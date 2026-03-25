Knjiga je umjetnost: Razgovor s Markom Štritofom o vrijednosti tiskanih izdanja

Postoji li budućnost za knjige u tiskanom obliku? To se pitanje već dugo nameće jer, što više koračamo u digitalnu budućnost, stvara se dojam da listanje stranica mijenjamo beskrajnim scrollanjem po ekranu. Svakodnevno konzumiramo goleme količine digitalnog sadržaja i upravo u toj lavini informacija, tvrdi Štritof, knjiga je dobila nešto novo - širu i dublju vrijednost.

Za Marka Štritofa, koji se godinama bavi tiskom zahtjevnih publikacija i monografija, knjiga nikad nije bila samo medij za tekst nego objekt koji ima težinu, teksturu i miris, ali i sposobnost da sadržaj prenese na dubljoj razini.

Fizička knjiga nudi prisutnost

U digitalnom dobu ekran je postao primarni način konzumacije informacija, no iskustvo čitanja na papiru i dalje je bitno drugačije.

- Ekran nudi informaciju, ali fizička knjiga nudi prisutnost. Zanimljivo je da istraživanja pokazuju kako čitatelji bolje pamte informacije pročitane s papira nego s ekrana jer mozak koristi prostorne znakove, poput položaja teksta na stranici, za dublje procesiranje. U digitalnom kaosu knjigu možemo usporediti sa sidrom - objašnjava Štritof te dodaje kako danas svjedočimo i tzv. zamoru ekrana, zbog čega se mnogi čitatelji svjesno vraćaju tiskanim izdanjima kao obliku digitalnog detoksa.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Knjiga je umjetnički objekt koji želimo čuvati i izložiti

Kad se govori o knjigama, često se naglasak stavlja isključivo na tekst. Ipak, fizička dimenzija knjige ima jednaku važnost.

- Bez pretjerivanja mogu reći da je tiskarstvo svojevrsna umjetnost jer je, posebno u segmentu knjiga i monografija, doslovno svaki primjerak malo umjetničko djelo. Osobno sam trenutak te spoznaje doživio kad sam prvi put u rukama držao staru ručno uvezanu monografiju. Shvatio sam da tekst daje informaciju, ali fizički okvir, odnosno težina papira, miris boje i tekstura uveza, daje emociju. U tom trenutku knjiga prestaje biti samo prijenosnik poruke i postaje objekt koji želite posjedovati, čuvati i izložiti - govori nam Štritof.

Način na koji je knjiga izrađena snažno utječe na to kako čitatelj doživljava njezin sadržaj.

Birajući papir i uvez, mi ne biramo samo materijal nego kreiramo vlastiti doživljaj. Ako je sadržaj intiman, tražimo papir koji je mekan pod prstima; ako je moderna arhitektura, biramo oštrije materijale. Cilj je da čitatelj osjeti temu knjige i prije nego što pročita prvu riječ, ističe naš sugovornik.

Fizička knjiga postaje premium objekt

Iako se godinama govori o nestanku tiskanih knjiga, podaci pokazuju suprotno. Na mnogim tržištima prodaja kvalitetnih izdanja raste, osobito onih s tvrdim uvezom.

- Dragocjeni su nam podaci Nielsen BookScana, koji je 'zlatni standard' i najvažniji sustav za praćenje prodaje knjiga na svijetu. Njihovi izvještaji redovito pokazuju da kupci sve češće biraju skuplja, kvalitetnija izdanja, što izravno ide u prilog filozofiji premium tiska - kaže Štritof te dodaje kako su se upravo zato odlučili za premium segment.

- Vjerujemo da vrhunski sadržaj zaslužuje vrhunsku formu. U Stegi već godinama posvećujemo veliku pažnju najzahtjevnijim publikacijama, a pokretanje vlastitog pogona za tvrdi uvez omogućilo nam je potpunu kontrolu kvalitete u svakom segmentu proizvodnje - objašnjava.

Iz njihove tiskare izašli su mnogi zahtjevni projekti – od monografije "Dubravko Mataković", preko knjige "Ratko Rudić - Dogodio se", biografije arhitekta Branka Kincla, do izdanja poput "Veliki mediteranski kanconijer" Veljka Barbierija. Posebno mjesto zauzimaju međunarodni projekti, poput publikacije posvećene diskografiji benda The Beatles.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Svemu tome pridonio je i tzv. BookTok, podzajednica na TikToku u kojoj ljudi govore o knjigama, a posebno ističu kako one izgledaju na policama, što je mnoge izdavače potaknulo da vode računa o tisku.

Knjiga je danas simbol autentičnosti, a ne sadržaj

Jedna od najvećih prednosti fizičke knjige u odnosu na digitalni sadržaj upravo je taktilnost, a naš sugovornik opisuje to kao tihi jezik kvalitete.

- Trenutak u kojem prvi put uzmete knjigu u ruke i poželite je dodirnuti, pomirisati, prolistati njezine stranice, treba izazvati osjećaj težine znanja i ljepote zanata. Zato je fizička knjiga nezamjenjiva i bezvremenska.

No unatoč rastu potražnje za tiskanim izdanjima, hoće li ovaj medij dugoročno uspjeti kontrirati digitalnom rivalu? Štritof i tu ostaje optimističan.

- Vidim knjigu kao dragocjeni artefakt sa sigurnom budućnosti. Zahvaljujući trendovima poput BookToka, knjiga je ponovno postala 'cool' i estetski poželjan objekt.

Što više budemo uronjeni u digitalno, to će fizička knjiga postajati važnija kao simbol autentičnosti, objasnio je Štritof.

Za autore je, ističe Marko Štritof, u procesu nastanka knjige najvažnije povjerenje. U vremenu u kojem se sadržaj konzumira u sekundama, oni žele nešto što će trajati desetljećima. Takvim pristupom pozicionirali su se kao relevantan partner autorima i izdavačima na domaćem i stranom tržištu. Iz njihove tiskare izašli su deseci naslova, a posebno su otvoreni za projekte koji knjigu tretiraju kao umjetnički objekt. Upravo takvi naslovi najbolje odražavaju pažnju i kvalitetu koju Stega tisak pruža svakoj suradnji.

