Hvala partnerima koji svojim povjerenjem pomažu da priče velikih ljudi dopru do javnosti

Projekt Ponos Hrvatske i ove je godine nagradio heroje koji nesebičnim djelima mijenjaju svijet na bolje. U suradnji s partnerima i sponzorima koji vjeruju u snagu dobrote, ovaj projekt već godinama ističe emotivne i inspirativne priče o ljudima koji svojim postupcima mijenjaju život drugih.

Pokretanje videa... 03:06 Ponos Hrvatske | Video: 24sata

Ovi iznimni ljudi, koji često djeluju u tišini, ne traže pozornost niti nagrade. Upravo oni pokazuju koliko su empatija, solidarnost i nesebičnost vrijednosti koje i dalje žive među nama. Ovogodišnji dobitnici još su jedanput dokazali da jedan čovjek može učiniti veliku razliku i podsjetili nas da svijet postaje bolje mjesto kad odlučimo činiti dobro.

Posebno zahvaljujemo glavnom pokrovitelju, Prvom plinarskom društvu, čija predanost društvenoj odgovornosti omogućuje da projekt iz godine u godinu raste i dopre do sve većeg broja ljudi.

Pokretanje videa... 02:37 Ponos Hrvatske | Video: 24sata

Poštenje, hrabrost, humanost i dobrota samo su neke od vrijednosti koje opisuju heroje koji su ove godine primili nagradu Ponos Hrvatske. Na svečanoj dodjeli emocije su bile snažne, a suze radosnice podsjetile su koliko su ove priče dirljive i koliko znače svima koji vjeruju u snagu ljudske dobrote.

Zagreb: Svečana dodjela nagrade Ponos Hrvatske | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Projekt je pokrenut 2005. godine na inicijativu redakcije 24sata, s ciljem da se prepoznaju i nagrade ljudi koji svojim djelima utjelovljuju humanost, hrabrost i nesebičnost. Od tada do danas otkrivene su stotine priča o običnim ljudima koji su u presudnim trenucima učinili nešto izvanredno – pomogli neznancu, spasili život, pružili dom onima koji ga nisu imali ili jednostavno pokazali da je dobrota jača od ravnodušnosti.

Pokretanje videa... 03:12 Ponos Hrvatske | Video: 24sata

Tijekom godina upoznali smo ljude čija nas je hrabrost duboko dirnula: djecu koja su pomagala gasiti požar u svome mjestu, roditelje koji su, unatoč teškim životnim okolnostima, pronašli snagu da pomognu drugima, kao i učitelje te profesore koji su svoje učenike vodili kroz život s predanošću i brigom kakva nadilazi granice učionice. Takve priče podsjećaju nas da heroji nisu samo likovi iz filmova – oni žive među nama.

Pokretanje videa... 02:39 Ponos Hrvatske | Video: Ponos Hrvatske

Veliku zahvalnost dugujemo i partnerima te pokroviteljima koji svojim povjerenjem i potporom pomažu da ove priče dopru do javnosti. Među njima su, uz glavnog pokrovitelja Prvo plinarsko društvo, i OTP banka, Hrvatska pošta, HEP, Admiral, Erste banka, INA, PBZ Card, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, KONČAR, Fina, Hrvatska lutrija, Telemach, Bauerfeind, JANAF, Studenac, Stega tisak, Hotel Puntijar, Eko taxi i ZAMP.

Pokretanje videa... 01:33 Ponos Hrvatske | Video: 24sata

Zahvalu upućujemo i Hrvatskoj radioteleviziji, koja svojim programom pomaže da inspirativne priče o hrabrosti i humanosti dopru do gledatelja diljem zemlje.

Sve te priče zajedno pokazuju da dobrota nije rijetkost – ona je prisutna svuda oko nas, često tiho i skromno. Upravo zato projekt Ponos Hrvatske nastavlja svoju misiju: pronaći ljude koji svojim djelima vraćaju vjeru u čovjeka i podsjećaju nas da je svijet ljepše mjesto kad jedni drugima pružimo ruku.