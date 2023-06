Kakvu klimu kupiti? O ovih 5 stvari morate voditi računa

Još i prije nego što je počela pandemija, bilo je evidentno da smo posljednjih nekoliko godina provodili značajno više vremena u zatvorenom prostoru nego prijašnje generacije. Dokazala su to i pojedina istraživanja, prema kojima smo u današnje vrijeme u prosjeku više od 60% budnog vremena u zatvorenome, a pribrojimo li tome i razdoblja provedena u spavanju, riječ je o, složit ćete se s tim, značajnom udjelu života.

A s obzirom na to da smo često u svoja četiri zida, stvaranje ugodnog okruženja postalo je ključan zadatak gotovo svakome od nas, posebice kada dođu topliji dani i ljetne vrućine. Tad preferiramo boraviti u rashlađenom prostoru bez vlage. Da bi to osigurali, mnogi odlučuju uložiti u klima-uređaj. A kako je klima dugoročna investicija, ne bi bilo na odmet dobro se informirati prije kupnje. Evo koji su sve elementi važni prilikom odabira klime.

1. Površina prostora

Prvi i vjerojatno najvažniji čimbenik pri odabiru klime je veličina prostora u koji namjeravate montirati uređaj. Naime, ako uzmete klimu koja je premalena u odnosu na prostoriju koju bi trebala hladiti, teško ćete osjetiti veliku razliku u temperaturi. S druge strane, ako je uređaj prevelik, trošit će mnogo energije jer će se sustav stalno uključivati i isključivati kako bi pokušao regulirati temperaturu. Osim većeg troška, prevelika klima može rezultirati prehladnom prostorijom i neadekvatnim odvlaživanjem.

Neko uvriježeno pravilo pri odabiru odgovarajuće snage klima-uređaja je podijeliti kvadraturu prostora s deset. Primjerice, ako prostor ima 35m², onda je poželjno uzeti uređaj snage 3,5 kW. Međutim, ako živite u priobalju, preporuka je čak uzeti uređaj malo veće rashladne snage od uobičajene. Isto pravilo vrijedi i ako je prostor loše izoliran te ako u njemu planira boraviti veći broj ljudi.

2. Energetska učinkovitost

Pri kupnji klime obratite pozornost i na energetski razred učinkovitosti jer taj faktor znatno utječe na potrošnju električne energije. Ti se razredi označavaju od A do G, s tim da uređaji razreda A troše najmanje energije i energetski su najučinkovitiji, poput TECRO klima-uređaja, a klime razreda G troše najviše energije. I dakako, što manji razred odaberete, to će proizvod trošiti manje energije i štedjeti vam više novca.

Uz oznaku energetskog razreda, potražite i podatke o koeficijentima energetske učinkovitosti, od kojih su najvažniji SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) i SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). SEER upućuje na omjer dobivenog hlađenja na utrošen jedan kilovat (kW) električne energije, a SCOP isto to samo u pogledu grijanja. I što je SEER, odnosno SCOP viši, to je manja potrošnja električne energije.

3. Vrste i pozicije

Klima-uređaji se dijele na fiksne i prijenosne, s tim da, iako su fiksni skuplji, prednost im je što se mogu koristiti i za grijanje te su energetski visoko učinkoviti. Od fiksnih možete birati između mono split (jedna vanjska i jedna unutarnja jedinica) te multi split (jedna vanjska te dvije ili više unutarnjih jedinica) - većina majstora obično preporučuje ove prve, koje su jednostavnije za montažu, popravak i preseljenje. Također, manja kućanstva najčešće biraju zidne klima-uređaje jer su podni skuplja verzija. Postoje i kanalni, kasetni i stropno-parapetni, ali oni se uglavnom ugrađuju u poslovne prostore koji zahtijevaju veći kapacitet hlađenja ili grijanja.

Kad govorimo o onim najučestalijim, zidnim mono split fiksnim klimama, preporučuje se unutarnju jedinicu smjestiti tako da puše prema dužoj strani prostora jer tako zrak cirkulira cijelom prostorijom i ima bolji učinak. Ako imate mogućnosti, za još bolji učinak uređaj postavite paralelno sa staklenom stijenkom, balkonom ili prozorom. A vanjsku jedinicu pokušajte smjestiti u udaljenosti od dva do pet metara od unutarnje te na sjenovito i prozračnije mjesto.

S obzirom na to da hladan zrak tone prema dnu, klima-uređaj bi trebalo postaviti na visinu od minimalno dva metra. A kako bi se omogućio pravilan protok zraka oko jedinice, savjetuje se osigurati najmanje 15 centimetra slobodnog prostora oko uređaja.

4. Buka koju uređaj stvara

U proizvodnji klima posebna se pažnja počela poklanjati i smanjenju buke. Zato nemojte zaboraviti potražiti klimu s oznakom što nižih decibela - ciljajte one klime koje proizvode od 40 do najviše 60 decibela buke. Za bolji kontekst, zujanje hladnjaka proizvodi oko 40 db, usisavač oko 70, a prosječna razgovorna buka u kućanstvu je između 50 i 60 db. Zanimljivo je da su pojedini modeli čak uspjeli smanjiti tu buku na 19 db (ali u radu sa smanjenim kapacitetom). Jedina mana je što tiši uređaji spadaju u viši cjenovni razred.

5. Dodatna oprema i funkcije

Noviji modeli klima-uređaja dolaze s velikim izborom inteligentnih značajki koje pružaju dodatnu razinu udobnosti, ekonomičnosti i praktičnosti. Primjerice, neki se modeli TECRO klima-uređaja mogu povezivati na Wi-Fi i spajati na smartphone ili tablet, što omogućuje upravljanje klimom, podešavanje njezinih postavki, temperature i tajmera s onog mjesta na kojem se u tom trenutku nalazite. Dodatna oprema i funkcije klima-uređaja mogu uključivati i:

Za sve dodatne informacije i savjete obratite se ovlaštenim trgovinama klima-uređaja, poput PEVEXA, u čijim centrima možete pronaći bogatu ponudu klima-uređaja TECRO.