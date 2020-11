Hrabrost i ljubav: Poziv rezerviran za ljude velikog srca

Ostavljeni su u domu za nezbrinutu djecu, bili su socijalno neprilagođeni, s teškim poremećajima u ponašanju. Roditelji ih ne žele viđati, no sreća ima dvije strane – ona istinska zovu se njihovi udomitelji

<p>Mnogi će se složiti da je udomiteljstvo velika životna odluka za onoga tko to želi postati. Primiti dijete i biti zamjenski roditelj, težak je i neizvjestan put. <strong>Strpljenje</strong>, <strong>ljubav</strong>, <strong>razumijevanje </strong>i <strong>tolerancija </strong>samo su neke od važnih karakteristika koje udomitelji trebaju imati.</p><h2>Njihova priča je mnogima inspiracija</h2><p>Claudia i Drago Klarić udomitelji su posljednjih 14 godina. Prvog dječaka, doveli su kad je imao nepunih pet godina. Bio je vrlo teško dijete i trebalo im je puno snage i strpljenja dok se nisu počela nazirati poboljšanja. Danas je gimnazijalac, maturant, a dogodine planira upisati PMF i studirati matematiku. Pet godina kasnije <strong>udomili </strong>su i drugog dječaka, Antonija. Imao je 11 godina i bio je dijete s poremećajima u ponašanju. Claudia je tad ostavila posao i bila doma s njim punih pet godina. Iz dana u dan ponavljali su sve <strong>osnovne radnje </strong>iz kulturnog, higijenskog, socijalnog i društvenog spektra. Dječak je ovog ljeta maturirao, po zanimanju je hotelijersko-turistički komercijalist i planira zaposlenje. Ovo je njihova obiteljska priča. </p><h2>Uz troje biološke djece udomili još dvoje</h2><p>Claudia je danas predsjednica <strong>Udruge udomitelja Primorsko-goranske županije DAMDOM, </strong>koja okuplja oko 30 udomitelja s tog područja. Za nju i supruga sva su djeca od prvog dana jednaka i ista pravila vrijede za sve.</p><p>- Dok su udomljena djeca bila malena, razlike su u odnosu na biološku djecu bile vidljivije, sporije su se razvijali, zaostajali za vršnjacima, bili emocionalno nestabilni. Kako je vrijeme prolazilo, razlike su bile sve manje. Biološka djeca su se s vremenom počela sve više <strong>razlikovati</strong> od svojih vršnjaka kojima roditelji nisu udomitelji. Naši su danas bogatiji iskustvom, <strong>diskretniji</strong>, <strong>tolerantniji </strong>na različitosti i <strong>humaniji</strong>. Sve se u konačnici svelo na win-win poziciju u kojoj su svi dobitnici – kaže Claudia te dodaje kako su udomljavanjem htjeli Bogu zahvaliti za sve što imaju.</p><h2>Antonio je sam tražio da ga netko zbrine</h2><p>Antonio je u dom Claudije i Drage stigao drugi. Na početku je bilo teško, nije se snalazio, sve mu je bilo novo i zbunjivalo ga je, ali na kraju je teške životne trenutke pretvorio u vrijednu životnu lekciju.</p><p>- Ne razlikujem se danas puno od života vršnjaka, sve je kao i u drugim normalnim obiteljima. Jedina razlika je u tome što sam prvih deset godina živio u <strong>lošim uvjetima</strong> koji nisu nimalo primjereni za dijete te dobi. Tad sam shvatio da život nije bajka i da se moram sam brinuti za sebe. S deset godina sam smješten u dom za <strong>nezbrinutu djecu </strong>u Selcu, a nakon godinu dana sam se sam obratio socijalnoj radnici da želim otići u udomiteljsku obitelj i ona mi je pronašla udomitelje. Na početku je bilo stresno, ali kasnije sam se navikao i shvatio da je to jedini put koji me može spasiti da postanem netko i nešto – kazao je Antonio. </p><p>Njegovi udomitelji trude se osigurati mu normalan život i priuštiti sve što imaju i druga djeca – od školovanja do izlazaka, izleta i hobija. No, ponekad je teško pokriti zahtjevnije novčane izdatke poput <a href="https://www.ppd.hr/" target="_blank">vozačkog ispita</a>. Zato je udomiteljskim obiteljima vrlo važna podrška okoline, a u ovom slučaju pomoć je došla iz <a href="https://bit.ly/2UUIeRL" target="_blank">Zaklade Novo sutra </a>koja je Antoniju donirala sredstva za polaganje vozačkog ispita.</p><h2>Otac ga ni danas ne želi viđati </h2><p>Iako su mu roditelji živi, rijetko su s njim u kontaktu. Antonio ne skriva da mu ponekad nedostaju <strong>biološki roditelji</strong>, no isto tako kaže da se s tom njihovom odlukom pomirio i pronašao za sebe novu obitelj. <br/> - Materijalno imam sve što i ostala djeca, a udomitelji su uvijek uz mene i bodre me u svemu. Ponekad mi nedostaju moji mama i tata, ali tu nije bilo pomoći, nisu htjeli kontakt sa mnom. Tata je otišao u Njemačku, a mama je imala svaki put neki izgovor da ne dođe. Unatoč svemu osjećam se <strong>kao sva druga djeca</strong> i nikad nisam imao problema zbog predrasuda zato što sam udomljen. Sretan sam što sam imao nekoga tko će me usmjeriti na pravi put i reći mi što je najbolje za mene – kaže Antonio.</p><h2>Drastična promjena života za sve</h2><p>Udomljavanje je proces u kojem se život mijenja s obje strane - i djeci i odraslima. Prema zakonu, svaka punoljetna zaposlena osoba sa srednjoškolskim obrazovanjem može biti <strong>udomitelj</strong>. U trenutku podnošenja zamolbe ne smije imati kaznenu prijavu za djela nasilja u obitelji niti biti ovisnik i treba zadovoljavati stambene uvjete - imati vlastiti stan ili stan u najmu i u njemu sobu za dijete u kojoj su krevet, ormar i radni stol. Ako je dijete istog spola kao biološko, djeca mogu sobu dijeliti. Kontakti s biološkim roditeljima propisani su sudskim rješenjem, a ako udomitelj dozvoljava, kontakti se mogu održavati i kod udomitelja. Neki roditelji se brzo prilagode, a neki i odustanu od posjećivanja. </p><p>- Život nam se nakon udomljavanja drastično promijenio. Razbistrio se, neki ljudi su nestali iz naših života i napravili smo mjesta mnogo kvalitetnijima. <strong>Različitosti </strong>poput doba, spola, nacionalnosti, govora, zanimanja, obrazovanja i slično utopili smo u ono što nas spaja. Udruga ima praksu da se mi udomitelji sastajemo dva puta mjesečno, jednom na sastanku udruge, a drugi put u našim supervizijskim grupama. S udomljenom djecom naučili smo se strpljenju, požrtvovnosti i ogromnoj odgovornosti koju nosi ovaj poziv. S njihovim roditeljima <strong>naučili smo slušati</strong> ljude, ne nasjedati na predrasude i slično, a najvažnije od svega je to da smo postali bolji ljudi - kaže Claudia dodajući kako su uspjesi njezine djece ujedno njezini najljepši trenuci u životu. </p>