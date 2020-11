Hrabrost i vizija: Napustio IT karijeru i pokrenuo uspješan renesansni biznis u Motovunu

Slučajni susret na Bledu s poznatim majstorom 'crne umjetnosti' promijenio mu je život. Dao je otkaz preko noći i upustio se u poslovnu avanturu u srcu Istre koja je danas prava turistička atrakcija

<p>Zarađujete, uspješni ste i živite u svjetskoj metropoli, no nešto vam nedostaje – život vam se svodi na desetke radnih sati tjedno, a u međuvremenu spavanje. Nezahvalno je tražiti više kad već imate puno, pa mnogi nikad ne učine onaj ključni korak i preokrenu život naglavačke iako su svjesni da život može biti i bogatiji, sadržajniji i ispunjeniji. Inspirativna priča mladog IT stručnjaka Jure Bralića, koji je zbog jedinstvene <strong>renesansne </strong>tiskare uspješnu karijeru u digitalnom svijetu naprasno prekinuo uručivši otkaz svom šefu, potaknut će vas na promjenu i ostvarenje svojih snova.</p><h2>Baš kao prije 500 godina</h2><p><strong>Motovunska Gradska tiskara Antico</strong>, nazvana po slavnom nakladniku Andrei Anticu da Montona, rođenom upravo u tom gradu u 15. stoljeću, originalan je turistički projekt mladog poduzetnika <strong>Jure Bralića</strong>, koji, odjeven u srednjovjekovni kostim, kao šegrt "crne umjetnosti", izrađuje tiskarske proizvode Gutenbergovom metodologijom. Njegova je radionica nezaobilazna destinacija mnogih turista koji rado kući odnose ručno izrađene personalizirane suvenire otisnute starom tehnologijom, a originalnost i specifičnost ovakvog proizvoda sastoji se u tome što u Hrvatskoj za sada po obliku, sadržaju i metodologiji izrade takva ponuda ne postoji. </p><h2>Sudbonosni susret s majstorom 'crne umjetnosti'</h2><p>Njegova će vas priča o uspjehu natjerati da razmislite o vlastitim životnim prioritetima i dati vam poticaj da donesete odluke o kojima ste dosad samo sanjali. Jurina životna filozofija najbolji je primjer da posao može ujedno biti veliko zadovoljstvo, a ideja za biznis plodonosna. Njegova ljubav prema grafičkom dizajnu počela je još u srednjoj školi, gdje je stekao znanje i iskustvo u disciplinama <strong>grafičkog zanata</strong>, ilustracije, animacije i tiska. Poslije je studirao multimediju u Londonu i veći dio vremena proveo radeći u IT sektoru, ponajprije kao game developer. Fokus su mu bile digitalne umjetnosti i suvremene tehnologije, no u jednom trenutku, nakon niza godina provedenih ispred ekrana, odlučio je kako je došlo vrijeme za izlazak iz virtualnog svijeta i koncipiranje života po mjeri čovjeka. <strong>Slučajan izlet </strong>na Bled donio mu je susret s poznatim majstorom tiskarstva <strong>Janezom Rozmanom</strong>, a već sljedeći dan sastavio je otkazno pismo i uručio ga poslodavcu. </p><h2>Od ideje do unosnog posla </h2><p>Slovenski stručnjak prenio mu je znanje starog zanata, a Jure je odlučio nastaviti njegov rad i ujedno razvijati ideju na sebi svojstven način. <br/> - Budući da i danas učim od svog mentora, prisvojio sam sebi naziv šegrta i tako se predstavljam posjetiteljima - <strong>Printer's Devil</strong>. U ovaj smo projekt moja obitelj i ja uložili mnogo truda, znanja, vremena i novca te smo, unatoč pandemiji, uspjeli, uz malo kašnjenja, ovog ljeta otvoriti posao. Turizam se dogodio slučajno kad smo shvatili koliko ovakvo nešto privlači turiste, koji u obilasku Motovuna dio vremena svakako odvoje za boravak u tiskari – kaže Jure Bralić dodajući kako je <strong>tiskara </strong>atraktivan i bogato opremljen prostor, a turistički potencijal ove jedinstvene ponude prepoznala je i Zagrebačka banka odabravši ga kao jednog od pobjednika u <a href="https://prviput.hr/" target="_blank">natječaju </a>#prviput. </p><h2>Personalizirani suveniri tiskani starom tehnologijom</h2><p>Posjetiteljima na ovom neobičnome mjestu nude umjetnički osmišljene proizvode izrade autohtonog motovunskog suvenira u tradicionalnoj tehnici ručnog tiskarstva na replici srednjovjekovnoga <strong>Gutenbergova stroja</strong> – preše, uz mogućnost da posjetitelj sam izabere motiv i vlastitu poruku, a sve kako bi na originalan način ovjekovječio uspomenu na dan proveden u Motovunu. </p><p>- Motivi izrađenih grafika za tisak, koje sam izrađujem, sežu od idiličnog prikaza <strong>Motovuna </strong>pa sve do bajki i legendi istarskog podneblja. Papir koji se koristi prilikom otiskivanja ovog unikatnoga kulturnog suvenira ručno se izrađuje starom tehnologijom, a ujedno sadrži bilje i raslinje sakupljeno u motovunskim šumama i Istri. Nudimo i ekskluzivne predmete ručno rađene u Sieni - notese, knjige i pribor za pisanje, a mogu dodatno razgledati i kupiti grafike, namještaj i druge <strong>umjetnine starih majstora</strong> – navodi Jure te dodaje kako je u ovom poslu pronašao mir i istinsko zadovoljstvo.</p><h2>Unikatna ponuda jedinstvena na tržištu </h2><p>Gradska tiskara Antico novi je <strong>turistički </strong>adut motovunskoga kraja, ali ujedno inspiracija mladima da se isplati biti hrabar i napraviti odlučujući korak prema ostvarenju svoje vizije. </p><p>- Tiskara promiče tradiciju, zaboravljene običaje i kulturu drevnih vremena, a posjetitelju prenosimo neposredno emociju, sadržaj i informacije iz kulture prošlosti i podižemo na zanimljiv način svijest o povijesnom nasljeđu mjesta. Gostima predstavljam ono što bih i ja htio vidjeti i doživjeti negdje u nekom gradu, a svakim danom i svakim novim susretom dograđujemo ovu priču. Djetinjstvo mi je bilo ispunjeno pričama, mitovima i legendama koje su, nažalost, većim dijelom ušle u zaborav. Prostor <strong>Istre</strong> vrvi njima, o čemu sami posjetitelji malo znaju. Želja mi je oživiti ih i vratiti među ljude magiju davno zaboravljenih vremena. Tu će početi nova atraktivna etapa tiskare – dodao je ovaj mladi istarski poduzetnik najavljujući buduće projekte.</p>