Ključne životne prekretnice s kojima se susreće većina ljudi

Svi u životu doživimo neke prekretnice koje nas promijene i koje su početak novog razdoblja, vlastitog razvoja i učenja. U nastavku saznajte koji su to ključni trenuci u životu i što iz njih možemo naučiti

<p>Činjenica je da se "tajming" pojedinih životnih prekretnica (ujedno velikih životnih ciljeva) pojedinaca znatno promijenio u odnosu na starije generacije. Primjer toga sve su kasniji odlazak iz roditeljskog doma i stupanje u brak, ali i odgoda roditeljstva, što je, iako je danas normalno, prije 30 ili 40 godina bilo nezamislivo. </p><p>U istraživanju tog vremenskog pomaka životnih prekretnica među generacijama, stručnjaci <strong>sa sveučilišta Stanford</strong> fokusirali su se na pet najvećih: prvi (pravi) posao, početak štednje za mirovinu, stupanje u brak, kupnja kuće ili stana te zasnivanje obitelji. Pokazalo se da i mlađe i starije generacije žele, odnosno željele su, pronaći posao s punim radnim vremenom, vjenčati se, kupiti kuću ili stan te zasnovati obitelj u vrlo sličnoj dobi.</p><p>Iako je željena dob za ostvarenje pojedinih ciljeva među generacijama bila gotovo ista, pokazale su se razlike u dobi u kojoj su različite generacije zaista i ostvarile te ciljeve - mlađim generacijama trebalo je duže da ih ostvare, dok su ih starije generacije ostvarile u željenoj dobi. </p><p>No bez obzira na dob u kojoj ih planiramo i dob u kojoj se one zaista ostvare, većina nas prije ili kasnije doživi neke ključne prekretnice koje su ujedno početak novog životnog razdoblja. Iako neke od njih ne možemo planirati, i dalje označavaju novo poglavlje života iz kojeg nešto učimo i koje nam pomaže da rastemo te budemo bolja verzija sebe. </p><h2>Prvo zaljubljivanje i prvi prekid</h2><p>Kroz život iskusimo mnoge oblike ljubavi, ali ništa nije tako euforično i intenzivno kao prva ljubav. Naučimo cijeniti i usredotočiti se na drugu osobu koja nam postaje središte svemira; spoznamo duboke i snažne osjećaje za koje nismo znali da su mogući. Pogotovo ako i druga osoba osjeća isto za nas. Međutim, danas je rijetkost da prva ljubav ujedno bude zadnja, što dovodi do druge važne prekretnice u životu - prvog prekida. Iako može biti neizrecivo bolan, težak i šokantan, prvi prekid uči nas da vrijeme zaista liječi sve rane i da postoje još veće, dublje i snažnije ljubavi nakon toga. </p><h2>Prvi 'pravi' posao</h2><p>Završetak školovanja već je sam po sebi značajan trenutak u životu kada na neki način "krećemo iznova", ali tek je prvi posao, onaj uz koji ćemo se zaista financijski osamostaliti, itekako važno poglavlje u životu. Počinjemo učiti kako je to zaista raditi i biti odgovoran za nešto, kakav je osjećaj plaćati svojim novcem i planirati budžet. </p><h2>Gubitak bliske osobe</h2><p>Iako je negativna i na nju ne možemo utjecati, ovo je prekretnica u životu od koje najviše učimo. Učimo da je život kratak i da uvijek treba iskoristiti priliku kad se pruži, a ponajviše one prilike da budemo s bližnjima i provedemo s njima što je više vremena moguće. No, osim toga, ovakav je događaj prekretnica za svakog pojedinca jer počinje shvaćati da život i ljude oko sebe ne treba uzimati zdravo za gotovo, nego ih cijeniti i voljeti. </p><h2>Odlazak iz roditeljskog doma </h2><p>Jedan od najvećih koraka u životu svakako je osamostaljenje i odlazak iz obiteljske kuće. Iako je osjećaj oslobađajući i uzbudljiv jer odlazimo od roditeljskih pravila i restrikcija te postajemo slobodniji, istodobno je pomalo zastrašujuć. Pred nama je samostalan život bez onoga komfora i sigurnosti obiteljskog doma na kakve smo navikli. No upravo nas to uči cijeniti roditelje više jer sad sami vodimo brigu o kućanstvu, plaćanju računa i kupnji hrane.</p><h2>Kupnja/gradnja vlastitog doma</h2><p>Odlazak iz roditeljskog doma velika je životna prekretnica, a kupnja vlastitog još je veća. Postajemo vlasnici vlastite kuće ili stana, a to je cilj koji mnogi od nas žele ostvariti što ranije. To je razdoblje života u kojem zaista možemo biti ponosni na sebe i ono što smo uspjeli postići do tada. </p><h2>Sklapanje braka</h2><p>Svojevrsni novi početak u životu svakako je ulazak u brak s voljenom osobom. To je velik korak za svakog pojedinca i definitivno trenutak u kojem shvatimo da više kroz život ne idemo sami nego ćemo uvijek imati partnera kao podršku i oslonac u daljnjim izazovima koji nas čekaju. </p><h2>Osnivanje obitelji</h2><p>A djeca su druga priča. S njima dolazi razdoblje života u kojem spoznajemo što zaista znači briga za tuđu sigurnost i dobrobit, ali i rađa se nova vrsta ljubavi koju dotad nismo poznavali. U tom trenutku postajemo odgovorni za tuđi život i odgoj, a to nikako nije mala stvar. Štoviše, u tom trenutaku počinjemo zaista shvaćati vlastite roditelje i razloge za sve ono kad smo smatrali da nas samo "gnjave". </p>