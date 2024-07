Imate osjećaj da svaki tjedan pripremate ista jela? Vrijeme je da isprobate ove recepte

Premda je često lakše posegnuti za mobitelom i naručiti obrok iz restorana, priprema hrane kod kuće ima znatno više benefita. Istraživanja su pokazala da ima pozitivne učinke na zdravlje, pa je tako veća učestalost konzumacije domaćih obroka povezana s 28% smanjenjem vjerojatnosti povišenog indeksa tjelesne mase. Osim toga, kuhanje kod kuće povezuje nas s obitelji, a pritom i štedimo novac.

No istina je da ponekad može doći do zasićenja jer imamo osjećaj kao da stalno pripremamo ista jela. Ako ste se i vi našli u ovoj situaciji, vrijeme je da u sljedećim receptima pronađete inspiraciju za pripremu novih obroka koji će oduševiti nepce vaših ukućana. Pritom sva tri recepta imaju nešto zajedničko, a to je glavni sastojak - cijelo pile!

Foto: Shutterstock

Spatchcock piletina

Ova, takozvana spljoštena piletina izgleda pomalo neobično, no priprema se na vrlo jednostavan način. S njom možete ispeći i krumpiriće, a u ovom receptu finalni šmek daje joj umak chimichurri.

Sastojci

Međimursko pile

2 žličice soli

3 žličice crvene paprike

1 žličica ružmarina

1 žličica češnjaka u prahu (ili luka druge vrste)

1 žličica kurkume

1 žličica papra

oko 5 žlica ulja

Umak chimichurri

pola šalice listova korijandera,

pola šalice listova peršina

sitno nasjeckana ljutika

3-4 češnja češnjaka, tanko narezana ili sitno nasjeckana

½ - ¾ šalice ekstra djevičanskog maslinova ulja

½ - ¾ šalice crvenog vinskog octa

žličica soli

pola žličice mljevenog crnog papra

pečena crvena paprika

Priprema

1. Zarežite pile s obje strane leđne kosti kuhinjskim škarama ili oštrim nožem. Režite od vrata prema "repu", uz rub kosti, i potom je odstranite, kao što je prikazano na donjoj fotografiji. Zatim lagano rastvorite pile da biste u sredini našli malu bijelu hrskavicu. Nožem je zarežite na debljinu od 1 cm ili dok ne osjetite da ste došli do prsne kosti. Potom rukama lagano raširite dok se prsna kost ne pojavi. Nju ne morate vaditi.

Foto: 24ContentHaus

2. Ovako "spljošteno" pile stavite u posudu za pečenje tako da je koža okrenuta prema dolje i premažite začinima za marinadu koje ste pomiješali s uljem. Pecite u pećnici prethodno zagrijanoj na 200 Celzijevih stupnjeva. Tijekom pečenja pripremite umak chimichurri tako što ćete sve sastojke staviti u sjeckalicu ili blender te pulsirati nekoliko puta dok se sastojci ne sjedine.

3. Nakon 30-40 minuta izvadite pile, koža sad treba biti okrenuta prema gore, a pećnicu smanjite na 190 stupnjeva. Vratite pile u pećnicu te pecite još 40-60 minuta ili dok koža ne porumeni. Potom ga izvadite i zalijte uljem iz posude te pecite još desetak minuta dok ne dobijete zlatno smeđu boju pileta. Poslužite s umakom i uživajte.

Foto: Shutterstock

Marokanska piletina i tagine od marelice

Tajine ili tagine je sjevernoafričko jelo, nazvano po glinenoj posudi u kojoj se kuha. Ova verzija sa suhim marelicama idealna je za sve ljubitelje slatko-slanih kombinacija, kao i za one koji žele unijeti više začina u svoje kuhanje. Ako nemate posudu tagine, možete kombinirati tavu i pećnicu.

Sastojci

Međimursko pile, isječeno na 4 ili 8 komada

jedna žličica soli

1 žličica svježe naribanog đumbira

¼ žličice svježe mljevenog crnog papra

pola žličice kurkume

pola žličice šafranovih niti, izmrvljenih (možete ih zamijeniti jednom žličicom kurkume i crvene paprike da biste dobili sličnu boju)

Za tagine:

3 žlice maslinova ulja

2 srednje glavice luka, naribane

3-4 češnja češnjaka, protisnuta ili sitno nasjeckana

1 ili 2 štapića cimeta

mala vezica korijandera

pola šalice pilećeg temeljca ili juhe

¾ šalice vode

3 žlice šećera

1 šalica suhih marelica

1 žličica mljevenog cimeta

Priprema

1. Sve začine za piletinu pomiješajte u zdjeli koja je dovoljno velika da u nju stanu svi komadi piletine. Tako će sve biti ravnomjerno prekriveno začinima.

