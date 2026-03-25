Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
INTERVJU

Knjiga je umjetnost: Razgovor s Markom Štritofom o vrijednosti tiskanih izdanja

'Onaj trenutak u kojem prvi put uzmete knjigu u ruke i poželite je dodirnuti, pomirisati, prolistati njezine stranice, treba izazvati osjećaj težine znanja i ljepote zanata. Zato je fizička knjiga nezamjenjiva i bezvremenska'

Sadržaj donosi STEGA TISAK

Postoji li budućnost za knjige u tiskanom obliku? To se pitanje već dugo nameće jer, što više koračamo u digitalnu budućnost, stvara se dojam da listanje stranica mijenjamo beskrajnim scrollanjem po ekranu. Svakodnevno konzumiramo goleme količine digitalnog sadržaja i upravo u toj lavini informacija, tvrdi Štritof, knjiga je dobila nešto novo - širu i dublju vrijednost.

Za Marka Štritofa, koji se godinama bavi tiskom zahtjevnih publikacija i monografija, knjiga nikad nije bila samo medij za tekst nego objekt koji ima težinu, teksturu i miris, ali i sposobnost da sadržaj prenese na dubljoj razini.

Fizička knjiga nudi prisutnost

U digitalnom dobu ekran je postao primarni način konzumacije informacija, no iskustvo čitanja na papiru i dalje je bitno drugačije.

- Ekran nudi informaciju, ali fizička knjiga nudi prisutnost. Zanimljivo je da istraživanja pokazuju kako čitatelji bolje pamte informacije pročitane s papira nego s ekrana jer mozak koristi prostorne znakove, poput položaja teksta na stranici, za dublje procesiranje. U digitalnom kaosu knjigu možemo usporediti sa sidrom - objašnjava Štritof te dodaje kako danas svjedočimo i tzv. zamoru ekrana, zbog čega se mnogi čitatelji svjesno vraćaju tiskanim izdanjima kao obliku digitalnog detoksa.

Knjiga je umjetnički objekt koji želimo čuvati i izložiti

Kad se govori o knjigama, često se naglasak stavlja isključivo na tekst. Ipak, fizička dimenzija knjige ima jednaku važnost.

- Bez pretjerivanja mogu reći da je tiskarstvo svojevrsna umjetnost jer je, posebno u segmentu knjiga i monografija, doslovno svaki primjerak malo umjetničko djelo. Osobno sam trenutak te spoznaje doživio kad sam prvi put u rukama držao staru ručno uvezanu monografiju. Shvatio sam da tekst daje informaciju, ali fizički okvir, odnosno težina papira, miris boje i tekstura uveza, daje emociju. U tom trenutku knjiga prestaje biti samo prijenosnik poruke i postaje objekt koji želite posjedovati, čuvati i izložiti - govori nam Štritof.

Način na koji je knjiga izrađena snažno utječe na to kako čitatelj doživljava njezin sadržaj.

Birajući papir i uvez, mi ne biramo samo materijal nego kreiramo vlastiti doživljaj. Ako je sadržaj intiman, tražimo papir koji je mekan pod prstima; ako je moderna arhitektura, biramo oštrije materijale. Cilj je da čitatelj osjeti temu knjige i prije nego što pročita prvu riječ, ističe naš sugovornik.

Fizička knjiga postaje premium objekt

Iako se godinama govori o nestanku tiskanih knjiga, podaci pokazuju suprotno. Na mnogim tržištima prodaja kvalitetnih izdanja raste, osobito onih s tvrdim uvezom.

- Dragocjeni su nam podaci Nielsen BookScana, koji je 'zlatni standard' i najvažniji sustav za praćenje prodaje knjiga na svijetu. Njihovi izvještaji redovito pokazuju da kupci sve češće biraju skuplja, kvalitetnija izdanja, što izravno ide u prilog filozofiji premium tiska - kaže Štritof te dodaje kako su se upravo zato odlučili za premium segment.

