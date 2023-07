Izgorjeli ste na suncu? Ove 3 stvari u tom slučaju preskočite

Ljeti je sve zabava i opuštanje, dok mala nemarnost ne prouzrokuje ozbiljan problem. Vjerujemo da ste ih mnogi imali prilike iskusiti - nažalost - ali jeste li znali da su opekline od sunca više od samo neželjenog i neugodnog crvenila kože?

Riječ je o prirodnoj reakciji tijela na oštećenja uzrokovana prekomjernim i štetnim ultraljubičastim zračenjem. Te UV zrake najprije oštećuju gornji sloj kože, to jest epidermu, i njezine stanice (tzv. opekline prvog stupnja), ali mogu prodrijeti i dublje u tijelo (opekline drugog, trećeg i četvrtog stupnja).

Crvenilo i bol rezultat su djelovanja imunosustava koji pokušava obraniti tijelo šaljući u gornji sloj kože dodatnu količinu krvi i imunoloških stanica, objašnjava WebMD. Time se pokreće proces zacjeljivanja stanica kože, ali to dugoročno ne briše posljedice, poput preranog starenja kože, prekanceroze kože i raka kože.

Što treba izbjegavati?

Iako svi znamo da je za ovaj problem najbolja primjena preventivnih rješenja - kao što su korištenje krema za sunčanje, nošenje odjeće i opreme za zaštitu od sunca, izbjegavanje doba dana u kojem UV zrake najjače djeluju (od 10 do 16 sati) i slično - u slučaju da ipak dobijete opekline, evo što kažu stručnjaci da treba izbjegavati.

1. Suzdržite se od stavljanja leda

Kod opeklina je vjerojatno svima prva pomisao da trebaju staviti nešto hladno. Međutim, nemojte stavljati led ili vrlo hladnu vodu jer to može smanjiti dotok krvi u opečeno područje i time usporiti proces zacjeljivanja. Koristite malo manje hladnu ili mlaku vodu od pet do dvadeset minuta - možete se i otuširati te namočiti ručnik kojim ćete nježno tapkati opečenu kožu. Nemojte zaboraviti ni piti dovoljno vode jer tijelo u procesu oporavka od opeklina povlači svu tekućinu prema površini kože, zbog čega možete lako dehidrirati.

2. Izbjegavajte vazelin, maslac i pastu za zube

Vazelin je odličan za suhu kožu jer je čini mekom, ali on djeluje tako što blokira pore, zbog čega prilikom pojave opeklina toplina i tjelesni znoj ne mogu izaći, a to može uzrokovati infekcije. Ne posežite ni za maslacem i pastom za zube jer oni, baš poput vazelina, mogu dodatno zagrijati kožu i zarobiti toplinu ispod nje. Sve to uvelike usporava proces zacjeljivanja.

3. Nemojte koristiti šminku

Ono što sigurno morate izbjegavati nakon dobivanja opeklina od sunca je šminka. Ako prekrijete opečeno područje puderom, začepit ćete pore kože i onemogućiti joj da zacijeli. Pripišemo li tome i prljave spužvice ili kistove, povećava se rizik od infekcije ili alergijske reakcije. Također, ako ste baš jako izgorjeli, smanjite neko vrijeme korištenje proizvoda za piling koji sadrže glikolnu kiselinu, retinoide ili salicilnu kiselinu. Nakon što vam se koža prestane ljuštiti, najbolje je pričekati oko tri dana prije korištenja bilo kojeg od ovih proizvoda.

Što još možete učiniti?

Nakon tuširanja, na blago vlažnu kožu preporučuje se nanijeti hidratantnu kremu, koja će pomoći u zadržavanju vlage i sprečavanju isušivanja kože, prenosi Healthline. Pripazite samo da kremu stavljate na ohlađenu kožu jer u suprotnome možete zarobiti toplinu unutar kože i pogoršati bol. Za dodatan efekt hlađenja slobodno ohladite kremu u hladnjaku.

Dermatolozi preporučuju kreme bez mirisa, umjetnih bojila i štetnih sastojaka na bazi nafte, ulja ili alkohola - koji smanjuje sposobnost kože da se regenerira. Isprobajte stoga Baleinu hidratantnu gel-kremu i serum za lice, njegujuću kremu za ruke i stopala te koncentrat za hidrataciju kože, koje možete pronaći u dm online shopu ili u prodavaonicama dm-a diljem Hrvatske.

Od prirodnih sastojaka i pripravaka, preporučuje se primjena jogurta, mlijeka, krastavaca, ohlađenog čaja od kamilice, kokosova ulja, ulja od lavande, kukuruznog škroba, jabučnog octa i tako dalje. Možda najpopularniji sastojak za ublažavanje opeklina je za mnoge aloe vera. Možete koristiti i svježi gel ove biljke jer tako njezina ljekovita svojstva djeluju još bolje. Osim što je aloe veru korisno nanijeti na opeklinu, zdravo ju je primijeniti i oralno kako biste se hidratizirali iznutra.

Spasiteljica opečene kože

Aloe vera smanjuje upalu, ublažava nelagodu i bol, hidratizira, sprečava ljuštenje kože i ubrzava njezinu regeneraciju. Čak i ako niste izgorjeli, dermatolozi savjetuju korištenje ovog prirodnog sastojka nakon svakog izlaganja suncu.

Zato nemojte ovog ljeta ići na more bez Balea proizvoda od aloe vere. Kad god vam je vruće, spas pronađite u Baleinom spreju za tijelo od aloe vere, a svaku večer i jutro njegujte lice gelom za pranje lica na bazi aloe vere. Za dodatno osvježenje, ali i uživanje u tropskim i u ljetnim mirisima, isprobajte sprej za lice od bobičastog voća, masku za oči od kaktusa te razigrano i njegujuće limitirano izdanje Balea gelova za tuširanje i sapuna od lubenice, marakuje i kokosa. Nemojte ljeti zaboraviti i na kosu, koja se u to doba može oštetiti i isušiti baš poput kože. Kako bi je zaštitili, počnite koristiti Balein regenerator, masku i ulje za oštećenu i suhu kosu.

Navedene, ali i mnoge druge Baleine proizvode, koji su izvrstan omjer cijene i kvalitete, možete pronaći u najnovijem dm digitalnom katalogu, dostupnom na dm.hr i u aplikaciji 'Moj dm'.

I ono najvažnije, dok vam koža zacjeljuje, trudite se izbjegavati izlaganje suncu kako bi stanice imale optimalne uvjete za regeneraciju. Vrijeme potrebno za zacjeljivanje ovisi od opekline do opekline, ali u pravilu koža se od onih blagih oporavi za nekoliko dana, dok će teškim opeklinama s mjehurićima trebati tjedni za potpunu regeneraciju. U slučaju ozbiljnijih opeklina kontaktirajte liječnika.