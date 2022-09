Imate strah od nove valute? Evo 5 dobrobiti uvođenja eura za koje možda do sada niste znali

Od sljedeće godine euro će biti službena hrvatska valuta i zakonsko sredstvo plaćanja u Hrvatskoj. Valuta je to koju koristi već 19 članica Europske unije, ali i nekoliko država koje su izvan EU, poput Kosova, Crne Gore, Monaka, Vatikana i tako dalje. Dosadašnja službena valuta, kuna, odlazi u povijest, što je mnogima teško prihvatiti. Ali s obzirom na to da je ova promjena neminovna, obratili smo se poznatome matematičaru i financijskom vlogeru Toniju Milunu, Kauflandovom ambasadoru za najbolje uštede i cijene, da nam pomogne sagledati situaciju s vedrije strane. Pitali smo ga što je to što će nam život učiniti jednostavnijim i boljim kad prijeđemo na euro?

1. Nema više troška pri konverziji eura

Prvu dobrobit naš sugovornik vidi u kontekstu putovanja, koja mnogima predstavljaju užitak koji sebi s vremena na vrijeme vole priuštiti.

- Zamislite da putujete, primjerice, u Pariz, francusku metropolu i grad ljubavi. Za mnoge savršeno putovanje o kojem već dugo sanjaju, ali treba napomenuti da tamo ne možemo plaćati kunama nego samo u eurima i zato imamo dvije opcije. Prva je opcija prije putovanja kupiti eure u mjenjačnici ili banci, a druga je plaćanje u Parizu karticama. U oba slučaja imamo troškove zamjene kuna u eure - govori.

- Ali ta se konverzija ne odvija prema trenutnom srednjem tečaju (npr. 1 EUR = 7,53 HRK) nego prema prodajnom tečaju (npr. 1 EUR = 7,57 HRK). U ovom slučaju na svakih sto eura gubimo četiri kune. Možda se to nekome čini malo, ali kad se uzme u obzir iznos novca koji se gubi konverzijom, riječ je o velikom gubitku za hrvatske građane - zaključuje Milun.

2. Lakša usporedba cijena

Kad smo kod putovanja u druge države koje koriste euro, Milun ističe još jednu prednost.

- U svrhu sljedećeg primjera nastavit ću s našom francuskom pričom. Dakle, stigli ste u Pariz i želite popiti kavu na jednom od trgova. Inače smo naviknuti na cijene u Hrvatskoj i znamo da u našem lokalnom kafiću kava košta devet, a u centru grada oko 15 kuna. U ovom lijepom kafiću na Montmartreu kava košta 3,60 eura. Koliko je to u kunama, pitate se? Možemo li je sebi priuštiti? Oko 25 kuna ili malo više? To je točno 27 kuna. I ubrzo ćete shvatiti da za tu jednu u svojem kvartovskom kafiću možete popiti tri kave! Ali ovo je ipak Montmartre... - sliježe ramenima naš sugovornik.

- Složit ćete se da nije lako to preračunavanje. Zato, kad uskoro uvedemo eure, više nam neće biti teško izračunati koliko sebi kava i ručkova možemo priuštiti na putovanjima. Pritom ćemo izbjeći i ona neugodna iznenađenja nakon putovanja, kad shvatimo koliko smo zapravo potrošili - kaže Milun, koji će o posljedicama uvođenja eura još detaljnije govoriti na svojoj prvoj konferenciji financijske pismenosti 15. rujna 2022. godine na Algebrinu kampusu i u dvorani Lauba u Zagrebu.

3. Bez gubitka novca na izvozu i uvozu

A što se tiče poduzetnika, oni će dobrobit uvođenja eura iskusiti na smanjenju troškova izvoza i uvoza.

