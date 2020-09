Intervju s neurologom - Što je stvarni pokretač poremećaja u našem organizmu?

Književnica Maya Angelou jednom je izjavila: ''Ako ti se nešto ne sviđa, promijeni to. Ako ne možeš promijeniti, promijeni svoj stav''. Ovaj članak obraća se svima onima koji su nezadovoljni nekim dijelom svog života, godinama im stvara stres i zbog njega polako pucaju po šavovima

<p>Koliko vam se puta u tjednu kolege ili partner požale da su pod<strong> stresom</strong>? A koliko puta kroz tih sedam dana stres osjetite na vlastitoj koži? Nažalost, na taj smo se osjećaj <strong>naviknuli</strong> kao da je prirodno s njime živjeti iz dana u dan. Stanje stresa počeli smo olako doživljavati, pa kad nam netko kaže: ''Pod stresom sam'', prvo što mu želimo reći je: ''Ma proći će''. No <strong>hoće li zaista?</strong></p><h2>Bolest ne nastaje preko noći</h2><p>Cijenjeni hrvatski neurolog i neuroznanstvenik, <strong>dr. Goran Ivkić</strong>, u intervjuu za 24sata objasnio je zašto kontinuirano nastoji uozbiljiti <strong><a href="https://bit.ly/3bY87b1" target="_blank">temu stresa</a></strong> i što sve nas čeka ako nešto ne poduzmemo na vrijeme.</p><p>- Vrlo mnogo<span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:black"><b> poremećaja počinje stresom</b>. Ljudi danas stres doživljaju prilično banalno, a problem je mnogo dublji jer stres dovodi do poremećaja ravnoteže unutar organizma. Privatni ili poslovni problemi stvaraju nepovoljan psihološki poticaj koji utječe </span><span style="color:black">na ona </span><span style="color:black">područja našeg mozga koja se bave emocionalnim reakcijama i koja</span><span style="color:black"> sve to obrađuju i pohranjuju u memoriju. </span><span style="color:black">Tako se <b>remeti unutarnja emocionalna ravnoteža</b></span><span style="color:black">, nakon čega</span> <span style="color:black">mozak reagira tako da <strong>počinje lučiti hormone stresa</strong> koji djeluju na tijelo, </span><span style="color:black">nastojeći ga prilagoditi tom novom stanju. Na kratki rok to i nije neki problem, no k</span><span style="color:black">ada živimo dulje u takvim nepovoljnim uvjetima, stvara se hormon <b>kortizol </b></span><span style="color:black">koji </span><span style="color:black">dugoročno može dovesti do </span><span style="color:black">niz</span><span style="color:black">a</span><span style="color:black"> poremećaja. </span><span style="color:black">Tako, primjerice, mogu nastati gastritis, </span><span style="color:black">čir </span><span style="color:black">na želucu ili dvanaesniku, a ako i dalje ignoriramo upozorenja koje nam tijelo šalje</span><span style="color:black"> -</span><span style="color:black"> i</span><span style="color:black"> karcinom.</span> <span style="color:black">Takva stanja ne nastaju preko noći, to je <b>priča koja traje godinama</b> - upozorava neurolog Ivkić i dodaje da zato <strong>stres</strong> <strong>nikako ne treba podcjenjivati</strong>. </span></span></span></p><p><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:black">- </span><span style="color:black">U razgovorima s pacijentima <b>zajedno</b> nastojimo </span><span style="color:black">shvatiti što bi </span><span style="color:black">konkretno mogao biti uzrok stresa; je li to neki obiteljski problem (</span><span style="color:black">loš brak, </span><span style="color:black">bolest nekog od članova obitelji ili pak mobbing na</span><span style="color:black"> pos</span><span style="color:black">lu</span><span style="color:black">...</span><span style="color:black">), a nakon toga krećemo u <b>rješavanje tog uzroka</b>, ili osobnim poduzimanjima ili uz </span><span style="color:black">pomoć stručnjaka. U</span><span style="color:black">vijek nastojim otkriti <b>pozadinu</b> jer svaka bolest i svaki poremećaj ima svoje razloge. To što ih ne vidimo na prvi pogled, ne znači da ne postoje. </span><span style="color:black">Mene ne zanima glavobolja </span><span style="color:black">samo </span><span style="color:black">kao </span><span style="color:black">simptom</span> <span style="color:black">kojeg treba prigušiti analgetikom, </span><span style="color:black">nego zašto ona </span><span style="color:black">uopće </span><span style="color:black">posto</span><span style="color:black">ji i</span><span style="color:black"> koji je njezin stvarni uzrok. </span><span style="color:black">Ponekad su to okolnosti života, a ponekad i <b>karakterne crte pacijenta.