, vjerujemo kako smo vam dali dovoljno razloga da odlučite početi trčati.