- Primjera radi, zamislimo da vodimo poduzeće koje proizvodi namještaj za izvoz u Italiju i Španjolsku. Svaki put kad na račun poduzeća sjednu euri, oni se konvertiraju u kune prema kupovnom tečaju, koji je niži od srednjeg. Time poduzeće svaki put ima mali dodatni trošak, ali na ukupan godišnji promet tu je riječ o nekoliko desetaka tisuća kuna troška, koji će uvođenjem eura nestati. Umjesto za plaćanje konverzije, taj iznos mogao bi se dalje uložiti u plaće ili edukaciju zaposlenika - pojašnjava Milun.

Dodaje da je slična situacija i pri uvozu. Mnogi proizvodi koje kupujemo podrijetlom su iz eurozone i, da bi ih uvoznik nabavio, prvo mora kupiti eure po prodajnom tečaju i time opet izgubiti dio novca na konverziji.

- Kad uvedemo eure, tih dodatnih troškova konverzije neće biti, pa će se otvoriti prostor i za sniženje cijena - najavljuje.

4. U kredit bez valutnog rizika

Gotovo pa da ne postoji građanin u našoj zemlji kojemu bar jedanput u životu nije zatrebao kredit, bilo da je riječ o kupnji stana, automobila ili nečeg trećeg. Zato je dobro znati da će se uvođenjem eura ostvariti dvije dobrobiti vezane za kredite.

- Velik dio građana koji su uzeli kredit za, primjerice, kupnju stana odabrali su takozvani eurski kredit, to jest kredit s valutnom klauzulom u euru. To znači da se otplata kredita računa u eurima - kaže.

- Ipak, prije svega, objasnit ću na konkretnom primjeru kojem smo svjedočili u Hrvatskoj što je valutni rizik i što se teoretski može dogoditi tijekom duljeg razdoblja. Ne tako davno mnogi su građani podizali kredite u švicarskim francima. Prije nekih 15 godina počeo je nagli rast vrijednosti švicarskog franka s 4,50 kuna na više od 6,50 kuna. Osobi koja je mjesečno otplaćivala kredit s 500 franaka, mjesečni je anuitet s 2250 kuna narastao na 3250 kuna. Istodobno je zbog nestabilnosti koja se dogodila narasla i kamatna stopa na te kredite, pa se nekim građanima anuitet udvostručio - kaže naš sugovornik i dodaje.

- S eurima nismo imali takve probleme, ali stambeni krediti često se otplaćuju i dulje od 20 godina. To je vrlo dugo razdoblje, u kojem se mnogo toga može dogoditi. Između ostalog, može doći do pada vrijednosti kune u odnosu na euro. Kad bi, recimo, vrijednost eura porasla sa 7,50 kuna na 9 kuna, nekome tko mjesečno otplaćuje kredit iznosom od 3000 kuna mjesečni bi anuitet narastao na 3600 kuna. Uvođenjem eura kao službene valute taj će problem nestati - objašnjava.

5. Niža kamatna stopa na kredite

Još jedna prednost uvođenja eura za kredite je niža kamatna stopa.

- Svi želimo povoljnije kredite s nižim kamatnim stopama. Kamatna stopa ovisi o mnogo faktora: o namjeni kredita (stambeni su povoljniji od nenamjenskih), referentnoj kamatnoj stopi (EURIBOR ili NRS), ali i o rejtingu države. Ulaskom u eurozonu povećava se kreditni rejting Hrvatske, što znači da su krediti građanima i poduzetnicima povoljniji. Čak i ako je riječ o smanjenju kamatne stope za samo 0,1 postotni bod, to za jedan prosječan stambeni kredit znači ukupnu uštedu od oko 2000 eura tijekom otplate kredita - zaključuje za kraj Toni Milun.

Osim toga, Kaufland u Hrvatskoj pristupio je i Etičkom kodeksu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim se utvrđuje način postupanja poslovnih subjekata u svrhu pouzdanog i transparentnog uvođenja eura u RH, s ciljem stvaranja povjerenja i sigurnog okruženja za potrošače. Dakle, i s novom valutom, Kaufland će svojim kupcima i dalje osiguravati široku paletu kvalitetnih proizvoda po povoljnim cijenama.