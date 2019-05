Idealna mjera stvari: Amerikancima banana, a nama?

EBay je još 1995. prvi dao mogućnost „običnim smrtnicima“ da otvore svoje online prodavaonice i prodaju gotovo sve što požele. Danas je 25 milijuna prodavača na eBayu, a 250 milijuna korisnika može odabrati između 1,2 milijarde oglasa. Jedna od razlika između komercijalnih prodavača i oglasa na eBayu je ta što korisnik eBaya sam kreira fotografiju i opis proizvoda koji prodaje. Složit ćete se da među 1,2 milijarde oglasa možete pronaći nešto što će vas nasmijati, uznemiriti ili što jednostavno nećete razumjeti.

Foto: Screenshot / Njuskalo.hr

Tražeći vintage predmete na Njuškalu, primijetili smo nešto neobično - na fotografijama je uz velik broj predmeta stajala staklena boca Jamnice. Uskoro smo shvatili da svi oglasi određenog korisnika na fotografiji imaju istu bocu. Očito je boca Jamnice iz nekog razloga uz ovog čovjeka u svakom trenutku? Željeli smo doznati o čemu se radi. Na njegovom smo profilu pronašli 173 oglasa, od kojih su gotovo svi imali navedeni predmet na fotografiji. Bista Lenjina, koji sjedi i čita, u društvu je boce Jamnice. Plišani „retro“ medo sjedi na stolici i grli bocu Jamnice. Dekorativna ljudska lubanja i, pogađate, boca Jamnice.

Foto: Screenshot / Njuskalo.hr

Ono što je ovdje boca, Amerikancima su najčešće banana ili kovanica, a njihova je svrha demonstrirati stvarnu veličinu predmeta koji se prodaje. Pretpostavlja se da svi znaju koja je prosječna veličina banane pa se ona uključuje u oglas kako bi kupac mogao steći dojam o veličini predmeta. To je praksa u korist kupca, a prodavači su ponekad posebno kreativni u svojim pokušajima da udovolje potencijalnom kupcu.

Foto: Screenshot / Ebamusworld.com

Međutim, ništa ne nadmašuje oglas za pizzu u kojem je korištena mala beba za demonstraciju veličine pizze. Česti su i oglasi gdje se koriste kućni ljubimci, vjerojatno zbog praktičnosti i njihove radoznalosti za vrijeme fotografiranja predmeta. A pronašli smo i primjer gdje je umjesto kovanice korištena kokica.

Foto: Screenshot / Ebamusworld.com

Da su fotografije u online oglasima važne potvrđuje i činjenica da pri online kupnji odluku donosimo isključivo na osnovi njih i opisa. U trgovini predmete volimo opipati, isprobati ili pomirisati, ali online to ne možemo.

Na službenoj stranici eBaya donose savjete za što bolje fotografije proizvoda. Savjetuje se koristiti jednobojnu pozadinu i stativ za kameru. Predmet fotografirajte iz više kutova, kao i izbliza. Izbjegavajte korištenje bljeskalice i umjesto nje koristite meko ili prirodno svjetlo. Fotografiju velike rezolucije objavite bez filtera za uređivanje kako biste zadržali realistične boje predmeta. S eBaya također savjetuju korištenje nekog predmeta za prikaz veličine proizvoda. Za sitnije predmete možete koristiti kovanicu, za nešto veće iskoristite krojački metar, a za sve ostale, budite kreativni.

My friend is selling a desk and chair and didn't know the measurements so used her 12 pound chiweenie for scale (cc @darth) pic.twitter.com/r3VWegtcrh