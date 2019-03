Jeste li znali što trčanje zapravo radi našem mozgu?

Do sada smo već naučili da trčanje poboljšava našu fizičku spremu te pomaže u gubitku kilograma. No, jeste li znali da je nekoliko istraživanja dokazalo da trčanje ima jako dobar učinak na mozak? Eksperiment iz 2018. godine sa Sveučilišta West Michigan pokazao je da pola sata brzog trčanja poboljšava našu obradu informacija. Druga dva istraživanja, s Litvanskog sportskog sveučilišta i Sveučilišta Nottingham Trent, pokazala su da trčanje poboljšava skup visokih mentalnih sposobnosti koje uključuju sposobnost obraćanja pažnje, uspješno ignoriranje stvari koje nas ometaju te multitaskinga. Među ispitanicima na kojima je provedena studija, efekt trčanja bio je vidljiv nakon 10 minuta intervalnih šprintova.

Još jedna studija, Davida Raichlena sa Sveučilišta Arizona, dokazala je kako postoje indikacije da trčanje predstavlja svojevrsnu meditaciju jer smo prilikom ove aktivnosti usmjereni na disanje te isključujemo sve probleme koji nas muče i puštamo mozak na pašu. Dakle, možemo zaključiti da trčanje predstavlja alat kojim možemo poboljšati psihu i fokus, a svi znamo koliko nam je to potrebno u svakodnevnom životu.

Upravo vam zato u ovom članku donosimo alate koji će vam pomoći da usvojite naviku trčanja te nekoliko zanimljivih trkačkih staza diljem Hrvatske.

Kako početi rekreativno trčati?

E, sada kad znamo koje su dobrobiti trčanja za naš mozak, dolazimo do onog težeg djela - kako se natjerati na trčanje? Problem koji većina nas u startu ima je taj što krenemo prebrzo te se umorimo i zaključimo: ''Ovo trčanje definitivno nije moj đir!'' No ključ leži u tome da odmah na početku moramo uhvatiti tempo zbog kojeg nećemo ostajati bez daha nakon prve minute.

via GIPHY

Ako sami ne možete odrediti pravilan ritam, možete posegnuti za nekim aplikacijama koje će vam u tome pomoći.

Couchto5K - Za početak, odmah trebate znati da ova aplikacija nije besplatna te da ćete za njezino korištenje platiti 30-ak kuna. No zato je puno korisnija od većine ostalih i od starta vas priprema na utrku od 5 kilometara. Nakon što se prijavite, ponudit će vam nekoliko različitih trenera koji će vas motivirati tijekom ciklusa trčanja. Primjerice, ako vam je kronično potrebna disciplina, narednik Block tu je da vas usmjerava (i nekad se malo zadere) kada trčati, a kada hodati. Ako ne budete slijedili plan treninga, očekivat će od vas 50 sklekova pa vi birajte!

Zombies, Run! - Zamislite da se nalazite u igrici i love vas zombiji od kojih morate pobjeći! Tako nekako zvuči scenarij ove aplikacije koja na zanimljiv i zabavan način tjera svakog od nas da nastavi trčati. Također broji i potrošnju kalorija, a prikazuje i rutu kojom ste trčali.

Runkeeper - Budući da se bliži ljeto, većina čeka toplije vrijeme kako bi krenula s trčanjem, odnosno gubitkom suvišnih kilograma koje smo nakupili tijekom zime. Kupaći kostimi i plaža uglavnom su dovoljna motivacija da ovo proljeće zasučemo rukave i pustimo malo znoja kako bismo doveli svoje tijelo u top formu. U tom pokušaju dobro će vam doći aplikacija Runkeeper koja mjeri potrošnju kalorija, vrijeme i broj otrčanih metara ili kilometara.

via GIPHY

Najbolje staze za trčanje

Motivirani ste, taktiku imate, ali gdje trčati? Donosimo vam nekoliko najpopularnijih lokacija za trčanje:

Stonske zidine - Najpopularnije zidine u Hrvatskoj domaćin su jedinstvenog sportsko-turističkog događaja pod imenom Ston Wall Marathon, koji se trči upravo po ovom najdužem očuvanom obrambenom zidu u Europi. Izlet na ove zidine može vam biti nagrada nakon nekoliko mjeseci trčanja po ravnom jer predstavlja kombinaciju uspona stubištem koji vas vodi do pogleda sa zidina koji oduzima dah te nakon njega slijedi ravni dio staze uz more.

