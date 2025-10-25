Kakve kandidate zapošljavaju vodeći poslodavci?

Tržište rada značajno mijenja, pa u praksi vidimo da kandidati sve češće koriste AI alate koji im pomažu u pripremi i prilagodbi životopisa te pisanju motivacijskog pisma, što zaista olakšava proces iz njihove perspektive i posljedično povećava broj prijava, no istodobno, paradoksalno, svjedočimo sve manjem broju kvalitetnih kandidata po otvorenoj poziciji.

Kako bi uspjeli obraditi velik broj prijava, recruiteri koriste programe koji omogućuju automatizaciju, evaluaciju životopisa, rangiranje kandidata i usporedbu vještina s potrebama radnog mjesta. Takvi alati olakšavaju procese, no točnost rezultata uvelike ovisi o podacima na kojima su trenirani programi, što znači da mogu biti podložni pristranostima i diskriminaciji te da mogu lako propustiti kandidate koji su kvalitetni.

Zato se poslodavci sve manje oslanjaju na životopise, a sve više na kombinaciju alata za assessment s kojima dobivaju uvid u stvarne kompetencije i potencijale kandidata. Tu postoji velika razlika između poslodavaca koji se oslanjanju isključivo na programe za selekciju i onih koji imaju kvalitetne HR procese i stručnjake s potrebnim znanjem i sposobnostima za prepoznavanje suptilnih osobnih karakteristika, kao i stvarnih potreba pojedinih radnih mjesta.

Vodeći poslodavci često imaju kompleksnije selekcijske procese

Kod vodećih poslodavaca selekcijski procesi često uključuju dodatne korake – od psihologijskih testiranja do cijelih assessment centara koji simuliraju stvarne poslovne situacije. Poslodavci koji su certifikatima Employer Partner i Above and Beyond prepoznati po kvaliteti u upravljanju ljudskim potencijalima u odabiru kandidata posebnu pozornost posvećuju stručnosti, ali i spremnosti na učenje i razvoj, zatim usklađenosti s vrijednostima i kulturom tvrtke te uklapanju u potrebe tima. U praksi to izgleda tako da kandidat najprije prolazi kroz niz testiranja i zadataka, zatim ima stručne razgovore te procjene uklapanja u tim i kulturu tvrtke. Kod najboljih poslodavaca kandidati su aktivni sudionici u procesu, pri čemu je naglasak na transparentnosti i povratnoj komunikaciji.

Najtraženije vještine su timski rad, komunikacija i prilagodljivost

Samo tvrtke koje ispunjavaju visoke standarde kvalitete u svim segmentima upravljanja ljudskim potencijalima, uključujući selekciju, razvoj kompetencija, motivaciju i nagrađivanje te brigu o dobrobiti zaposlenika i kulturu organizacije, mogu imati certifikat Employer Partner. Takvi poslodavci redovno ulažu u razvoj zaposlenika, zbog čega očekuju da kandidati imaju motivaciju i potencijal za kontinuirani rast i doprinos organizaciji.

Zato vodeći poslodavci imaju uspostavljene modele ključnih kompetencija koji se primjenjuju u zapošljavanju, jasno definirane opise radnih mjesta s kriterijima za praćenje učinka te planove razvoja zaposlenika. Najtraženije kompetencije i vještine koje traže uključuju sposobnost timskog rada, liderski potencijal te meke vještine poput komunikacije, prilagodljivosti i motivacije na učenje.

Profesionalni razvoj i kontinuirano usavršavanje su prioriteti

Ovi poslodavci njeguju partnerski odnos sa zaposlenicima, ističu otvorenu komunikaciju, transparentnost i podršku osobnom i profesionalnom rastu. Zato je za kandidate važno da na razgovorima za posao pokažu svoje osobne vrijednosti i sposobnost da pridonesu kvalitetnoj organizacijskoj kulturi.

Savjeti za izgradnju karijere

U svijetu u kojem se poslovi mijenjaju brže nego ikad, a karijere više nisu nepromjenjiva linija, najbolji poslodavci traže ljude a ne životopise. Zanima ih tko ste, što vas pokreće, kako razmišljate i kako se nosite s promjenama. Evo nekoliko savjeta kako to i pokazati:

Istražite poslodavca prije prijave. Pogledajte njihove društvene mreže, projekte i vrijednosti. Ako se prepoznajete u tome, spomenite to u prijavi ili razgovoru jer će to pokazati da vam nije svejedno gdje radite. Pripremite primjere iz stvarnog života. Umjesto da samo kažete da ste „timski igrač“, ispričajte kratku situaciju u kojoj ste pomogli timu da riješi problem ili postigne cilj. Istaknite što učite i kako se razvijate.

Kompanije poput onih koje imaju certifikate Employer Partner i Above and Beyond preferiraju kandidate koji prate trendove, educiraju se i žele profesionalno rasti. Pokažite autentičnost. Ako vas pitaju za vrijednosti, budite iskreni – poslodavci traže stvarne ljude, ne naučene odgovore. I na kraju - razmišljajte dugoročno. Najbolje tvrtke ne traže samo osobu koja će „popuniti poziciju“ nego nekoga tko želi s njima graditi budućnost.

Naravno, kvalifikacije i iskustvo i dalje čine važne preduvjete, ali ono što zaista čini razliku jesu meke vještine i vrijednosti. Upravo ti elementi izdvajaju one koji se ne samo uklapaju u tim nego mu donose novu energiju i perspektivu. Zato vodeći poslodavci ne zapošljavaju samo zbog onoga što znate danas nego i zbog onoga što možete postati sutra. U takvim okruženjima uspjeh nije slučajan nego se gradi zajedno, korak po korak, iz dana u dan.