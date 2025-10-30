Obavijesti

PRAVI POTEZI DANAS

Kako mirovina može izgledati ako smo kroz život igrali strateški? Evo kako odigrati!

Piše 24ContentHaus,

Svako poglavlje života donosi nam određene izazove. Financijska sigurnost važan je dio svake životne dobi, a naročito zlatne dobi. Što ako Vam kažemo da postoje vrlo konkretni potezi uz pomoć kojih ćete sve svoje partije odigrati sretno?

Sadržaj donosi: Erste Plavi

Možete li zamisliti da Vi, Vaši roditelji ili bake i djedovi u poznim godinama sjedite u parku, igrate šah i razgovarate o planovima koji tek dolaze? U nordijskim zemljama to nije neobičan prizor. Tamo starost ne doživljavaju kao kraj, nego kao još jedno poglavlje koje se igra mirno i promišljeno... Baš kao dobra partija šaha. 

Igrajte 'život' kao dobar šahist

Jer upravo "najsretniji na svijetu" - Finci, Danci i Šveđani, poznati su po tome da ne žure, ne uspoređuju se i ne grade život prema tuđim potezima. Njihova tajna leži u dugoročnom razmišljanju: planiraju, ali ne opsesivno. Štede, ali ne žive da bi štedjeli.  

Two,Happy,Old,Mature,People,Enjoying,And,Riding,Bikes,Together

Njihov najskuplji statusni simbol je miran život, čiji je temelj moćna filozofija: ne uspoređuj se s drugima. Uspjeh nije pokazivanje bogatstva nego življenje prema vlastitim standardima. Ili kako kaže stara finska poslovica: Tko ima sreću, neka je drži za sebe. Finci igraju život kao dobar šahist - ne gledaju protivnikove figure da bi ih kopirali nego pažljivo grade vlastitu strategiju, korak po korak. 

Drugi tajni sastojak finske sreće je priroda. Za 87% Finaca upravo boravak u prirodi donosi mir, energiju i osjećaj blagostanja. Ne treba vam kućica na jezeru da biste se približili tom osjećaju: dovoljno je nekoliko biljaka u dnevnom boravku ili redovite šetnje kvartovskim parkom. 

Happy,Seniors,Walking,With,Trekking,Poles
Foto: Shutterstock

I naposljetku, tu je nešto što novcem ne možete kupiti, a to je povjerenje. U Helsinkiju je 11 od 12 “izgubljenih” novčanika vraćeno vlasnicima, a zaboravljeni mobitel ili laptop gotovo sigurno će vas dočekati tamo gdje ste ga ostavili. Možda je baš to najbolja finska lekcija: ne morate živjeti u Finskoj da biste usvojili njihove navike - dovoljno je manje uspoređivanja, više prirode i malo više povjerenja u ljude oko sebe. 

Što znanost preporučuje?

Još davne 1938. znanstvenici s Harvarda počeli su pratiti život 724 čovjeka iz cijelog svijeta kako bi otkrili što nas zaista čini sretnima. Nakon 85 godina odgovor je kristalno jasan: ključ sretnog, zdravog i dugog života nisu ni karijera, ni mišići, ni bankovni računi - nego odnosi. Da, upravo ti razgovori uz kavu, zagrljaji u prolazu, prijateljstva koja traju desetljećima i ljudi koji vas znaju “čitati” i bez riječi.

Group,Of,Senior,Friends,Watching,Photos,On,Mobile,Phone

Sitna slova koja ne vidimo

Kad spojimo sve što znanost i sjever Europe znaju o ispunjenom životu i sreći, postoji jedna stvar koju istraživači ne ističu ili je nisu stavili u svoje jednadžbe. Svi “sretni narodi”, mogu sebi priuštiti taj spokoj ne zato što ih novac ne zanima, nego zato što su o njemu razmišljali na vrijeme. Njihov sustav štednje, ulaganja i mirovinskih fondova građen je na osobnoj odgovornosti: svatko zna da njegova budućnost ovisi o njegovim potezima, ne o sreći ni o državi. Drugim riječima, mir kojem težimo u starosti ne dolazi iz filozofije nego iz navike da planiramo i da znamo koja je naša odgovornost u tome.
To je ona mala razlika koju ne možemo zaobići, jer ako ne mislimo o novcu dok ga imamo, razmišljat ćemo o njemu kad ga nestane. A tad više nema “strateškog poteza”, samo pokušaji da se preživi "partija".

Senior,Woman,With,Cute,Cavalier,King,Charles,Spaniel,Dog,Sitting

Strateška igra za bezbrižnu starost 

Sreća u starosti stvarno jest izbor, kao i u mlađim danima, samo što u starosti dobijemo i mudrost i sposobnost pronalaženju smisla u malim stvarima, koje bismo stvarno i trebali "vježbati" dok smo mlađi. Bilo da je riječ o šetnji parkom, druženju s prijateljima, učenju nečeg ili provođenju vremena s krznenim prijateljem. Stari ljudi znaju bolje - novac služi da podrži naš život i naše izbore, a ne da ga definira. 

Želite li biti baš istinski sretni kad ostarite? 

I dok njegujete društvene veze, pronalazite smisao i vježbate optimizam, ne izostavljajte "novac" iz te ideje. Razmišljanje o financijskoj strategiji u starim danima trebalo bi biti imperativ. Mirovinski fondovi su tema koju moramo individualno savladati. Osim obvezne mirovinske štednje, koja će jamčiti neki iznos u budućnost, na koji ustvari ne možemo u ovom trenutku utjecati, dobrovoljna mirovinska štednja je ono na što možemo utjecati. Ona nam daje priliku da dodatno osiguramo i poboljšamo svoj životni standard te da imamo kontrolu nad vlastitom budućnošću.

Happy,Healthcare,Worker,Hugging,A,Senior,Man,At,Home,And

Erste Plavi mirovinski fondovi, omogućuju Vam da odaberete koliko ćete i kad ćete uplaćivati te da kombinirate razine rizika i prinosa prema svojim potrebama. To je kao da stavljate figure na ploču s isplaniranim potezima – vi odlučujete o svakom potezu, a država vam uz to daje poticaje koji dodatno doprinose Vašoj 'pobjedi'. 

Sredstva koja uplaćujete u Erste Plavi mirovinske fondove isključivo su Vaša, nitko ih ne dira - ni država, ni poslodavac, ni treća strana - a uz redovne uplate kumuliraju se i državna poticajna sredstva te prinosi fonda. Čak i u slučaju nepredviđenih životnih situacija ili, ne daj bože, smrti, Vaš trud i štednja ostaju u Vašim rukama ili ostaju Vašim nasljednicima. 

Kombinacija emocionalnog bogatstva koje možete "sakupljati" kao što to čine najsretniji na svijetu i financijske pripreme kroz Erste Plavi mirovinski fond stvorit će osjećaj sigurnosti i zadovoljstva – baš kao u šahu, gdje svaki pametan potez polako vodi prema sigurnoj i stabilnoj poziciji.

Kampanjom TI SI NA POTEZU! želimo pokazati da je prvi korak do bolje mirovine u našim rukama! Život je strateška igra, a bezbrižna mirovina jedan od ključnih ciljeva. Zato povucite pravi potez već danas: informirajte se, birajte strateški i preuzmite kontrolu nad mirovinom - budućnost čeka iza ugla, a sve informacije su na linku