Papuk - Jedna od najpoznatijih planina smještena u srcu Slavonije sve je popularnija lokacija za razne vanjske aktivnosti. Hodanje, planinarenje ili trčanje po označenim ili neoznačenim stazama uz pomoć zemljovida, kompasa, GPS-a ili pametnog telefona omiljena je vikend-atrakcija mnogih zaljubljenika u prirodu. U Geoparku Papuk uspostavili su nekoliko trail staza različitih duljina i zahtjevnosti, od kojih je većina vezana za zanimljive geološke lokalitete koji se mogu upoznati obilaskom pojedine trail staze.

Marjan - šetnja Marjanom ili trčanje po Marjanu jedna je od omiljenih aktivnosti stanovnika Splita, ali i turista, a ruta obično počinje na Marjanskim vratima, ako se šeta ravnim predjelom, ili na prvoj vidilici odakle se možete popeti na najviši vrh Telegrin. Na 178 metara pruža se prekrasan pogled na Split okružen planinama i morem.

Bundek - pored Jaruna, ovo je jedna od najpopularnijih lokacija za trčanje mnogim Zagrepčanima. Oko jezera uređena je biciklističko-rolerska staza dužine 1650 metara, koja je idealno mjesto za sve rekreativce jer nema uzbrdica, teren je čist, a jedino što vam može zasmetati su šetači. No upravo zato korisno je znati da u večernjim satima tamo nećete naći gotovo nikoga. Ako ste pak jutarnji tip, onda također imate sreće jer većina obitelji s klincima na Bundek dolazi tek nakon doručka ili ručka.

Savski nasip - Ako ne preferirate betonske staze, pješčano-šljunčana staza na nasipu izvrsna je prilika za malo rekreacije te na njoj lako možete mjeriti napredak s obzirom na to da ne ide u krug pa svaki dan možete vidjeti jeste li dotrčali dalje nego jučer. Budući da na proljeće počinju mnoge škole trčanja, također se javljaju i velike gužve, no u vrijeme ručka manji je broj ljudi nego inače. Mana je ove staze to što su vam tenisice i noge nakon trčanja pune bijele prašine, ali je to više-manje zanemarivo.

Dotrščina - Do ove staze morate doći automobilom, ali dolazak će vam se svakako isplatiti s obzirom na to da je riječ o prekrasnoj gustoj šumi s dubokim hladom, koja je po vrućim ljetnim mjesecima omiljena lokacija mnogih trkača. No valja naglasiti da nije prikladna za rekreativce jer ova šuma pored ljepote skriva veliku uzbrdicu pa je prikladnija za iskusnije trkače. Popis ostalih staza u Zagrebu možete pogledati ovdje.

Učimo na primjeru drugih

Ako ste ikada otrčali polumaraton do kraja, znate kakav vas osjećaj preplavi kada napokon dođete do cilja. Taj su osjećaj imali i sudionici nedavno održanog 19. Splitskog polumaratona, čiji je sponzor bio trgovački lanac Tommy, koji kontinuirano podupire i amaterske rekreativne sportove i aktivnosti. Riječ je o manifestaciji koja je privukla sve ljubitelje sporta i zdravog života da se uključe u utrku. Na iznenađenje mnogih, poseban gost utrke bio je slovenski predsjednik Borut Pahor koji je uspio otrčati polumaraton do kraja te tako dao pozitivan primjer svojim hrvatskim kolegama. Stoga, ako taj izvanredan osjećaj dolaska na cilj želite imati i vi, s trčanjem krenite već danas kako biste ubrzo mogli sudjelovati na nekoj od ovih utrka!