Kako smo financijsku pismenost pretvorili u projekt vrijedan zlata na svjetskom natjecanju

Iako teme štednje, ulaganja i mirovine izravno utječu na kvalitetu života i buduću sigurnost građana, mnogima su i dalje složene, apstraktne ili jednostavno nezanimljive. Upravo zato cilj projekta „FinQuiz by Joško Lokas“, koji smo realizirali s Udrugom društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava (UMFO) i Večernjim listom nije bio samo informirati, nego pronaći način da građane aktivno uključimo u učenje o vlastitim financijama.

Umjesto klasične edukativne kampanje, nastao je FinQuiz; interaktivni projekt koji je financijsko znanje pretvorio u izazov, igru i priliku za učenje kroz sudjelovanje.

Kroz sadržaje na portalima, edukativne videe, stručna objašnjenja, društvene mreže i posebno razvijen online kviz, građani su mogli na jednostavan i razumljiv način provjeriti koliko poznaju mirovinski sustav i financijske pojmove koji utječu na njihove svakodnevne odluke. Poseban naglasak stavljen je na pojednostavljivanje tema koje se često smatraju kompliciranima. Umjesto stručnih termina korišten je jezik blizak građanima, a složeni pojmovi objašnjeni su kroz konkretne životne situacije i praktične primjere.

Rezultati su pokazali da publika itekako želi učiti o financijama kada joj se sadržaj predstavi na razumljiv i zanimljiv način. Gotovo 29 tisuća građana riješilo je FinQuiz, dok je sadržaj kampanje ostvario više od 1,7 milijuna pregleda diljem Hrvatske. FinQuiz nije ostao samo u digitalnom okruženju. Projekt je kulminirao velikim pub kvizom uživo koji je dodatno pokazao da financijska edukacija može biti društvena, zabavna i angažirajuća.

Kroz FinQuiz građani su uz kvizaškog stručnjaka Joška Lokasa na zabavan i interaktivan način mogli učiti o budžetu, štednji, investiranju i mirovini te provjeriti koliko su spremni donositi važne životne financijske odluke. Projektom je UMFO želio građanima približiti teme o kojima često počnemo razmišljati tek kada postanu aktualne, iako imaju važan utjecaj na našu dugoročnu financijsku sigurnost. U vremenu kada informacije nikada nisu bile dostupnije, financijska pismenost ostaje jedna od najvažnijih životnih vještina. Upravo zato vrijednost projekta FinQuiz nije samo u brojkama i dosegu, nego u činjenici da je tisućama građana pomogao bolje razumjeti odluke koje će utjecati na njihovu financijsku budućnost.

"FinQuiz je pokazao da se i najvažnije, ali često najkompleksnije financijske teme, mogu približiti građanima na jasan i zanimljiv način. Upravo je to ono čemu UMFO kontinuirano teži - jačanju povjerenja u mirovinski sustav kroz razumljive, točne i pravovremene informacije te otvoren dijalog sa svim relevantnim dionicima. Financijska pismenost je važna životna vještina koja izravno utječe na sigurnost budućih generacija i stoga ćemo nastaviti s inicijativama koje pomažu našim članovima donositi informirane odluke o njihovoj financijskoj budućnosti“, izjavila je Dijana Bojčeta, direktorica Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava (UMFO).

Kvalitetu projekta prepoznali su i stručnjaci. Na globalnom natjecanju Branded Content Awards 2026 ovaj je projekt osvojio zlato u kategoriji Best Financial Services Program, u konkurenciji projekata koje su prijavili neki od najuglednijih svjetskih medija i brand studija, uključujući Financial Times, Insider Studios, Sanoma Media Finland i Mediafin. Ovo priznanje dodatno potvrđuje da edukativni sadržaj može biti istovremeno koristan, zanimljiv i angažirajući te da kvalitetne ideje nastale u Hrvatskoj mogu ravnopravno konkurirati najboljim svjetskim projektima u području branded contenta.