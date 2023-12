Jeste li znali da Djed Božićnjak kojeg svi poznajemo i volimo nije uvijek izgledao tako?

Djeda Mraza su prije 1930-ih prikazivali na različite načine, poput visokog mršavog čovjeka, biskupa, vilenjaka, pa čak i kao zastrašujuću i pogrbljenu figuru. Bio je i kontroverzan jer su ga u nizozemskoj tradiciji prikazali sa slugom zvanim Crni Petar. Iako je prepoznatljiva bijela brada uvijek bila prisutna, nije stalno nosio crveni kaput nego smeđi, ljubičasti ili plavi, pa čak i zelene ili grimizne haljine podstavljene krznom. U jednom je prikazu čak pušio lulu!

Povezivali su ga i s nordijskim bogom Odinom - starim donositeljem darova sa sjevera, s plavom kapuljačom, plaštem i bijelom bradom, koji je jahao zimskim nebom na svojem osmonožnom konju Sleipniru, donoseći narodu darove. Čini se da je s godinama mijenjao i prijevozno sredstvo jer postoje prikazi kako putuje saonicama koje su vukli vilenjaci, ali i u zrakoplovu, cepelinu i automobilu.

Mnogi nisu svjesni da je jedan od najvećih svjetskih brendova zaslužan za izgled suvremenog Djeda Mraza.

Tvrtka koja je osmislila imidž Djeda Mraza

Kad je Coca-Cola 1920-ih počela s božićnim reklamama, cilj im je bio promijeniti ideju da je Coca-Cola piće samo za ljeto i toplije vrijeme. Najprije su koristili neke od dotad osmišljenih folklornih prikaza Djeda Mraza, ali 1931. godine izvršni direktor reklamne agencije D'Arcy, koja je radila s tvrtkom Coca‑Cola Company, želio je da kampanja prikazuje realnog Djeda Božićnjaka. Tako je Coca‑Cola naručila ilustratora Haddona Sundbloma.

Sundblom je najprije inspiraciju pronašao u pjesmi Clementa Clarka Moorea iz 1822. "Twas the Night Before Christmas" (u prijevodu: "Posjet svetog Nikole"), u kojoj je sveti Nikola opisan kao topao, prijateljski nastrojen, ugodni i punašni djedica s rumenim obrazima, bijelom bradom, svjetlucavim očima i borama "smijalicama". Osim stihova pjesme, Sundblom je za ilustraciju Djeda Božićnjaka iskoristio svojeg prijatelja Loua Prentissa, umirovljenog prodavača. Kad je Prentiss preminuo, Sundblom je nastavio crtati djedicu tako što je sebe gledao u ogledalo.

Ljudima su se odmah svidjele slike Coca‑Colina Djeda Božićnjaka i obraćali su im toliko pozornosti da su čak, kad bi se nešto promijenilo, slali pisma. Tako su jedne godine primijetili da Djed Mraz ne nosi vjenčani prsten - iako ga je prije toga nosio - zbog čega su slali upite Coca-Coli što se dogodilo s gospođom Mraz.

Od tada pa do danas većina svijeta prihvatila je Coca-Colin prikaz Djeda Božićnjaka, a zanimljivo je da se u taj prikaz nekako uvukao i Coca-Colin prepoznatljivi božićni kamion!

