Istražili smo: Hrvati podcjenjuju utjecaj alkohola na vožnju

Da bismo vidjeli kakve su navike Hrvata po pitanju vožnje nakon konzumacije alkohola, početkom svibnja proveli smo mini anketu na našem portalu na uzorku od 3,876 ispitanika. Ispostavilo se da je većina, štoviše čak 72,9% Hrvata, barem jednom vozila pod utjecajem alkohola. No zanimljivo je da samo 69% ispitanika smatra da je takva vožnja opasna, dok ih gotovo 27% smatra da to ovisi o količini alkohola koji su popili. No, neovisno o tome koliko ste popili, uhvati li vas policija s više od 0.5 promila u krvi, platit ćete kaznu od minimalno 700 kuna.

Padamo pod utjecaj društva!

Krajem 2017. HEINEKEN kompanija provela je istraživanje na globalnoj razini kako bi dobila uvid u situacije i ponašanja koja potiču ljude da piju i voze. Rezultati istraživanja pokazali su da većina vozača prije izlaska isplanira povratak kući ili odluči da neće piti tu večer ako voze. Međutim, tijekom večeri ista će većina pasti pod utjecaj društva i kulturnih normi prema kojima je "okej" piti i potom voziti. Štoviše, svaki četvrti vozač smatra da je kulturno prihvaćeno konzumirati alkohol prije vožnje.

Ne brine nas policija

Koliko pogrešnu percepciju o ovom pitanju ima većina vozača potvrđuje podatak da čak 64% njih smatra kako je prihvatljivo piti i voziti ako su uz piće puno jeli ili su u međuvremenu nakratko odspavali. Iako je bolje konzumirati alkohol na pun želudac, to ne znači da on ne utječe na vaše sposobnosti. Isto je i sa spavanjem - bez obzira odspavali vi ili ne, alkohol ostaje u krvi još satima nakon što ste prestali piti. Nažalost, 69% vozača samouvjereno tvrdi da znaju svoje granice kada je u pitanju vožnja nakon konzumacije alkohola, a samo je 43% onih koji su zabrinuti da će ih tijekom vožnje u takvom stanju zaustaviti policija.

Što je još otkrilo HEINEKEN-ovo istraživanje na globalnoj razini pogledajte u infografici.