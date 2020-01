U ovom hrvatskom sektoru zaposlenici najviše strahuju

Prije nekoliko godina, britanski je teoretski fizičar Stephen Hawking u jednom intervjuu izjavio kako će razvoj potpuno nezavisne inteligencije značiti kraj ljudske rase. Iako je nekima ova izjava zvučala pomalo apstraktno ili zastrašujuće, zapitali smo se koliko smo daleko od takvog scenarija. Kada bismo uzeli u obzir činjenicu da je umjetna inteligencija već preuzela određene poslove koje su nekada odrađivali ljudi, rekli bismo da je Hawking itekako znao o čemu govori. No trebamo li se uistinu bojati da će na naše radno mjesto doći robot?

Najveći strah u financijskom sektoru

Istraživanje koje je u 2019. godini proveo portal 24sata na temu ''Jesu li Hrvati zadovoljni svojim poslom?'' dalo je neke zanimljive podatke. U istraživanju je svaki osmi zaposlenik potvrdio kako strahuje da će ga na poslu u bliskoj budućnosti zamijeniti roboti i umjetna inteligencija, a takvo je mišljenje najraširenije u financijskom sektoru (31,3%).

Ovaj nas podatak zapravo i ne čudi, s obzirom na to da se financijski analitičari više ne mogu natjecati s inteligentnim softverima koji u kratkom vremenu mogu pročitati velike količine povijesnih podataka i tako predvidjeti buduće poteze na tržištu. Ipak, iako ljudski mozak taj posao ne može obnašati dovoljno brzo, to ne znači da će roboti u potpunosti preuzeti sektor. Bitno je spomenuti kako roboti moraju biti nadzirani i usmjeravani na zadatke od strane čovjeka, koji je kralj svih procesa.

Najmanja zabrinutost u obrazovanju

Iako se neki boje da nas u bližoj budućnosti čeka nova era robota koji bi mogli zamijeniti ljudsku ruku, stvarnost je ipak malo drugačija. Sektori oko kojih su ispitanici u istraživanju pokazali najmanju zabrinutost jesu obrazovanje (5,7%), građevinarstvo (5,8%) te zdravstvo i socijalna skrb (10,6%). Zatim ih prate zaposlenici u trgovini, turizmu i ugostiteljstvu te državnim i lokalnim upravama i samoupravama.

Iako bi ovi sektori u jednom trenutku mogli biti (ili već jesu) poduprti sustavima umjetne inteligencije, jedno je sigurno - ljudska toplina, empatija i kreativnost ne mogu biti zamijenjene robotom. Zbog toga, nemojte strahovati da će roboti zasjesti na vaše radno mjesto, no ono o čemu biste mogli razmisliti jest koja bi nova radna mjesta mogla biti otvorena te kako biste uz njihovu pomoć mogli postići što bolje poslovne rezultate.

Ove bi poslove trebali obavljati roboti

Iako ih mnogi smatraju konkurencijom i razlogom zbog kojeg će u budućnosti možda ostati bez posla, roboti koji bi zamijenili ljudski faktor u određenim industrijama, spasili bi mnoštvo života. Razminiravanje područja ili teški rad u rudnicima poslovi su koji su po život opasni, a uvođenjem umjetne inteligencije očuvalo bi se prvenstveno zdravlje radnika te spriječili kobni ishodi.

Kao što i sami možete zaključiti, s godinama će roboti sve više biti uključeni u vaše poslovno okruženje te će na vama biti da se tome prilagodite. Ono u što smo sigurni jest to da ćete biti produktivniji no ikad prije te da ćete morati razvijati tehničke vještine i pratiti trendove. A kako će sve to funkcionirati, vidjet ćemo u skorijoj budućnosti.