</b> Tu negdje leži i potencijalni izvor. Ako ne znamo kako po prilici </span><span style="color:black">izgleda </span><span style="color:black">svakodnevni ž</span><span style="color:black">ivot </span><span style="color:black">našeg pacijenta </span><span style="color:black">i </span><span style="color:black">kako on na njega gleda i kako ga doživljava, nismo ni blizu rješavanja problema, a to bi nam trebao biti cilj - </span><span style="color:black">objašnjava dr. Ivkić.</span></span></span></p><h2>Tabletom nismo ništa postigli </h2><p><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:black">Među najjače <b>generatore</b> stresa ubrajamo <b>loše obiteljske odnose</b>, a to je u konačnici povezano i s <b>epigenetikom</b>. Primjerice, zamislimo ženu koja godinama šuti i trpi u svom braku kako ne bi naljutila muža alkoholičara, i to sve radi „da bi zaštitila djecu“. Doktor Ivkić objašnjava da ona tako neće zaštititi djecu, niti sebe jer teret takve <b>„zaštite“</b> vrlo teško pada djeci u njihovom kasnijem životu i s tim oblikom žrtvovanja nikada nitko nije sretan. Takve osobe u pravilu imaju teže forme <b>migrene</b>, a nerijetko i neke druge tjelesne disfunkcije (povišeni tlak, šećernu bolest i slično), a velika je vjerojatnost i da će netko od njezine djece s vremenom ući u sličan brak i bolovati od sličnih bolesti. </span></span></span></p><p>- To su <b>epigenetski mehanizmi</b>, riječ je o utjecajima koje mi, kao roditelji imamo na svoju djecu i koja će u sličnim primjerima dovesti do toga da se djeca ponašaju slično roditeljima, odnosno kćer češće slično mami, a sin ocu. Ono što <b>epigenetiku</b> razlikuje od genetike jest to da ništa nije fiksno i nepromjenjivo nego da se <b>sve to može promijeniti</b> i da se ne radi o genetskoj sudbini. Ona ne mora biti nužno žrtva, ako odabere drukčiji put i ako svoju sreću stavi na prvo mjesto, a to je odgovorno ponašanje. Voljeti sebe nije egoizam, nego preduvjet koji jamči da ćemo to moći dijeliti i drugima. Nema smisla održavati nešto što <b>ne vrijedi</b>, ako se ne da popraviti, a tako je često u lošem braku - poručuje neurolog i dodaje da to nije lak zadatak.</p><p>- To nisu lake odluke, ali <strong>ponekad se moraju donijeti i bolne odluke</strong>, prije svega zbog potrebe da budemo odgovorni prema sebi. Često pribjegavamo jednostavnijim rješenjima (rješenjima izvana), kao što su tablete, razne terapije (fizikalna, akupunktura…) kojima nastojimo ispeglati životne neravnine. No riječ je o pogrešnim očekivanjima jer svatko je za sebe rješenje - poručuje neurolog i dodatno pojašnjava:</p><p>- <strong>S tabletama nismo ništa postigli </strong>jer nismo otkrili otkud je sve počelo. Ako osoba koja ima migrenu i dalje živi u lošim odnosima i/ili trpi mobbing na poslu, ili sebe doživljava kao žrtvu s logikom<strong> bezuvjetnog davanja sebe </strong>drugima (a istodobno pati od glavobolje, anksioznosti ili depresije, zbog čega je upravo kod liječnika), onda nešto nije uredu s tim konceptom žrtvovanja, a uzimanje tableta neće ništa riješiti. Takva osoba trećinu svog života odlazi na posao, gdje je loša radna atmosfera i loši međuljudski odnosi, gdje je pritisnuta vremenskim imperativima, ucjenama i slično. Drugu trećinu svog života takva osoba nakon posla provodi u obiteljskom krugu, a ako ni ondje nisu odnosi sjajni - zamislite kako taj život dugoročno izgleda. Ovo je vrlo važno: <b>dugotrajni tinjajući loši odnosi</b> stvaraju simptome koje većinom svi imamo i vode u većinu bolesti. Shvatimo migrene i druge slične forme glavobolja, kao što je npr. tenzijska glavobolja, kao svojevrsne <b>crvene lampice</b> koje trepere i signaliziraju nam da nešto s nama ne valja - upozorava dr. Ivkić.</p><h2>Izbor je na nama</h2><p><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:black">Multitasking, karijerizam i konzumerizam <b>među vodećim su uzročnicima stresa</b>. Međutim, ponekad je teško ne raditi više stvari odjednom. Kao primjer možemo uzeti zaposlenu ženu koja radi od 9 do 17, zatim dođe kući i preuzima brigu o djeci, kuha, posprema... pa se postavlja pitanje kako u tom slučaju naći<b> balans.</b></span></span></span></p><p><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:TazRegular"><span style="color:black">- </span></span></span><span style="color:black">To je pitanje izbora te žene, ona je odabrala nositi tri kuta kuće. Ja postavljam pitanje - gdje je tu tata? Kad pitam žene tko im je najvažniji u životu, one većinom odgovaraju: ''Meni su najvažnija moja djeca'' i onda ih upitam: ''A gdje ste tu vi?'