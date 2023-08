Hrvatima je ovaj grad najbolji za život, ali najskuplje kvadrate ipak ćete pronaći na našoj obali

Prema najnovijim podacima Eurostata, stambeni prostor u Hrvatskoj poskupio je na godišnjoj razini najviše u Europskoj uniji. Premda Europska središnja banka (ECB) upozorava kako bi moglo doći do kaotičnog pada cijena nekretnina, izgleda da se u Hrvatskoj to ipak neće dogoditi u skorije vrijeme. Prvenstveno zbog snažnog interesa stranih kupaca, ograničenih prilika za ulaganje na tržištu te zato što mnogi ljudi zbog inflacije svoj kapital ulažu u nekretnine.

Najveća potražnja za nekretninama je, očekivano, u Gradu Zagrebu, no najvišu medijalnu cijenu stana ili apartmana po kvadratnome metru bilježe gradovi na obali. Pritom je iz primjera Svete Nedelje vidljivo da kvaliteta života u nekom gradu ne ide nužno u korak s njegovim cijenama.

Grad s najvećom kvalitetom života

Sveta Nedelja, kao najmlađi grad u Zagrebačkoj županiji, nekoliko je puta proglašena najboljim gradom za gospodarstvo te je osvojila i titulu najugodnijega grada za život. Pored toga što ga smatraju poduzetničkom mekom, ovo mjesto vrlo je poželjna lokacija za mlade obitelji, pa ne čudi što se broj stanovnika iz godine u godinu povećava.

Uz to, grad se našao među finalistima u kategoriji ‘’pametni gradovi’’, a novo izvješće tvrtke Pricewaterhouse Coopers pokazalo je da je Sveta Nedelja među tri najaktivnija središta ulaganja u klimatske tehnologije. U istraživanju je obuhvaćeno 27 zemalja diljem srednje i istočne Europe.

Uz Svetu Nedelju, susjedni Samobor također se istaknuo kao sve poželjnija destinacija za život. Osim titulom najboljega grada za gospodarstvo, i Samobor se može pohvaliti ulaganjima u obrazovanje, kulturu i sport, a uz to je primijenio mnogo pametnih rješenja koja poboljšavaju kvalitetu života njegovih stanovnika.

Oba grada pokazuju velik napredak iz godine u godinu, pa ne čudi što se mnogi Hrvati žele skrasiti upravo na ovim lokacijama. Pritom treba uzeti u obzir da za isti novčani iznos možete dobiti stambeni prostor veće kvadrature u Svetoj Nedelji ili Samoboru u odnosu na onaj u Zagrebu.

More ipak diktira cijenu

Premda se spomenuti gradovi nalaze vrlo blizu glavnoga grada Hrvatske, njihova medijalna cijena nekretnina ne može se usporediti sa znatno višim iznosima koje postižu nekretnine na obali.

Naime, na stručnom skupu "Tržište nekretnina Republike Hrvatske" u rujnu 2022. najvišu medijalnu cijenu stana/apartmana po kvadratnome metru u 2021. godini bilježio je Dubrovnik s 18.610 kn, a slijedili su ga Rovinj sa 17.045 kuna, Split sa 16.682 kune i Opatija s 15.390 kuna.

Osim atraktivnog mjesta za život i blizine mora, kupnja nekretnine na ovim destinacijama također je odlična prilika za biznis, za one koji odluče iznajmljivati apartman.

Valja napomenuti i kako je u analizi tržišta medijalna cijena u rasponu od 10.001 do 15.000 kuna zabilježena u 52 jedinice lokalne samouprave, te je tu, s iznimkom Grada Zagreba (12.032 kn) i Velike Gorice (11.133 kn), primarno riječ o priobalnim i otočnim gradovima i općinama. No s obzirom na to da je stambeni prostor na godišnjoj razini poskupio, u novoj analizi tržišta nekretnina možemo očekivati i znatno više cijene.

Raste interes za Istru

Istarska županija i prije ulaska u schengenski prostor bila je popularna među Slovencima budući da su nakon odlaska u mirovinu sve više kupovali nekretnine u pograničnim dijelovima Istre. No ulaskom u schengensku zonu i uklanjanjem graničnih prijelaza interes stranaca znatno je porastao, a uz susjede Slovence, nekretnine također uvelike kupuju Nijemci i Austrijanci. Među najzanimljivijim, ali i najskupljim, lokacijama su atraktivni Poreč i Rovinj, kao i okolica ovih gradova.

Riječ je o gradovima koji se također mogu pohvaliti nagradama koje se odnose na visoku kvalitetu života, a Poreč je pritom jedan od tri hrvatska grada koji su dobili certifikat ''Grad za mlade''. Oni koji si ne mogu priuštiti cijene nekretnina na ovim lokacijama, mogu pronaći malo povoljnije nekretnine u Puli i u unutrašnjosti Istre.