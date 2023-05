Globalna zdravstvena epidemija 21. stoljeća natjerat će vas da ojačate svoj psihološki imunitet

Psihološki imunitet (otpornost ili rezilijentnost) kapacitet je pojedinca za uspješnu prilagodbu na različite situacije koje mogu izazvati stres, a kojih je u poslovnom okruženju, složit će se mnogi, napretek. U današnje su vrijeme stres i rizik od izgaranja široko rasprostranjeni, a da je to postao značajan problem, tvrdi i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), koja je stres opisala kao "globalnu zdravstvenu epidemiju 21. stoljeća".

S obzirom na to da tempo i intenzitet suvremene radne kulture vjerojatno neće tako skoro usporiti, važno je pronaći način da se prilagodite, a to možete tako što ćete ojačati svoj psihološki imunitet.

7 stupova otpornosti

Postoji mnogo korisnih modela i alata koji vam mogu pomoći u izgradnji i održavanju psihološke otpornosti. Jedan od njih je model sedam stupova otpornosti, koji pomaže u nošenju s nedaćama na pozitivan i konstruktivan način. Ovaj model sastoji se od sedam koraka za jačanje psihološkog imuniteta, a to su:

Izvršite samoprocjenu svojeg imuniteta

Kako biste izbjegli ili barem sveli količinu stresa s kojom se suočavate na najmanju moguću mjeru, WHO također savjetuje da uspostavite neku dnevnu rutinu i da je se pridržavate, da spavate dovoljno i održavate dobre navike spavanja, takozvanu higijenu spavanja. Uz to, trudite se jesti zdravo, redovito vježbati te ograničite vrijeme praćenja vijesti i skrolanja po društvenim mrežama.

A prije nego što pokušate usvojiti navedene savjete, saznajte koliko ste trenutno otporni na teške situacije i vremena te s kojom lakoćom možete transformirati nedaće u priliku za rast i ostvarenje ciljeva. Provjerite to kroz kratke online samoprocjene otpornosti: How Resilient Are You? i Resilience Test. A za one najznatiželjnije preporučujemo besplatan online tečaj Rezilijentnost - Ključ uspjeha u teškim situacijama, koji donosi korisne i zanimljive primjere te vježbe za nošenje sa stresom.

