Istekla vam je registracija? Pripazite kad ugovarate kasko osiguranje

Pri ugovaranju bilo kakvog osiguranja važno je temeljito proučiti predugovornu dokumentaciju te naknadno pažljivo pročitati policu osiguranja. U suprotnome mogli biste se neugodno iznenaditi kad shvatite da ste nešto pogrešno razumjeli ili pretpostavili

<p>Kasko osiguranje pokrit će štetu na vašem automobilu nastalu zbog prometne nesreće ili oštećenja na parkiralištu, ali i vremenskih neprilika poput tuče ili poplave, te drugih oštećenja do kojih može doći u raznim okolnostima. Mnogi se zato odlučuju na <strong>puni kasko</strong>, koji uključuje i rizik od krađe. Međutim, ni takvo osiguranje ne štiti neograničeno nego osigurava <strong>pokriće samo za prvu štetu,</strong> odnosno nezgodu, ovisno o ugovorenim uvjetima osiguranja. Osim toga, da biste dobili pokriće za nastalu štetu od osiguravajuće kuće, nerijetko morate ispunjavati razne uvjete definirane ugovorom, zbog čega je izuzetno važno temeljito ga proučiti i dobro se informirati. </p><h2>"Drugi put ću pametnije..."</h2><p>Kako se ne biste doveli u nezgodnu situaciju u kojoj vam osiguravajuća kuća neće htjeti isplatiti odštetu na temelju kasko osiguranja, učite <strong>iz iskustva drugih</strong>. Naime, HANFA (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga) dobila je predstavku osobe koja je izrazila nezadovoljstvo postupanjem društva za osiguranje tijekom obrade odštetnog zahtjeva u vezi s kasko osiguranjem. Osoba je imala kasko osiguranje svog automobila i <strong>bila je uvjerena kako polica pokriva sve štete </strong>na automobilu koje se pojave neovisno o okolnostima.</p><p>Radilo se o slučaju sa znatnom materijalnom štetom na vozilu uzrokovanom jakom tučom. Međutim, društvo za osiguranje <strong>odbilo je isplatiti štetu</strong> na vozilu jer je osoba koja je sklopila osiguranje potpisala policu tzv. djelomičnog kasko osiguranja, zbog manje premije. To je učinila<strong> ne čitajući uvjete osiguranja</strong>, a posebno dijela u kojem su napisana isključenja, među kojima je bilo navedeno da društvo za osiguranje ne pokriva štete uzrokovane prirodnim nepogodama kao npr. tučom. </p><p>- Ovaj slučaj pokazuje da je potrebno upoznati se s uvjetima osiguranja kako bi se izbjegle neugodnosti i prijepori nakon nastanka štete te u slučajevima u kojima je osiguranik uvjeren da mu osiguranje pruža potpuno pokriće u svim okolnostima - saznajemo iz HANFA-e. </p><h2>Koje kasko osiguranje odabrati?</h2><p>S obzirom na to da postoji puno i<strong> djelomično kasko</strong> osiguranje, prije ugovaranja jednog od njih dobro je znati koje su točno vaše potrebe. Ako imate "glanc" novi automobil, nije loše ugovoriti puno kasko osiguranje budući da ono <strong>pokriva i rizik od krađe</strong>. S druge strane, djelomično kasko osiguranje pokriva manji dio rizika kojima ste izloženi. Dakle, ako želite pokriće samo za određene grupe rizika, uz isključenje rizika prometne nesreće, možete ugovoriti djelomični kasko uz nižu premiju. </p><p>Svakako prije ugovaranja takvog osiguranja razmislite o tome <strong>od kakvih se rizika želite zaštititi</strong>, koliko vrijedi vaš automobil i koliko ste spremni izdvajati za tu vrstu osiguranja. </p><p>Osim o kasko, dobro je informirati se <a href="https://www.novaczasutra.hr/Article/osiguranje-vozila/1017" target="_blank">o obveznom osiguranju</a> od automobilske odgovornosti kako biste znali što sve ono pokriva i koje uvjete trebate zadovoljavati. Naime, kad je riječ o obveznom osiguranju, postoje situacije u kojima će društvo za osiguranje nadoknaditi štetu, ali će od vas <strong>potraživati povrat isplaćenog iznosa štete </strong>do zakonom propisanog limita. Riječ je o sljedećim situacijama: </p>