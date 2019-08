Godišnji odmor i mobitel zaposlenicima više nisu dovoljni

Ako kod kuće imate tinejdžera, sigurno ste svjesni koliko lako mlađe generacije dolaze do informacija i kojom ih brzinom dijele. Naravno, sve to ne bi bilo moguće bez tehnologije koja cijeli proces pokreće. No, pored generacije Z, milenijalci su također u prednosti nad starijim generacijama jer su i oni odrastali u dobu u kojem se tehnologija brzinski razvijala i upravo zato znaju kako je najbolje iskoristiti - naročito u poslovnom svijetu. Tako i danas od svojih poslodavaca zahtijevaju vrhunsku tehnologiju, a organizacije koje su prepoznale ovaj trend već su započele prelazak na digitalni model radnog mjesta.

Što se sve digitalizacijom promijenilo?

Budući da je riječ o opširnom pojmu, o implementaciji digitalizacije u poslovnom svijetu odlučili smo porazgovarati s diplomiranom ekonomisticom Ivanom Mandušić Hrupački. Iza naše sugovornice stoji 15 godina radnog iskustva u telekomunikacijama, a od 2017. godine preuzela je poziciju menadžerice programa digitalne transformacije u tvrtki A1 Hrvatska.

- Cilj digitalizacije, odnosno transformacije poslovanja u digitalnu kompaniju, prvenstveno je povećati efikasnost kompanije, kvalitetu i konzistentnost informacija za korisnike i zaposlenike te na taj način osigurati prostor, vrijeme i resurse za kreiranje novih izvora prihoda i rast same kompanije - objašnjava Mandušić Hrupački te dodaje da više nije pitanje koliko je digitalizacija važna, nego što se još uz nju mora napraviti kako bi se što efikasnije odgovaralo na nove navike, želje i potrebe korisnika uz visoku razinu usluge.

Foto: 24sata/Arhiva Ivana Mandušić Hrupački

Roboti ne oduzimaju posao, oni ga stvaraju

Puno smo puta mogli čuti da će nam roboti oduzeti posao i da razvoj umjetne inteligencije ugrožava naša radna mjesta. No naša sugovornica tvrdi da je riječ o klišeju koji se stalno ponavlja.

- U procesu digitalne transformacije među ostalim se automatiziraju procesi, smanjuju se suvišni koraci u svakodnevnim poslovima ili uvode nove tehnologije poput umjetne inteligencije ili robota. Osnovna je promjena u poslovanju da uklanjamo nepotrebne i repetitivne zadatke, koji su zaposlenicima naporni i dosadni. S druge strane, stvaramo neke nove, dinamičnije i puno zanimljivije. U tom smislu, zaposlenici se mogu posvetiti više nego ranije kreativnijim zadacima, pojavljuju se novi poslovi i drugačiji zadaci unutar postojećih poslova - kaže naša sugovornica te dodaje da su u odjel koji se bavi zahtjevima korisnika do sada uveli više od 40 robota.

Foto: A1 Hrvatska

- Mašinsko učenje i umjetna inteligencija danas otvaraju cijelo novo područje mogućnosti za zaposlenike: od učenja novih tehnologija i njihove primjene kroz kvalitetnije analize podataka pa sve do personalizacije i novih proizvoda za naše korisnike. Ako proširimo priču na digitalnu transformaciju, glavna promjena jest ta da svi imamo priliku izaći iz svoje komforne zone i jako puno naučiti - objašnjava sugovornica.

Digitalno je učenje nužno

Ipak, u digitalizaciji uvijek moraju biti prisutne dvije stvari: želja za promjenom i volja za učenjem. Zato su u A1 Hrvatska pokrenuli Digitalnu Akademiju, kojoj je ovo druga godina djelovanja:

- Riječ je o programu učenja digitalnih vještina na koji smo jako ponosni i koji je premašio sva naša očekivanja. Osim što je na Digitalnoj Akademiji više od 500 polaznika steklo barem jednu novu digitalnu vještinu, šestero kolega postali su interni treneri digitalnih vještina i dijele to znanje s drugima. Novost je ove godine da su svi zaposlenici imali priliku sami odabrati što bi voljeli naučiti u Digitalnoj Akademiji i naš HR radi na tome da u određenom periodu svi prođu edukaciju za kojom su izrazili potrebu - kaže Mandušić Hrupački.

Mobitel i godišnji odmor više nisu dovoljni

Upravo su pomoću programa digitalne transformacije shvatili da nije toliko važno individualno mišljenje, koliko podaci, istraživanja i statistike. Zato je kreirana inicijativa koja se bavi iskustvom zaposlenika u A1, gdje je jedan od zadataka tima bio pitati zaposlenike za mišljenje. Odrađeno je desetak radionica sa zaposlenicima iz raznih dijelova kompanije i rezultati tih radionica sada se pretvaraju u inicijative koje će se implementirati sukladno izvedivosti i resursima u određenom periodu.

Foto: Guliver/Shutterstock

- Ono što mogu reći jest to da su se benefiti koje zaposlenici očekuju danas uvelike promijenili od benefita koje smo imali u prošlosti. Više nije dovoljno osigurati zaposlenicima godišnji odmor ili računalo i mobitel. Danas se podrazumijeva rad od kuće po potrebi, da petkom odu ranije jer su odradili dovoljan broj sati taj tjedan te da su im omogućene online edukacije po izboru. Općenito je nužno imati velik izbor benefita koji mora nastati iz potreba i želja zaposlenika. Nismo svi jednaki. Ono što je meni važno ne mora biti važno kolegi koji sjedi do mene - zaključuje naša sugovornica te dodaje da nam svima treba vrijeme da bismo učili i prilagodili se promjenama, a digitalizacija bi upravo tome trebala doprinijeti.