2. U glinenu posudu stavite tri žlice maslinova ulja i zatim dodajte naribani luk, češnjak i štapić cimeta. Potom dodajte začinjenu piletinu, u jednom sloju, tako da je mesnatija strana okrenuta prema dolje. Na vrh stavite manju vezicu korijandera i potom dodajte pileću juhu.

3. U posudi u kojoj ste začinili piletinu promućkajte vodu kako biste je očistili od začina i tu vodu dodajte u tagine (¾ šalice). Poklopite i ostavite da se kuha na srednje niskoj temperaturi.

4. Nakon što provrije, kuhajte piletinu, neometano, jedan sat. Uklonite pola šalice tekućine od kuhanja i ostavite sa strane. Pažljivo okrenite komade piletine tako da je sada donja strana okrenuta prema gore. Vratite poklopac i nastavite pirjati još 45 minuta ili dok piletina ne bude gotova a tekućina ne postane gusta i reducirana.

5. Dok se piletina kuha, suhe marelice stavite u manji lonac i podlijte vodom. Pirjajte na srednjoj temperaturi, djelomično poklopljene, od 10 do 15 minuta ili dok ne omekšaju dovoljno da ih prepolovite prstima. Ocijedite ih i vratite u lonac.

6. Dodajte šećer, mljeveni cimet i pola šalice sačuvane tekućine od kuhanja. Lagano pirjajte marelice od 5 do 10 minuta, ili dok ne nastane gusti sirup. Marelice se sa sirupom prelijevaju preko piletine, ali ako slatko-slanu kombinaciju radite prvi put, predlažemo da ih ipak odvojite u zdjelicu i stavljate po želji. Jelo se također može posuti tostiranim bademima ili sezamom.

Što ako nemate zemljanu posudu?

Nakon što ste dodali sastojke za tagine u tavu, kuhajte sve na srednjoj temperaturi od 8 do 10 minuta. Maknite tavu s peći, dodajte začinjenu piletinu te pokrijte tavu poklopcem. Pecite u pećnici 30 minuta na 200 Celzijevih stupnjeva, zatim skinite poklopac i pecite dodatnih 30-45 minuta.

Foto: Shutterstock

Piletina na podlozi od cvjetače

Ako želite unijeti malo više proteina i povrća u dnevni jelovnik, ovaj recept u tome će vam pomoći. Kombinacija sočne piletine, ukusne cvjetače i umaka odličan je odabir za obiteljski ručak vikendom. Uz to, sa strane možete poslužiti i rižu.

Sastojci

Međimursko pile

cvjetača srednje veličine

6 žlica maslinova ulja

2 žličice soli

pola žličice papra

žličica nasjeckanog peršina

žlica limunova soka

žlica nasjeckanih kapara

Priprema

1. Zagrijte pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva. Odstranite listove cvjetače te je operite i osušite krpom ili papirnatim ubrusom. Zatim odrežite i donji dio cvjetače kako biste dobili ravno dno i bijeli cvat koji je potrebno rezati na odreske debljine 2 cm.

Foto: Karolina Grabowska/Pexels

2. Odreske cvjetače stavite u jednom sloju na dno velike posude za pečenje. Prelijte s dvije žlice ulja, pola žličice soli i 1/4 žličice papra. Zatim stavite piletinu na vrh i premažite smjesom od dvije žlice ulja, pola žličice soli i 1/4 žličice papra. Pecite dok termometar, koji ste uboli u najdeblji dio prsa (izbjegavajući kost), ne zabilježi 165 stupnjeva. To će trajati otprilike sat vremena.

3. Premjestite cvjetaču u posudu za posluživanje, a piletinu ostavite da odstoji 10 minuta prije rezanja. U malu zdjelu ulijte tri žlice soka u kojem se sve peklo, a ako ga nema dovoljno, koristite vodu. Dodajte peršin, limunov sok i kapare te preostale tri žlice ulja i izmiješajte da se sjedini. Umak poslužite preko piletine i cvjetače.