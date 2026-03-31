Heroji Ponosa Hrvatske obični su ljudi koji svojim djelima pokazuju izvanrednu hrabrost, dobrotu i nesebičnost. Njihove priče podsjećaju nas da u društvu i dalje postoje vrijednosti koje nas povezuju
Hvala partnerima koji svojim povjerenjem pomažu da priče velikih ljudi dopru do javnosti
Projekt Ponos Hrvatske i ove je godine nagradio heroje koji nesebičnim djelima mijenjaju svijet na bolje. U suradnji s partnerima i sponzorima koji vjeruju u snagu dobrote, ovaj projekt već godinama ističe emotivne i inspirativne priče o ljudima koji svojim postupcima mijenjaju život drugih.
Ovi iznimni ljudi, koji često djeluju u tišini, ne traže pozornost niti nagrade. Upravo oni pokazuju koliko su empatija, solidarnost i nesebičnost vrijednosti koje i dalje žive među nama. Ovogodišnji dobitnici još su jedanput dokazali da jedan čovjek može učiniti veliku razliku i podsjetili nas da svijet postaje bolje mjesto kad odlučimo činiti dobro.
Posebno zahvaljujemo glavnom pokrovitelju, Prvom plinarskom društvu, čija predanost društvenoj odgovornosti omogućuje da projekt iz godine u godinu raste i dopre do sve većeg broja ljudi.
Poštenje, hrabrost, humanost i dobrota samo su neke od vrijednosti koje opisuju heroje koji su ove godine primili nagradu Ponos Hrvatske. Na svečanoj dodjeli emocije su bile snažne, a suze radosnice podsjetile su koliko su ove priče dirljive i koliko znače svima koji vjeruju u snagu ljudske dobrote.
Projekt je pokrenut 2005. godine na inicijativu redakcije 24sata, s ciljem da se prepoznaju i nagrade ljudi koji svojim djelima utjelovljuju humanost, hrabrost i nesebičnost. Od tada do danas otkrivene su stotine priča o običnim ljudima koji su u presudnim trenucima učinili nešto izvanredno – pomogli neznancu, spasili život, pružili dom onima koji ga nisu imali ili jednostavno pokazali da je dobrota jača od ravnodušnosti.
Tijekom godina upoznali smo ljude čija nas je hrabrost duboko dirnula: djecu koja su pomagala gasiti požar u svome mjestu, roditelje koji su, unatoč teškim životnim okolnostima, pronašli snagu da pomognu drugima, kao i učitelje te profesore koji su svoje učenike vodili kroz život s predanošću i brigom kakva nadilazi granice učionice. Takve priče podsjećaju nas da heroji nisu samo likovi iz filmova – oni žive među nama.
Veliku zahvalnost dugujemo i partnerima te pokroviteljima koji svojim povjerenjem i potporom pomažu da ove priče dopru do javnosti. Među njima su, uz glavnog pokrovitelja Prvo plinarsko društvo, i OTP banka, Hrvatska pošta, HEP, Admiral, Erste banka, INA, PBZ Card, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, KONČAR, Fina, Hrvatska lutrija, Telemach, Bauerfeind, JANAF, Studenac, Stega tisak, Hotel Puntijar, Eko taxi i ZAMP.
Zahvalu upućujemo i Hrvatskoj radioteleviziji, koja svojim programom pomaže da inspirativne priče o hrabrosti i humanosti dopru do gledatelja diljem zemlje.
Sve te priče zajedno pokazuju da dobrota nije rijetkost – ona je prisutna svuda oko nas, često tiho i skromno. Upravo zato projekt Ponos Hrvatske nastavlja svoju misiju: pronaći ljude koji svojim djelima vraćaju vjeru u čovjeka i podsjećaju nas da je svijet ljepše mjesto kad jedni drugima pružimo ruku.