- Vjerujemo da vrhunski sadržaj zaslužuje vrhunsku formu. U Stegi već godinama posvećujemo veliku pažnju najzahtjevnijim publikacijama, a pokretanje vlastitog pogona za tvrdi uvez omogućilo nam je potpunu kontrolu kvalitete u svakom segmentu proizvodnje - objašnjava.

Iz njihove tiskare izašli su mnogi zahtjevni projekti – od monografije "Dubravko Mataković", preko knjige "Ratko Rudić - Dogodio se", biografije arhitekta Branka Kincla, do izdanja poput "Veliki mediteranski kanconijer" Veljka Barbierija. Posebno mjesto zauzimaju međunarodni projekti, poput publikacije posvećene diskografiji benda The Beatles.

Svemu tome pridonio je i tzv. BookTok, podzajednica na TikToku u kojoj ljudi govore o knjigama, a posebno ističu kako one izgledaju na policama, što je mnoge izdavače potaknulo da vode računa o tisku.

Knjiga je danas simbol autentičnosti, a ne sadržaj

Jedna od najvećih prednosti fizičke knjige u odnosu na digitalni sadržaj upravo je taktilnost, a naš sugovornik opisuje to kao tihi jezik kvalitete.

- Trenutak u kojem prvi put uzmete knjigu u ruke i poželite je dodirnuti, pomirisati, prolistati njezine stranice, treba izazvati osjećaj težine znanja i ljepote zanata. Zato je fizička knjiga nezamjenjiva i bezvremenska. 

No unatoč rastu potražnje za tiskanim izdanjima, hoće li ovaj medij dugoročno uspjeti kontrirati digitalnom rivalu? Štritof i tu ostaje optimističan.

- Vidim knjigu kao dragocjeni artefakt sa sigurnom budućnosti. Zahvaljujući trendovima poput BookToka, knjiga je ponovno postala 'cool' i estetski poželjan objekt.

Što više budemo uronjeni u digitalno, to će fizička knjiga postajati važnija kao simbol autentičnosti, objasnio je Štritof.

Za autore je, ističe Marko Štritof, u procesu nastanka knjige najvažnije povjerenje. U vremenu u kojem se sadržaj konzumira u sekundama, oni žele nešto što će trajati desetljećima. Takvim pristupom pozicionirali su se kao relevantan partner autorima i izdavačima na domaćem i stranom tržištu. Iz njihove tiskare izašli su deseci naslova, a posebno su otvoreni za projekte koji knjigu tretiraju kao umjetnički objekt. Upravo takvi naslovi najbolje odražavaju pažnju i kvalitetu koju Stega tisak pruža svakoj suradnji.
 

Za mir u kući: Evo kako žene skrivaju pravu cijenu modnih ulova od svojih muževa
IZNENADIT ĆE VAS

Za mir u kući: Evo kako žene skrivaju pravu cijenu modnih ulova od svojih muževa

Financijska nevjernost ima žensko lice, a mi smo otkrili zašto žene zapravo friziraju cijene pred partnerom i kako to (uspješno) rade, a tu je i zanimljiv paradoks između Zagreba, Slavonije i zajedničkih računa
Hrvati su velikodušni kad treba platiti pivo, ali ih plaćanje režija jako boli!
IMAMO REZULTATE

Hrvati su velikodušni kad treba platiti pivo, ali ih plaćanje režija jako boli!

Kraj mjeseca mnogima izgleda slično: malo matematike, malo samouvjeravanja i puno pitanja kamo je novac nestao. Odgovore ovaj put imamo, veliko istraživanje pokazalo je kompletnu sliku nacije i navike trošenja - pogledajte!
Jedna generacija izbacila je novčanik iz igre, a na kopnu se pojavio i jedan 'digitalni otok'
IMAMO REZULTATE

Jedna generacija izbacila je novčanik iz igre, a na kopnu se pojavio i jedan 'digitalni otok'

Veliko istraživanje koje smo proveli na 24sata pokazalo nam je izrazito zanimljive rezultate o navikama trošenja nas Hrvata: Doznali smo tko gleda na svaki cent, a tko uopće ne i gdje žive oni najdigitaliziraniji

