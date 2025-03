Trčanje u skladu s prirodom: Sportaši biraju ekološki prihvatljive proizvode

Osim što podržava zdrav način života, sport ujedinjuje ljude i nacije, unapređuje društveni i kulturni život, pomaže u prevladavanju razlika i potiče dijalog. Sport je univerzalni element u svim kulturama i mnogima je nezamjenjiv dio identiteta.

Upravo zbog istaknute uloge u društvu sport ima potencijal biti jedan od najutjecajnijih pokretača klimatskih akcija. S milijardama gledatelja, igrača, sportaša i organizatora diljem svijeta, sport predstavlja iznimno široku društvenu platformu i ima golem geografski doseg. Upravo mu te značajke mogu pomoći u podizanju svijesti te promjeni ponašanja i stavova o klimatskim akcijama.

Sportskoj industriji to bi zapravo trebalo biti u velikom interesu ako u obzir uzmemo to da ekstremne vrućine, nepredvidivi vremenski obrasci i degradacija okoliša sve više ometaju sportske događaje.

Budući da sve više ljudi prepoznaje nužnost transformacije sporta kako bi postali ekološki prihvatljiviji, donosimo vam savjete kako i vi kao trkač možete pridonijeti ovoj zelenoj inicijativi.

1. Neka vas priroda nadahne

Naravno da nekad zbog svakodnevnih obaveza radije birate trčati kod kuće, na traci za trčanje, umjesto u prirodnom okruženju, ali ovom prilikom htjeli bismo vas potaknuti da nastojite prednost dati trčanju u prirodi kad god je to moguće. Jer, osim što ćete se osjećati bolje mentalno i fizički, prema nekim istraživanjima, vrijeme provedeno u prirodi može vas potaknuti da se ponašate ekološki odgovornije.

Ako ipak ostanete trčati kod kuće, uključite sebi neki dokumentarac o prirodi jer je navedeno istraživanje pokazalo da je gledanje takvog sadržaja također pozitivno povezano s ekološkim ponašanjem. Izuzev poznatih Attenboroughovih naracija u dokumentarcima kao što su "Planet Earth“, "Blue Planet“, "Green Planet“ i drugi, preporučujemo naslove poput "Our Planet” (2019–2023), "My Octopus Teacher” (2020) i "Honeyland” (2019).

2. Budite nečija inspiracija

Mnogim trkačima objavljivanje podataka na Instagramu ili u aplikacijama za trčanje, kao što su tempo, pretrčana udaljenost ili čak znojni selfie nakon odrađenog treninga, omogućuje da proslave svoja postignuća i osjećaju se dijelom veće zajednice. A osim što iz toga mogu dobiti itekako potrebnu dozu motivacije, na taj je način mogu dati nekom drugom.

Često se govori o tome koliko društvene mreže negativno utječu na mentalno zdravlje i ponašanje pojedinaca, ali zanemaruje se i njihov pozitivan utjecaj. Što kad biste znali da ste nekog svojom objavom potaknuli da počne trčati ili živjeti održivije? Nemojte se bojati podijeliti svoje održive navike ili pohvaliti nekog drugog iz trkačke zajednice.

3. Birajte kvalitetnu odjeću i obuću

Trčanje nije postalo samo trend na društvenim platformama nego i u svijetu mode. Postoji mnogo brendova koji su se okrenuli izradi kolekcija specifično namijenjenih za trčanje i u tome moru opcija, kao ekološki odgovorni pojedinci, trebate znati izabrati najkvalitetnije komade koji imaju najmanji utjecaj na planet.

Savjet je da potražite odjevne komade s merino vunom, koja odlično upija znoj i mirise te kojoj je potrebno samo šest mjeseci da se razgradi, a sintetici (materijalu koji se temelji na fosilnim gorivima) trebaju stotine godina za razgradnju. Prirodni materijali također ne oslobađaju mikroplastiku pri svakom pranju, kao što to čine sintetički.

Osim biranjem kvalitetnih komada, vodite se prvim načelom u hijerarhiji gospodarenja otpadom, a to je "smanji". Nove tenisice za trčanje mogu biti privlačna investicija, ali jeste li "potrošili" stare? Naravno, nije dobro ni da trčite u tenisicama koje vam više ne pružaju potrebnu podršku. Zato, ako niste sigurni, obratite se stručnjacima. Skinite adidasovu aplikaciju za trčanje, koja može umjesto vas pratiti koliko su kilometara pretrčale vaše tenisice i obavijestiti vas kad je vrijeme za nove!

Foto: adidas

4. Smanjite vlastiti otpad

Kad smo kod odjeće i obuće, jeste li znali da oko pola milijuna tona mikrovlakana svake godine završi u oceanima i morima? Modna je industrija odgovorna i za ispuštanje više CO2 u atmosferu nego svi međunarodni letovi i pomorski promet zajedno. Zato nastojte iznositi odjeću i obuću za trčanje što više te birajte brendove koji se mogu pohvaliti ekološki odgovornim poslovanjem. adidas je, primjerice, lansirao liniju sportske odjeće izrađene od reciklirane plastike, uključujući otpad iz mora.

Uz to, ako već niste, zamijenite plastične boce za jednokratnu uporabu višekratnim opcijama jer je riječ o jednom od najvećih zagađivača na svijetu. Svake minute u svijetu se kupi milijun plastičnih boca, a od toga se manje od trećine reciklira. Korištenjem višekratne boce za vodu mogli biste, u teoriji, spriječiti proizvodnju za otprilike 156 plastičnih boca godišnje.

5. Pripazite kako putujete

Ako ste iskusan trkač koji s vremena na vrijeme putuje na maratone ili razmišljate o svojem prvom takvom putovanju, imajte na umu da prijevozno sredstvo kojim ćete stići do tog mjesta značajno utječe na klimatske promjene.

Naime, od 1960-ih do danas globalne su se emisije CO2 iz zrakoplovstva učetverostručile. Ovaj sektor trenutno čini 2,5% globalnih emisija CO2, ali s vremenom, zbog sve veće potražnje za ovakvim tipom putovanja i zbog snižavanja cijena avionskih karata, taj će udio rasti i dodatno zagrijavati Zemlju. Zato treba reagirati što prije i nastojati trčati na lokalnim utrkama te birati održivije načine prijevoza, kao što su vlakovi, autobusi ili barem dijeljeni prijevoz automobilom.

6. Kad se zbroje, sitnice mogu činiti razliku

Jeste li prilikom trčanja u prirodi primijetili otpad po putu? Opuške, ambalažu, vlažne maramice, plastične boce… Nažalost, to je česta slika u prirodi, koju upravo vi kao trkači možete promijeniti. Naravno da to nije isključivo vaša odgovornost, ali zašto ne biste bili inicijatori pozitivne promjene?

Možete to raditi sami, ali isto tako možete organizirati plogging za svoju ekipu ili lokalnu zajednicu! Izvedeno iz švedskoga glagola "plocka upp", što znači "podignuti", te spojeno s engleskom riječi "jogging", izraz "plogging" označava aktivnost sakupljanja otpada tijekom trčanja. Iako možda takva akcija neće imati velik utjecaj na svjetsku razinu zagađenja, ono na što će utjecati jest svijest ljudi u vašoj zajednici (a možda i šire). I upravo je utjecaj na pojedinačnu svijest ono što čini razliku. Budite primjer izdržljivosti – što u trčanju što u borbi za ekološke promjene!