<i>'</i> pa odgovore da su one na zadnjem mjestu. Tu se radi o <b>mentalitetu žrtve</b> i takve osobe vrlo<b> često obolijevaju</b> jer duboko u sebi nisu sretne. Kad sebe volite kako treba, voljet ćete i druge i moći ćete im pružiti najbolje od sebe. Istodobno, drugi će cijeniti vaš stav i preuzet će dio odgovornosti na sebe - objašnjava sugovornik. </span></span></span><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:black">No da bi se dogodila promjena u obiteljskim odnosima, potrebna je i promjena u toj osobi. </span></span></span></p><p><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:black">- Da bi takva majka bila sposobna izgovoriti: ''Danas neće biti ručka jer ja ne stignem'' ili ''Neću čistiti vašu sobu draga djeco, jer ste dovoljno veliki da to sami napravite'' - <strong>mora se dogoditi promjena u karakteru </strong>same te osobe, a to nije nimalo lako - objašnjava neurolog i dodaje da se takva žena ponaša slično kao što su se ponašale njezina mama i baka jer je to obrazac ponašanja proistekao iz <b>patrijarhalnih obiteljskih odnosa</b>, koji su još uvijek ukorijenjeni u našim odnosima i navikama.</span></span></span></p><p><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:black">Također je neosporno da muškarci žive pod stresom, češće obolijevaju od srčanih i malignih bolesti te umiru ranije od žena. Mnogo razloga za to leži opet u ponašanju i načinu na koji vode svoj život. Drugi razlog je i taj što se muškarci u emocionalnom pogledu puno teže otvaraju, a to bez iznimke dovodi do nakupljanja stresa.</span></span></span></p><p><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:black">- Iz kulturoloških i socioloških razloga muškarcima je teže izražavati svoje emocije. Odmalena nam se nekako programira da muškarac mora biti stijena, muškarac ne plače... no, to nije istina. Svi (i muškarci i žene) smo <b>emocionalna bića</b>, i svi trebamo zagrljaj i osmijeh, svakog dana, a to isto trebamo davati i svojoj djeci - poručuje neurolog.</span></span></span></p><h2>Kako se možemo resetirati?</h2><p><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:black">Ipak, treba imati na umu da svatko od nas ima <b>izbor</b> te da se uvijek možemo <a href="http://bit.ly/3bY87b1" target="_blank"><b>resetirati</b> </a>i tako stati na kraj stresu i negativnim mislima. No za to su potrebni <b>trud</b> i<b> volja</b> jer se resetirati može čovjek koji to <b>zaista želi</b> i koji se trudi razumjeti što nije dobro i to mijenjati. </span></span></span></p><p><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:black">- Riječ je o promjeni razmišljanja i ponašanja. Ni meni nije bilo lako mijenjati stvari koje su mi bile pod kožom. Primjerice, teško je mijenjati kritičarski stav. Kći dođe doma i kaže: ''Dobila sam tri petice i jednu četvorku'', a moje prvo pitanje bilo je<i>: </i>''Iz čega si dobila 4?''. U takvim slučajevima <b>negativno apostrofiramo kao bitno</b>, i mislim da je to dobar način motivacije. To radimo jer smo i sami u svom odgojnom periodu od svojih roditelja primali slične 'motivacijske programe' - objašnjava neurolog i dodaje da svatko tko dobije uvid kako to što radi nije dobro to treba mijenjati.</span></span></span></p><p><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:black">- U navedenom slučaju prvo treba zagrliti dijete i čestitati mu. Obje ocjene su sjajne i treba prepoznati uspjeh i naglasiti ga. Samo će dijete shvatiti kako četvorku može pretvoriti u peticu. Ne treba mu naša analiza. Resetiranja se ne događaju brzo i jednostavno nego samo uz velik trud. Djecu nećemo učiti pričanjem, uvjeravanjem i kritiziranjem, nego <b>primjerom</b>. Ja sigurno ne mogu biti primjer svojoj djeci tako što pričam da je tata pametniji od njih jer je završio fakultet nego isključivo poticanjem da budu sretni i da uživaju učeći - zaključuje.</span></span></span></p><p>Panel <strong>''Kako misli utječu na zdravlje''</strong> neurologa Gorana Ivkića možete pogledati na<a href="https://bit.ly/3bY87b1" target="_blank"><strong> ''Beauty, Dentex & Health Expo 2020 online edition''</strong></a>, inovativnom događaju koji će se prvi put u Hrvatskoj prezentirati novim digitalnim konceptom od <strong>21. </strong>do <strong>27.</strong> rujna. Kotizaciju za praćenje svih panela i predavanja možete kupiti preko <a href="https://bit.ly/3hdRzgh" target="_blank"><strong>Entrio platforme</strong></a>.</p>